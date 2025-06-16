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Головна Метео Цього літа температура знову поб'є рекорди — що каже синоптик

Цього літа температура знову поб'є рекорди — що каже синоптик

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Дата публікації: 16 червня 2025 11:33
Синоптики прогнозують спекотне та посушливе літо
Дитина біля фонтану. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Спека влітку 2025 року Причини аномальної спеки

В Україні температура повітря в липні минулого року побила рекордні показники та становила +36 °C. А від цього літа синоптики очікують на ще вищі показники на термометрі.

Про це розповіла синоптикиня Віра Балабух в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Спека влітку 2025 року

За словами Балабух, останні розрахунки показують, що цього року літо буде теплим, середня температура буде вищою за норму на 1-2 градуси. Водночас очікується, що сезон буде більш посушливим, особливо липень і серпень.

Синоптикиня зазначила, що про рекорди поки казати рано, оскільки такі прогнози робляться лише на п'ять діб.

Причини аномальної спеки

Як зазначила Балабух, аномальні температури є наслідками зміни клімату. Зокрема, з кожним роком зменшується тривалість зими, а температура повітря підвищується.

Останні роки зима відчувається лише на високогір’ї Карпат, де температура значно нижче, проте її тривалість також суттєво зменшилась.

"Це є свідченням змін, які відбуваються в атмосфері. Підвищення температури на планеті протягом останнього десятиліття прискорився", — зауважила синоптикиня.

Вона додала, що 2024 рік став найспекотнішим на Землі з 1800-х років, а можливо й за останні 100 тисяч років.

Нагадаємо, вода у Чорному морі вже прогрілася до +17 °С, в Одесі спостерігається тепла погода.

Раніше у МОЗ розповіли, як вберегтися від теплового удару влітку.

літо синоптик прогноз погоди погода в Україні аномальна спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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