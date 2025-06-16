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Главная Метео Летом температура снова побьет рекорды — что говорит синоптик

Летом температура снова побьет рекорды — что говорит синоптик

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Дата публикации 16 июня 2025 11:33
Синоптики прогнозируют жаркое и засушливое лето
Ребенок возле фонтана. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Жара летом 2025 года Причины аномальной жары

В Украине температура воздуха в июле прошлого года побила рекордные показатели и составила +36 °C. А от этого лета синоптики ожидают еще более высоких показателей на термометре.

Об этом рассказала синоптик Вера Балабух в интервью для РБК-Украина.

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Жара летом 2025 года

По словам Балабух, последние расчеты показывают, что в этом году лето будет теплым, средняя температура будет выше нормы на 1-2 градуса. В то же время ожидается, что сезон будет более засушливым, особенно июль и август.

Синоптик отметила, что о рекордах пока говорить рано, поскольку такие прогнозы делаются только на пять суток.

Причины аномальной жары

Как отметила Балабух, аномальные температуры являются последствиями изменения климата. В частности, с каждым годом уменьшается продолжительность зимы, а температура воздуха повышается.

Последние годы зима ощущается только на высокогорье Карпат, где температура значительно ниже, однако ее продолжительность также существенно уменьшилась.

"Это является свидетельством изменений, которые происходят в атмосфере. Рост температуры на планете в течение последнего десятилетия ускорился", — отметила синоптик.

Она добавила, что 2024 год стал самым жарким на Земле с 1800-х годов, а возможно и за последние 100 тысяч лет.

Напомним, вода в Черном море уже прогрелась до +17 °С, в Одессе наблюдается теплая погода.

Ранее в Минздраве рассказали, как уберечься от теплового удара летом.

лето синоптик прогноз погоды погода в Украине аномальная жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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