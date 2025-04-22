Цены на квартиры в новостройках Житомира в апреле 2025 года

Житомир. Фото: fbzhytomyr/Facebook

Житомир — город, который привлекает покупателей недвижимости своей развитой инфраструктурой, удобным расположением и относительно доступными ценами по сравнению с Киевом или Львовом. Первичный рынок недвижимости Житомира в апреле 2025 года демонстрирует стабильность с умеренным ростом цен.

По данным платформы ЛУН, в апреле 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке Житомира составляет 899 долл. Цены варьируются в зависимости от расположения, класса жилого комплекса, стадии строительства и планировки.

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Цены на квартиры в Житомире

1-комнатные квартиры — средняя цена: 38 000-45 000 долл.

Самые дешевые предложения. Смартквартиры в жилых комплексах на окраинах стоят от 32 000 долл. за 35-40 кв. м. Такие варианты предлагают базовую планировку и требуют ремонта.

Самые дорогие предложения. Квартиры в современных ЖК в центральных районах стоят 48 000-52 000 долл. за 40-45 кв. м. Они имеют улучшенную планировку, панорамные окна и развитую инфраструктуру.

2-комнатные квартиры — средняя цена: 55 000-65 000 долл.

Самые дешевые предложения. Двухкомнатные квартиры в новостройках отдаленных районов стоят от 50 000 долл. за 55-60 кв. м. Такие объекты обычно на ранних стадиях строительства.

Самые дорогие предложения. В премиальных ЖК в центре города цены достигают 70 000-75 000 долл. за 65-70 кв. м. Эти квартиры предлагают евроформат с просторными кухнями-гостиными и дизайнерскими

3-комнатные квартиры — средняя цена: 70 000-85 000 долл.

Самые дешевые предложения. Трехкомнатные квартиры на окраинах стоят от 65 000 долл. за 75-80 кв. м. Такие варианты часто требуют дополнительных вложений в ремонт.

Самые дорогие предложения. В центральных ЖК цены достигают 90 000-100 000 долл. за 85-100 кв. м. Эти квартиры имеют индивидуальное отопление, большие площади и премиальную инфраструктуру.

Динамика цен за последние полгода

За последние шесть месяцев (октябрь 2024 — апрель 2025) цены на первичном рынке Житомира выросли на 7% в долларовом эквиваленте. Этот рост связан с несколькими факторами:

инфляция и рост стоимости стройматериалов. По прогнозам, инфляция в Украине в 2025 году достигнет 10%, что влияет на себестоимость строительства;

спрос на новостройки. Житомир остается привлекательным для инвесторов благодаря стабильной экономической ситуации и близости к Киеву;

ограниченное предложение. В городе активно строятся только 13 новостроек (28 ЖК), что создает дефицит качественного жилья.

Выгодно ли покупать квартиру в Житомире

Первичный рынок Житомира остается привлекательным для инвестиций по нескольким причинам:

доступные цены. Житомир предлагает одни из самых низких цен на новостройки среди городов в западных и центральных регионах Украины;

стабильный спрос. Благодаря развитой инфраструктуре и близости к столице, спрос на жилье стабилен, что способствует росту цен в перспективе;

программы поддержки. Некоторые застройщики предлагают рассрочку, а 4 ЖК участвуют в программе "єОселя", что облегчает покупку в ипотеку.

Эксперты прогнозируют рост цен на первичном рынке Украины на 15-20% в 2025 году из-за инфляции и спроса.

Однако есть и риски:

ограниченное предложение. Малое количество новостроек может привести к дефициту качественного жилья;

экономические факторы. Рост курса доллара (прогноз — 45 грн) и инфляция могут усложнить покупку для тех, кто рассчитывает на гривневые сбережения.

Ранее мы рассказывали о рынке первичной недвижимости в Ирпене, который фиксирует устойчивый рост цен. Это явление отражает восстановление интереса со стороны инвесторов и оживление строительных работ в регионе. Сейчас средняя цена за один квадратный метр в новых жилых комплексах Ирпеня составляет 35 918 гривен.

Также отметим, из более 350 строительных площадок в крупных городах Украины длительную рассрочку более чем на три года предлагают только в каждом четвертом жилом комплексе. Большинство застройщиков в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Ужгороде готовы отсрочить платеж максимум на два года, а значительная часть — вообще только на полгода-полтора.