Податок на квартиру у 2025 році — хто має платити та скільки саме

Люди рахують на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2025 році українські власники квартир сплачують податок на нерухомість за звітний 2024 рік. І хоча для більшості громадян ця тема видається далекою, насправді вона стосується значної кількості людей. Особливо тих, хто володіє житлом, площа якого перевищує встановлені законодавством межі.

Як наголошують у Державній податковій службі України, податок на нерухомість — це не лише формальність, а реальна фінансова відповідальність. Його сплачують як фізичні, так і юридичні особи, незалежно від податкового резидентства України. Залежить це від площі об’єкта і його типу — житловий чи нежитловий.

Реклама

Читайте також:

Хто сплачує податок на нерухомість

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, регулюється статтею 266 Податкового кодексу України. Він стосується фізичних і юридичних осіб, включаючи нерезидентів, які володіють житловою чи нежитловою нерухомістю, зареєстрованою в Державному реєстрі речових прав.

Однак ключовий критерій — це площа нерухомості. Податок нараховується лише за "зайві" квадратні метри, якщо площа перевищує такі норми:

квартири — понад 60 кв. м;

будинки — понад 120 кв. м;

комбінована нерухомість (квартира + будинок) — понад 180 кв. м.

Наприклад, якщо ваша квартира має площу 70 кв. м, податок нараховується лише на 10 кв. м. Але є й додатковий нюанс: якщо квартира перевищує 300 кв. м або будинок — 500 кв. м, власник сплачує фіксований "податок на розкіш" у розмірі 25 000 грн щороку, незалежно від площі.

Скільки реально доведеться заплатити

Ставка податку становить до 1,5% розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Для 2024 року це 7 100 грн, отже 1,5% = 106,50 грн за кожен "зайвий" квадратний метр.

Приклад:

квартира — 65 кв. м;

оподатковувана площа — 5 кв. м;

сума податку = 5 х 106,50 = 532,50 грн.

Ця сума може змінюватися залежно від рішення місцевої ради: вони мають право знижувати ставку або встановлювати менше 1,5%.

Хто і як сплачує податок, якщо власників кілька

Якщо нерухомість перебуває у спільній власності, правила сплати податку залежать від типу власності:

спільна часткова власність. Кожен співвласник сплачує податок пропорційно своїй частці. Наприклад, якщо двоє осіб володіють квартирою площею 80 кв. м порівну, кожен платить за 10 кв. м (80 кв. м — 60 кв. м = 20 кв. м, 20 ÷ 2 = 10 кв. м на особу);

спільна сумісна власність без часток (наприклад, подружжя). Власники за згодою визначають, хто сплачує податок. Якщо частки не визначені, податок нараховується одній особі;

спільна сумісна власність із частками: кожен платить за свою частку, як у частковій власності.

Водночас фізичні особи-підприємці (ФОП) сплачують податок за тими ж правилами, що й звичайні фізичні особи, без додаткових умов.

Кому дозволено не платити: пільги та винятки

Не всі власники великих квартир чи будинків зобов’язані платити податок. Як зазначають юристи Безоплатної правничої допомоги, законодавство передбачає низку пільг:

площа в межах норми. Якщо квартира до 60 кв. м, будинок до 120 кв. м або комбінована нерухомість до 180 кв. м, податок не нараховується;

воєнні обставини. Власники нерухомості на окупованих територіях, у зонах бойових дій або зруйнованої через війну не сплачують податок.

Також звільняються від сплати податку:

дитячі будинки сімейного типу;

житло дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, які виховуються одинокими батьками;

житло громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

багатодітні або прийомні сім’ї, у яких виховується 5+ дітей.

Місцеві ради можуть додатково встановлювати пільги чи збільшувати неоподатковувану площу, тому варто перевірити інформацію на сайті вашої громади.

Як повідомлялось, пенсіонери не звільняються автоматично від сплати податку на нерухомість. Їм доведеться сплатити за надлишкові квадратні метри, якщо площа їхнього житла більша за встановлену норму. Однак, звернувшись до місцевої влади, пенсіонер може отримати пільгу на сплату цього податку.

Зазначимо також, що зміни в оподаткуванні нерухомості вже близько: тепер розмір податку визначатиме не тільки площа, а й місце розташування об'єкта. Уряд вважає, що такий підхід зробить розподіл податків справедливішим і збільшить надходження до місцевих бюджетів.