Налог на квартиру в 2025 году — кто должен платить и сколько именно

Люди считают на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году украинские владельцы квартир платят налог на недвижимость за отчетный 2024 год. И хотя для большинства граждан эта тема кажется далекой, на самом деле она касается значительного количества людей. Особенно тех, кто владеет жильем, площадь которого превышает установленные законодательством пределы.

Как подчеркивают в Государственной налоговой службе Украины, налог на недвижимость — это не только формальность, а реальная финансовая ответственность. Его уплачивают как физические, так и юридические лица, независимо от налогового резидентства Украины. Зависит это от площади объекта и его типа — жилой или нежилой.

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Кто платит налог на недвижимость

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, регулируется статьей 266 Налогового кодекса Украины. Он касается физических и юридических лиц, включая нерезидентов, которые владеют жилой или нежилой недвижимостью, зарегистрированной в Государственном реестре вещных прав.

Однако ключевой критерий — это площадь недвижимости. Налог начисляется только за "лишние" квадратные метры, если площадь превышает следующие нормы:

квартиры — более 60 кв. м;

дома — более 120 кв. м;

комбинированная недвижимость (квартира + дом) — более 180 кв. м.

Например, если ваша квартира имеет площадь 70 кв. м, налог начисляется только на 10 кв. м. Но есть и дополнительный нюанс: если квартира превышает 300 кв. м или дом — 500 кв. м, владелец платит фиксированный "налог на роскошь" в размере 25 000 грн ежегодно, независимо от площади.

Сколько реально придется заплатить

Ставка налога составляет до 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года. Для 2024 года это 7 100 грн, следовательно 1,5% = 106,50 грн за каждый "лишний" квадратный метр.

Пример:

квартира — 65 кв. м;

налогооблагаемая площадь — 5 кв. м;

сумма налога = 5 х 106,50 = 532,50 грн.

Эта сумма может меняться в зависимости от решения местного совета: они имеют право снижать ставку или устанавливать меньше 1,5%.

Кто и как платит налог, если собственников несколько

Если недвижимость находится в совместной собственности, правила уплаты налога зависят от типа собственности:

общая долевая собственность. Каждый совладелец платит налог пропорционально своей доле. Например, если два человека владеют квартирой площадью 80 кв. м поровну, каждый платит за 10 кв. м (80 кв. м — 60 кв. м = 20 кв. м, 20 ÷ 2 = 10 кв. м на человека);

общая совместная собственность без долей (например, супругов). Собственники по соглашению определяют, кто уплачивает налог. Если доли не определены, налог начисляется одному лицу;

общая совместная собственность с долями: каждый платит за свою долю, как в долевой собственности.

В то же время физические лица-предприниматели (ФЛП) платят налог по тем же правилам, что и обычные физические лица, без дополнительных условий.

Кому разрешено не платить: льготы и исключения

Не все владельцы больших квартир или домов обязаны платить налог. Как отмечают юристы Безоплатной правовой помощи, законодательство предусматривает ряд льгот:

площадь в пределах нормы. Если квартира до 60 кв. м, дом до 120 кв. м или комбинированная недвижимость до 180 кв. м, налог не начисляется;

военные обстоятельства. Владельцы недвижимости на оккупированных территориях, в зонах боевых действий или разрушенной из-за войны не платят налог.

Также освобождаются от уплаты налога:

детские дома семейного типа;

жилье детей-сирот, детей с инвалидностью, которые воспитываются одинокими родителями;

жилье общественных объединений лиц с инвалидностью;

многодетные или приемные семьи, в которых воспитывается 5+ детей.

Местные советы могут дополнительно устанавливать льготы или увеличивать необлагаемую площадь, поэтому стоит проверить информацию на сайте вашей общины.

Как сообщалось, пенсионеры не освобождаются автоматически от уплаты налога на недвижимость. Им придется заплатить за избыточные квадратные метры, если площадь их жилья больше установленной нормы. Однако, обратившись к местным властям, пенсионер может получить льготу на уплату этого налога.

Отметим также, что изменения в налогообложении недвижимости уже близко: теперь размер налога будет определять не только площадь, но и местонахождение объекта. Правительство считает, что такой подход сделает распределение налогов более справедливым и увеличит поступления в местные бюджеты.