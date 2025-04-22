Ціни на квартири в новобудовах Житомира у квітні 2025 року

Житомир. Фото: fbzhytomyr/Facebook

Житомир — місто, яке приваблює покупців нерухомості своєю розвинутою інфраструктурою, зручним розташуванням та відносно доступними цінами порівняно з Києвом чи Львовом. Первинний ринок нерухомості Житомира у квітні 2025 року демонструє стабільність із помірним зростанням цін.

За даними платформи ЛУН, у квітні 2025 року середня ціна квадратного метра на первинному ринку Житомира становить 899 дол. Ціни варіюються залежно від розташування, класу житлового комплексу, стадії будівництва та планування.

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Ціни на квартири у Житомирі

1-кімнатні квартири — середня ціна: 38 000-45 000 дол.

Найдешевші пропозиції. Смартквартири в житлових комплексах на околицях коштують від 32 000 дол. за 35-40 кв. м. Такі варіанти пропонують базове планування та потребують ремонту.

Найдорожчі пропозиції. Квартири в сучасних ЖК у центральних районах коштують 48 000-52 000 дол. за 40-45 кв. м. Вони мають покращене планування, панорамні вікна та розвинену інфраструктуру.

2-кімнатні квартири — середня ціна: 55 000-65 000 дол.

Найдешевші пропозиції. Двокімнатні квартири в новобудовах віддалених районів коштують від 50 000 дол. за 55-60 кв. м. Такі об’єкти зазвичай на ранніх стадіях будівництва.

Найдорожчі пропозиції. У преміальних ЖК у центрі міста ціни сягають 70 000-75 000 дол. за 65-70 кв. м. Ці квартири пропонують євроформат із просторими кухнями-вітальнями та дизайнерськими

3-кімнатні квартири — середня ціна: 70 000-85 000 дол.

Найдешевші пропозиції. Трикімнатні квартири на околицях коштують від 65 000 дол. за 75-80 кв. м. Такі варіанти часто потребують додаткових вкладень у ремонт.

Найдорожчі пропозиції. У центральних ЖК ціни досягають 90 000-100 000 дол. за 85-100 кв. м. Ці квартири мають індивідуальне опалення, великі площі та преміальну інфраструктуру.

Динаміка цін за останні пів року

За останні шість місяців (жовтень 2024 — квітень 2025) ціни на первинному ринку Житомира зросли на 7% у доларовому еквіваленті. Це зростання пов’язане з кількома факторами:

інфляція та зростання вартості будматеріалів. За прогнозами, інфляція в Україні у 2025 році сягне 10%, що впливає на собівартість будівництва;

попит на новобудови. Житомир залишається привабливим для інвесторів завдяки стабільній економічній ситуації та близькості до Києва;

обмежена пропозиція. У місті активно будуються лише 13 новобудов (28 ЖК), що створює дефіцит якісного житла.

Чи вигідно купувати квартиру в Житомирі

Первинний ринок Житомира залишається привабливим для інвестицій з кількох причин:

доступні ціни. Житомир пропонує одні з найнижчих цін на новобудови серед міст у західних та центральних регіонах України;

стабільний попит. Завдяки розвиненій інфраструктурі та близькості до столиці, попит на житло стабільний, що сприяє зростанню цін у перспективі;

програми підтримки. Деякі забудовники пропонують розтермінування, а 4 ЖК беруть участь у програмі "єОселя", що полегшує купівлю в іпотеку.

Експерти прогнозують зростання цін на первинному ринку України на 15-20% у 2025 році через інфляцію та попит.

Однак є й ризики:

обмежена пропозиція. Мала кількість новобудов може призвести до дефіциту якісного житла;

економічні фактори. Зростання курсу долара (прогноз — 45 грн) та інфляція можуть ускладнити купівлю для тих, хто розраховує на гривневі заощадження.

Раніше ми розповідали про ринок первинної нерухомості в Ірпені, який фіксує стійке зростання цін. Це явище відображає відновлення інтересу з боку інвесторів та пожвавлення будівельних робіт у регіоні. Наразі середня ціна за один квадратний метр у нових житлових комплексах Ірпеня складає 35 918 гривень.

Також зазначимо, з понад 350 будівельних майданчиків у великих містах України тривале розтермінування на понад три роки пропонують лише в кожному четвертому житловому комплексі. Більшість забудовників у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Ужгороді готові відстрочити платіж максимум на два роки, а значна частина — взагалі лише на пів року-півтора.