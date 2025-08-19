Видео
Главная Недвижимость Застройщики Винницы подняли цены — в чем причина и чего ждать

Застройщики Винницы подняли цены — в чем причина и чего ждать

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 20:08
Цены на квартиры в новостройках Винницы в августе 2025 года — где выгодно купить
Строительство многоэтажки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Август 2025 года для винницкого рынка первичной недвижимости оказался динамичным. Спрос на новостройки сохраняется стабильным, но покупатели внимательнее относятся к качеству и локации. Застройщики поднимают стоимость в центральных районах, тогда как в отдаленных частях города цены остаются более доступными.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят квартиры на первичном рынке Винницы, в каких районах цены самые высокие, а где можно найти бюджетные варианты.



Первичный рынок жилья в Виннице

По данным портала ЛУН, в августе 2025 года средняя цена за квадратный метр в новостройках Винницы составляет 990 долларов. Это на 1% больше, чем в феврале 2025 года, и на 7% выше, чем в марте 2024 года.

Застройщики Винницы подняли цены — в чем причина и чего ждать - фото 1
Цены на квартиры в Виннице. Графика: ЛУН

 

Цены варьируются в зависимости от района, класса жилья и стадии строительства — сейчас активно продаются комплексы как эконом, так и комфорт-класса. Бизнес-сегмент представлен в центральных районах, а также на массивах с развитой инфраструктурой.

Самые дорогие квартиры в Виннице

Самые высокие цены на первичном рынке фиксируются в центральных районах города — Подолье, Центр и Вишенка. Здесь сосредоточены новостройки бизнес- и премиум-класса, такие как ЖК Central Park Vinnytsia или ЖК "Набережный квартал".

Например, в ЖК Central Park Vinnytsia однокомнатная квартира площадью 40 кв. м стоит от 60 000 долларов, а двухкомнатная — от 85 000 долларов. Цена за квадратный метр в таких проектах достигает 1 400-1 500 долларов.

Застройщики Винницы подняли цены — в чем причина и чего ждать - фото 2
ЖК Central Park Vinnytsia. Фото: dim.ria

 

Эти комплексы предлагают панорамные виды, закрытую территорию, подземный паркинг и развитую инфраструктуру — магазины, кафе, детские площадки.

Высокая стоимость объясняется близостью к центру и дополнительными удобствами, такими как собственные котельные или видеонаблюдение. Квартиры продаются с евроремонтом, импортной сантехникой и встроенной техникой, что также значительно повышает цену.

Самые дешевые квартиры в Виннице

Бюджетные предложения на первичном рынке сосредоточены в отдаленных районах, таких как Старый город, Замостянский или район Академический.

Например, в ЖК "Европейский квартал" однокомнатная квартира площадью 35 кв. м в черновом варианте стоит от 21 000 долларов. Цена за квадратный метр здесь стартует от 600-700 долларов.

Застройщики Винницы подняли цены — в чем причина и чего ждать - фото 3
ЖК "Европейский квартал". Фото: ЛУН

 

В районе Старого города также есть предложения с индивидуальным отоплением и базовыми коммуникациями по цене 25 000-30 000 долларов за однокомнатную квартиру. Такие квартиры обычно требуют дополнительных вложений в ремонт, но привлекают покупателей низкой стоимостью и возможностью рассрочки.

Что влияет на цену квартиры в Виннице

На формирование стоимости жилья в Виннице влияют сразу несколько факторов. Наибольшую роль играют:

  1. Локация — чем ближе к центру, тем выше цена.
  2. Класс строительства — эконом, комфорт или бизнес.
  3. Материалы и отделка — современные решения повышают стоимость.
  4. Инфраструктура района — школы, детские сады, транспорт.
  5. Репутация застройщика — проверенные компании продают дороже.

Специалисты советуют сравнивать квартиры только в пределах одного класса и района.

"Чтобы понять, адекватна ли цена, следует сравнивать квартиры, которые относятся к одному классу строительства и расположены в одной локации. Например, если рядом в том же районе продаются квартиры комфорт-класса с разными характеристиками — одни с металлопластиковыми окнами, другие с алюминиевыми, качество которых выше и, соответственно, цена тоже — это нормальная ситуация", — говорит риелтор Назар Процик в комментарии "24 каналу".

Как сообщалось, выбирая этаж в новостройке, вы определяете комфорт и безопасность своей будущей жизни, а также ликвидность инвестиции. Чтобы избежать ошибок, которые могут привести к разочарованию, стоит заранее учесть все особенности определенных этажей, которые имеют существенные недостатки.

Также мы рассказывали, что несмотря на вызовы войны и экономическую нестабильность, рынок недвижимости остается устойчивым. Спрос покупателей и арендаторов сохранился на прошлогоднем уровне, а в бюджетных сегментах "эконом" и "комфорт" класса даже вырос, что свидетельствует об их особой привлекательности.

недвижимость Винница застройка цены на квартиры застройщики
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
