Ціни на квартири у новобудовах Вінниці у серпні 2025 року — де вигідно купити

Будівництво многоповерхівки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Серпень 2025 року для вінницького ринку первинної нерухомості виявився динамічним. Попит на новобудови зберігається стабільним, але покупці уважніше ставляться до якості та локації. Забудовники піднімають вартість у центральних районах, тоді як у віддалених частинах міста ціни залишаються більш доступними.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштують квартири на первинному ринку Вінниці, в яких районах ціни найвищі, а де можна знайти бюджетні варіанти.

Первинний ринок житла у Вінниці

За даними порталу ЛУН, у серпні 2025 року середня ціна за квадратний метр у новобудовах Вінниці становить 990 доларів. Це на 1% більше, ніж у лютому 2025 року, та на 7% вище, ніж у березні 2024 року.

Ціни на квартири у Вінниці. Графіка: ЛУН

Ціни варіюються залежно від району, класу житла та стадії будівництва — зараз активно продаються комплекси як економ, так і комфорт-класу. Бізнес-сегмент представлений у центральних районах, а також на масивах з розвиненою інфраструктурою.

Найдорожчі квартири у Вінниці

Найвищі ціни на первинному ринку фіксуються в центральних районах міста — Поділля, Центр та Вишенька. Тут зосереджені новобудови бізнес- і преміум-класу, такі як ЖК Central Park Vinnytsia чи ЖК Набережний квартал.

Наприклад, у ЖК Central Park Vinnytsia однокімнатна квартира площею 40 кв. м коштує від 60 000 доларів, а двокімнатна — від 85 000 доларів. Ціна за квадратний метр у таких проєктах сягає 1 400-1 500 доларів.

ЖК Central Park Vinnytsia. Фото: dim.ria

Ці комплекси пропонують панорамні види, закриту територію, підземний паркінг та розвинену інфраструктуру — магазини, кафе, дитячі майданчики.

Висока вартість пояснюється близькістю до центру та додатковими зручностями, такими як власні котельні чи відеонагляд. Квартири також продаються з євроремонтом, імпортною сантехнікою та вбудованою технікою, що значно підвищує ціну.

Найдешевші квартири у Вінниці

Бюджетні пропозиції на первинному ринку зосереджені у віддалених районах, таких як Старе місто, Замостянський чи район Академічний.

Наприклад, у ЖК "Європейський Квартал" однокімнатна квартира площею 35 кв. м у чорновому варіанті коштує від 21 000 доларів. Ціна за квадратний метр тут стартує від 600-700 доларів.

ЖК "Європейський Квартал". Фото: ЛУН

У районі Старого міста також є пропозиції з індивідуальним опаленням і базовими комунікаціями за ціною 25 000-30 000 доларів за однокімнатну квартиру. Такі квартири зазвичай потребують додаткових вкладень у ремонт, але приваблюють покупців низькою вартістю та можливістю розстрочки.

Що впливає на ціну квартири у Вінниці

На формування вартості житла у Вінниці впливають одразу кілька чинників. Найбільшу роль відіграють:

Локація — чим ближче до центру, тим вища ціна. Клас будівництва — економ, комфорт чи бізнес. Матеріали та оздоблення — сучасні рішення підвищують вартість. Інфраструктура району — школи, дитячі садки, транспорт. Репутація забудовника — перевірені компанії продають дорожче.

Фахівці радять порівнювати квартири лише в межах одного класу й району.

"Щоб зрозуміти, чи адекватна ціна, слід порівнювати квартири, які належать до одного класу будівництва і розташовані в одній локації. Наприклад, якщо поруч у тому ж районі продаються квартири комфорт-класу з різними характеристиками — одні з металопластиковими вікнами, інші з алюмінієвими, якість яких вища і, відповідно, ціна теж — це нормальна ситуація", — каже рієлтор Назар Процик у коментарі "24 каналу".

