Цены на квартиры на первичном рынке Черкасс в мае 2025: обзор рынка

Черкассы. Фото: dim.ria

Рынок первичной недвижимости в Черкассах в мае 2025 года демонстрирует стабильный рост цен, что связано с инфляцией, повышением стоимости строительных материалов и спросом на новостройки в безопасных регионах Украины. Средняя цена за квадратный метр в новостройках выросла на 6% за последние полгода, достигнув 36 500 грн/кв.м.

По данным платформы DIM.RIA, самые дорогие квартиры расположены в центре Черкасс и Приднепровском районе, тогда как бюджетные варианты можно найти в Сосновском районе или на ранних этапах строительства.

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Цены на квартиры по количеству комнат

1-комнатные квартиры

Средняя цена: 1 650 000 грн за квартиру площадью 45 кв. м

Самые дорогие: ЖК "Свято-Троицкий посад" (Приднепровский район, ул. Шевченко) — до 2 100 000 грн за 48 кв. м благодаря развитой инфраструктуре и близости к центру.

ЖК "Свято-Троицкий посад". Фото: dim.ria

Самые дешевые: ЖК "Родной Дом" (Приднепровский район, ул. Надпильная) — от 1 300 000 грн за 40 кв. м, что объясняется удаленностью от ключевых объектов.

ЖК "Родной Дом". Фото: dim.ria

2-комнатные квартиры

Средняя цена: 2 750 000 грн за квартиру площадью 60 кв. м.

Самые дорогие: ЖК "Парковый на Днепре" (Приднепровский район, ул. Жужомы) — до 3 200 000 грн за 65 кв. м из-за современной планировки и вида на Днепр.

ЖК "Парковый на Днепре". Фото: dim.ria

Самые дешевые: ЖК "Парковый квартал" (Сосновский район, ул. Путейка) — от 2 400 000 грн за 58 кв. м, где меньшая цена обусловлена ранней стадией строительства.

ЖК "Парковый квартал". Фото: dim.ria

3-комнатные квартиры

Средняя цена: 4 200 000 грн за квартиру площадью 85 кв. м.

Самые дорогие: ЖК "Графский" (ул. Байды-Вишневецкого) — до 5 000 000 грн за 90 кв. м благодаря премиум-классу и центральному расположению.

ЖК "Графский". Фото: dim.ria



Самые дешевые: ЖК в Сосновском районе — от 3 700 000 грн за 80 кв. м, что является бюджетным вариантом для больших семей.

ЖК Andorra в Сосновском районе. Фото: dim.ria

Динамика цен

За последние шесть месяцев цены на первичном рынке Черкасс выросли на 6%, что является одним из самых высоких показателей среди городов Украины после Ровно (+8%) и Ужгорода (+6%). Основные факторы роста:

инфляция и девальвация гривны. Заложенный курс 45 грн/долл. в бюджете 2025 года повысил цены в гривнах;

подорожание стройматериалов. Стоимость материалов выросла на 10-15%, что повлияло на себестоимость строительства;

спрос на безопасные регионы. Черкассы, как относительно безопасный город, привлекают инвесторов из прифронтовых зон.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на 15-20% до конца 2025 года из-за инфляции, роста курса доллара и расширения ипотечной программы "єОселя". Спрос на 1- и 2-комнатные квартиры будет оставаться высоким, тогда как 3-комнатные будут менее популярными из-за высокой цены. Самыми привлекательными для инвесторов останутся Приднепровский район и центральные локации.

Как сообщалось, полномасштабная война существенно скорректировала приоритеты украинцев относительно жилья, обесценив прежние представления о престижности и рациональности. Теперь выбор жилья определяют прежде всего страх и стремление к безопасности, а также потребность в автономности и комфорте. Эти факторы стали новыми ориентирами на рынке недвижимости, отражая глубокие изменения в обществе.

Также только четверть из более 350 жилых комплексов, строящихся в крупнейших городах Украины (Киев, Львов, Одесса, Днепр и Ужгород), предлагают рассрочку платежей на три года и более. Подавляющее большинство застройщиков предоставляют финансовую отсрочку только на более короткий срок — от одного до двух лет. Причем, треть компаний ограничивает период рассрочки от шести до восемнадцати месяцев.