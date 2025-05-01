Ціни на квартири на первинному ринку Черкас у травні 2025: огляд ринку

Черкаси. Фото: dim.ria

Ринок первинної нерухомості в Черкасах у травні 2025 року демонструє стабільне зростання цін, що пов’язано з інфляцією, підвищенням вартості будівельних матеріалів та попитом на новобудови в безпечних регіонах України. Середня ціна за квадратний метр у новобудовах зросла на 6% за останні пів року, досягнувши 36 500 грн/кв. м.

За даними платформи DIM.RIA, найдорожчі квартири розташовані в центрі Черкас та Придніпровському районі, тоді як бюджетні варіанти можна знайти в Соснівському районі або на ранніх етапах будівництва.

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Ціни на квартири за кількістю кімнат

1-кімнатні квартири

Середня ціна: 1 650 000 грн за квартиру площею 45 кв. м

Найдорожчі: ЖК "Свято-Троїцький посад" (Придніпровський район, вул. Шевченка) — до 2 100 000 грн за 48 кв. м завдяки розвиненій інфраструктурі та близькості до центру.

ЖК "Свято-Троїцький посад". Фото: dim.ria

Найдешевші: ЖК "Рідний Дім" (Придніпровський район, вул. Надпільна) — від 1 300 000 грн за 40 кв. м, що пояснюється віддаленістю від ключових об’єктів.

ЖК "Рідний Дім". Фото: dim.ria

2-кімнатні квартири

Середня ціна: 2 750 000 грн за квартиру площею 60 кв. м.

Найдорожчі: ЖК "Парковий на Дніпрі" (Придніпровський район, вул. Жужоми) — до 3 200 000 грн за 65 кв. м через сучасне планування та вид на Дніпро.

ЖК "Парковий на Дніпрі". Фото: dim.ria

Найдешевші: ЖК "Парковий квартал" (Соснівський район, вул. Путейка) — від 2 400 000 грн за 58 кв. м, де менша ціна зумовлена ранньою стадією будівництва.

ЖК "Парковий квартал". Фото: dim.ria

3-кімнатні квартири

Середня ціна: 4 200 000 грн за квартиру площею 85 кв. м.

Найдорожчі: ЖК "Графський" (вул. Байди-Вишневецького) — до 5 000 000 грн за 90 кв. м завдяки преміум-класу та центральному розташуванню.

ЖК "Графський". Фото: dim.ria



Найдешевші: ЖК у Соснівському районі — від 3 700 000 грн за 80 кв. м, що є бюджетним варіантом для великих сімей.

ЖК Andorra у Соснівському районі. Фото: dim.ria

Динаміка цін

За останні шість місяців ціни на первинному ринку Черкас зросли на 6%, що є одним із найвищих показників серед міст України після Рівного (+8%) та Ужгорода (+6%). Основні фактори зростання:

інфляція та девальвація гривні. Закладений курс 45 грн/дол. у бюджеті 2025 року підвищив ціни в гривнях;

здорожчання будматеріалів. Вартість матеріалів зросла на 10-15%, що вплинуло на собівартість будівництва;

попит на безпечні регіони. Черкаси, як відносно безпечне місто, приваблюють інвесторів із прифронтових зон.

Експерти прогнозують подальше зростання цін на 15-20% до кінця 2025 року через інфляцію, зростання курсу долара та розширення іпотечної програми "єОселя". Попит на 1- та 2-кімнатні квартири залишатиметься високим, тоді як 3-кімнатні будуть менш популярними через вищу ціну. Найпривабливішими для інвесторів залишаться Придніпровський район та центральні локації.

Як повідомлялось, повномасштабна війна суттєво скоригувала пріоритети українців щодо житла, знецінивши колишні уявлення про престижність та раціональність. Тепер вибір помешкання визначають передусім страх і прагнення безпеки, а також потреба в автономності та комфорті. Ці чинники стали новими орієнтирами на ринку нерухомості, відображаючи глибокі зміни в суспільстві.

Також лише чверть із понад 350 житлових комплексів, що будуються в найбільших містах України (Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Ужгород), пропонують розтермінування платежів на три роки та більше. Переважна більшість забудовників надають фінансову відстрочку лише на коротший термін — від одного до двох років. Причому, третина компаній обмежує період розтермінування від шести до вісімнадцяти місяців.