Зачем немцам дачи с ограничениями на ночевку и отдых

Немецкая дача. Фото: mein-schoener-garten.de

В Германии насчитывается более миллиона садовых участков, которые официально называются Клейнгартен — маленький сад. Их не покупают, а арендуют через садоводческие общества. Несмотря на строгие правила, спрос на такие дачи огромный. Аренда обходится в среднем 400-500 евро в год, и очереди растягиваются на годы.

Такие участки не где-то в лесу или за городом, как это привычно в Восточной Европе, а просто в городе или в ближайшей окрестности, сообщает DW. Например, в Берлине насчитывается более 67 тысяч таких дач — некоторые даже возле Бундестага.

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Строгие правила для дачников в Германии

Любой дачник в Германии входит в официальное садоводческое общество, где действует свод четких правил. Не придерживаешься — можешь потерять право на участок. Например, на даче нельзя:

ночевать вне сезона;

устанавливать душ или туалет;

подключать газ или электронагреватели;

слушать громкую музыку или устраивать громкие вечеринки.

Все это считается потенциально опасным — главная цель таких ограничений, по словам самих немцев, безопасность и гармония с природой.

Какие есть ограничения для дачных домиков

Согласно правилам, дачный домик не должен превышать 24 кв. м (вместе с террасой). Перестраивать его нельзя. Только мелкие изменения - качели или детская площадка — и те с письменного разрешения общества. Подвал можно вырыть максимум на 1 кв. м.

Установить теплицу — пожалуйста, но только с разрешением. Бассейны, печи, камины, бани и даже барбекю запрещены или строго регламентированы.

"В нашем законодательстве так и прописано: дача — это место отдыха, которое, кроме этого, должно быть еще и источником витаминов для всей семьи", — объясняет немецкий дачник Бруно Виниг.

Обязательная структура земельного участка

Дачный участок в Германии — это строго три части: одна для овощей, одна для фруктов и ягод, одна для газона. Все должно быть аккуратно, а высота деревьев — до 2,5-4 метров. Хвойные растения часто запрещены.

Домашних животных можно приводить, но держать, например, кур — нельзя. Единственное исключение — пасека с пчелами.

Газон должен регулярно коситься. Если трава или кусты превышают разрешенную высоту — ждите проверки.

Почему запрещено ночевать на немецкой даче

Хотя в летний период ночевка иногда допускается, за пределами сезона — запрещена. Цель — избежать превращения дачи в дешевое жилье. Ведь на участке нет душа, канализации, отопления, нормальной инфраструктуры.

Однако это не касается редких исключений.

"В самом начале это были крошечные домики, своего рода сараи, но позже они стали несколько солиднее", — вспоминает Бруно Виниг.

Впрочем, в большинстве случаев люди ночуют только летом, а постоянное проживание нарушает устав общества.

Можно ли расслабиться на даче в Германии

Садоводческие общества требуют соблюдения режима тишины. Работы утром и после обеда, тишина в обед и после 18:00. Никакой громкой музыки или футбольных трансляций. Все — только естественные звуки.

Любая деятельность должна быть под контролем:

работать — только в разрешенные часы;

принимать гостей — только в сезон;

поливать — только умеренно, потому что экономия воды обязательна.

Воду берут из централизованной сети, подключенной к счетчику. Бурить скважины запрещено. А туалеты - только био.

Почему немцы все же любят свои дачи

Несмотря на десятки ограничений, немцы не отказываются от дач. Наоборот — свободных участков мало, а желающих все больше. Они используют дачу как пространство для отдыха, садоводства, общения.

"Это возможность повозиться с землей, вырастить цветы, расслабиться. К тому же, можно побороть стресс и почувствовать природу, не покидая города", — делится Бруно Виниг.

Климат позволяет наслаждаться участком с марта по октябрь. А в свободное время союза организуют конкурсы на лучший участок, мероприятия для детей и совместные праздники.

Как сообщалось, украинцам в Германии обязательно нужно зарегистрировать свое место жительства, ведь это не просто формальность. Эта регистрация (прописка) является ключевой для многих аспектов жизни, таких как открытие банковского счета, аренда жилья или оформление документов. Затягивание с регистрацией может привести к значительному штрафу.

Также мы рассказывали, что Германия, как и многие другие европейские страны, уделяет значительное внимание экологическим вопросам. Одним из примеров является специальный налог на дождь, который немцы платят за отвод дождевой воды.