Навіщо німцям дачі з обмеженнями на ночівлю і відпочинок

Німецька дача. Фото: mein-schoener-garten.de

У Німеччині нараховується понад мільйон садових ділянок, які офіційно називаються Клейнгартен — маленький садок. Їх не купують, а орендують через садівницькі товариства. Попри суворі правила, попит на такі дачі величезний. Оренда обходиться в середньому 400–500 євро на рік, і черги розтягуються на роки.

Такі ділянки не десь у лісі чи за містом, як це звично у Східній Європі, а просто в місті або в найближчій околиці, повідомляє DW. Наприклад, у Берліні налічується понад 67 тисяч таких дач — деякі навіть біля Бундестагу.

Реклама

Читайте також:

Суворі правила для дачників у Німеччині

Будь-який дачник у Німеччині входить до офіційного садівницького товариства, де діє звід чітких правил. Не дотримався — можеш втратити право на ділянку. Наприклад, на дачі не можна:

ночувати поза сезоном;

встановлювати душ або туалет;

підключати газ чи електронагрівачі;

слухати гучну музику або влаштовувати гучні вечірки.

Все це вважається потенційно небезпечним — головна мета таких обмежень, за словами самих німців, безпека та гармонія з природою.

Які є обмеження для дачних будиночків

Згідно з правилами, дачний будиночок не має перевищувати 24 кв. м (разом із терасою). Перебудовувати його не можна. Лише дрібні зміни — гойдалка чи дитячий майданчик — і ті з письмового дозволу товариства. Підвал можна вирити максимум на 1 кв. м.

Встановити теплицю — будь ласка, але лише з дозволом. Басейни, печі, каміни, лазні та навіть барбекю заборонені або строго регламентовані.

"В нашому законодавстві так і прописано: дача — це місце відпочинку, яке, крім цього, має бути ще й джерелом вітамінів для всієї родини", — поясняє німецький дачник Бруно Вініґ.

Обов’язкова структура земельної ділянки

Дачна ділянка в Німеччині — це строго три частини: одна для овочів, одна для фруктів і ягід, одна для газону. Все має бути охайно, а висота дерев — до 2,5-4 метри. Хвойні рослини часто заборонені.

Домашніх тварин можна приводити, але тримати, наприклад, курей — зась. Єдиний виняток — пасіка з бджолами.

Газон має регулярно коситися. Якщо трава або кущі перевищують дозволену висоту — чекай на перевірку.

Чому заборонено ночувати на німецькій дачі

Хоча в літній період ночівля іноді допускається, за межами сезону — заборонена. Мета — уникнути перетворення дачі на дешеве житло. Адже на ділянці немає душу, каналізації, опалення, нормальної інфраструктури.

Однак це не стосується рідкісних винятків.

"На самому початку це були крихітні хатинки, свого роду сараю, але пізніше вони стали дещо соліднішими", — згадує Бруно Вініґ.

Втім, у більшості випадків люди ночують тільки влітку, а постійне проживання порушує статут товариства.

Чи можна розслабитись на дачі у Німеччині

Садівницькі товариства вимагають дотримання режиму тиші. Роботи зранку та після обіду, тиша в обід і після 18:00. Ніякої гучної музики чи футбольних трансляцій. Усе — лише природні звуки.

Будь-яка діяльність має бути під контролем:

працювати — тільки в дозволені години;

приймати гостей — лише в сезон;

поливати — лише помірно, бо економія води обов’язкова.

Воду беруть із централізованої мережі, підключеної до лічильника. Бурити свердловини заборонено. А туалети — тільки біо.

Чому німці все ж люблять свої дачі

Попри десятки обмежень, німці не відмовляються від дач. Навпаки — вільних ділянок обмаль, а охочих щораз більше. Вони використовують дачу як простір для відпочинку, садівництва, спілкування.

"Це можливість повозитися із землею, виростити квіти, розслабитися. До того ж можна побороти стрес і відчути природу, не залишаючи міста", — ділиться Бруно Вініґ.

Клімат дозволяє насолоджуватись ділянкою з березня по жовтень. А у вільний час спілки організовують конкурси на найкращу ділянку, заходи для дітей та спільні свята.

Як повідомлялось, українцям у Німеччині обов'язково потрібно зареєструвати своє місце проживання, адже це не просто формальність. Ця реєстрація (прописка) є ключовою для багатьох аспектів життя, таких як відкриття банківського рахунку, оренда житла чи оформлення документів. Затягування з реєстрацією може призвести до значного штрафу.

Також ми розповідали, що Німеччина, як і багато інших європейських країн, приділяє значну увагу екологічним питанням. Одним із прикладів є спеціальний податок на дощ, який німці сплачують за відведення дощової води.