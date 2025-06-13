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Главная Недвижимость Потеря наследственных документов на землю — что делать в 2025

Потеря наследственных документов на землю — что делать в 2025

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 11:05
Как восстановить утраченные наследственные документы на землю в Украине 2025
Женщина и мужчина сажают дерево. Фото: Freepik
Ключові моменти Начните с Государственного реестра вещных прав (ГРВП) Нет регистрации — понадобится дубликат свидетельства Чего не стоит делать Как получить дубликат Если нотариус недоступен — обращайтесь в суд Регистрация в ГРРП: последний и критический шаг

Потерять свидетельство о праве на наследство неприятно, но не критично. Право собственности на землю не исчезает вместе с бумагой. В 2025 году существует несколько четких юридических механизмов, чтобы подтвердить свои права, даже без оригинала документа.

Свидетельство о праве на наследство — это лишь подтверждение уже приобретенного права. Согласно ст. 1297 Гражданского кодекса Украины, именно право собственности у наследника возникает с момента принятия наследства, а не с момента получения свидетельства.

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Итак, если документ потерялся, ваше право на землю не аннулировано. Но оно должно быть подтверждено или в реестре, или другим способом.

Начните с Государственного реестра вещных прав (ГРВП)

Первый шаг — проверить, зарегистрирован ли участок на ваше имя в ГРВП, отмечают специалисты "Земельного фонда Украины".

Как это сделать:

  • через нотариуса — по запросу нотариус получит выписку;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — подайте заявление о предоставлении выписки из реестра;
  • онлайн — через портал "Дія" или реестр прав Минюста.

Извлечение из ГРВП имеет такую же юридическую силу, как и бумажное свидетельство. Если он есть, проблем с подтверждением прав не возникнет.

Нет регистрации — понадобится дубликат свидетельства

Если участок не зарегистрирован в ГРВП, а бумажное свидетельство утеряно — нужно обратиться к нотариусу за дубликатом.

Его имеет право выдать тот же нотариус, который оформил оригинал свидетельства. Или его правопреемник, если предыдущий прекратил деятельность. В исключительных случаях выдать может другой нотариус, если наследственное дело передано в архив или нотариальную палату.

Как получить дубликат

Чтобы получить дубликат, понадобятся:

  • заявление об утрате свидетельства;
  • паспорт и идентификационный код;
  • информация о наследственном деле (ФИО наследодателя, дата смерти, адрес открытия наследства).

Свидетельство может восстановить только тот нотариус, который его выдавал. Если он умер или прекратил деятельность — ищите, где хранится дело.

Если нотариус недоступен — обращайтесь в суд

Бывают случаи, когда ни нотариуса, ни дела найти не удается. В такой ситуации действует ст. 315 Гражданского процессуального кодекса Украины — нужно подать заявление в суд об установлении факта принятия наследства.

Суд будет рассматривать проживали ли вы с наследодателем на момент его смерти и осуществляли ли другие действия по наследству (уход за участком, уплата налогов и т.д.). На основе решения суда можно будет зарегистрировать право на землю в ГРРП.

Регистрация в ГРРП: последний и критический шаг

Даже если свидетельство (или его дубликат) у вас есть, это не означает автоматическую регистрацию права в Государственном реестре. В 2025 году все еще бывают случаи, когда наследники не успевают оформить это право, а впоследствии сталкиваются с проблемами при попытке продажи или оформления аренды.

Для регистрации понадобится:

  • свидетельство или решение суда;
  • заявление установленного образца;
  • квитанция об уплате административного сбора.

После этого в реестре появится запись, которая официально подтверждает ваше право на земельный участок.

Чего не стоит делать

  1. Не подписывайте доверенностей или предварительных договоров без проверки регистрации;
  2. Не полагайтесь только на копии или "старые документы" — они не дают юридической защиты;
  3. Не медлите с регистрацией, если право еще не внесено в ГРРП.

Как сообщалось, приватизация земли в Украине позволяет гражданам стать владельцами земельных участков для личного использования или коммерческих целей. Однако, не все земли доступны для приватизации. Украинское законодательство строго ограничивает перечень участков, которые остаются в государственной или коммунальной собственности, учитывая их стратегическую, экологическую или социальную значимость.

Также мы рассказывали, что в 2025 году процедура оформления земельных участков в пределах населенных пунктов в Украине становится более регламентированной, со значительным усилением контроля. Это отличается от порядка оформления земли за пределами городов и сел. Важно четко понимать каждый этап этого процесса, чтобы избежать ошибок, которые могут иметь серьезные последствия.

земля рынок земли недвижимость наследство собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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