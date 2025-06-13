Як відновити втрачені спадкові документи на землю в Україні 2025

Жінка та чоловік саджають дерево. Фото: Freepik

Втратити свідоцтво про право на спадщину неприємно, але не критично. Право власності на землю не зникає разом із папером. У 2025 році існує кілька чітких юридичних механізмів, щоб підтвердити свої права, навіть без оригіналу документа.

Свідоцтво про право на спадщину — це лише підтвердження вже набутого права. Згідно зі ст. 1297 Цивільного кодексу України, саме право власності у спадкоємця виникає з моменту прийняття спадщини, а не з моменту отримання свідоцтва.

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Отже, якщо документ загубився, ваше право на землю не анульовано. Але воно має бути підтверджене або в реєстрі, або іншим способом.

Почніть з Державного реєстру речових прав (ДРРП)

Перший крок — перевірити, чи зареєстрована ділянка на ваше ім’я у ДРРП, зазначають фахівці "Земельного фонду України".

Як це зробити:

через нотаріуса — за запитом нотаріус отримає витяг;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) — подайте заяву про надання витягу з реєстру;

онлайн — через портал "Дія" або реєстр прав Мін’юсту.

Витяг із ДРРП має таку ж юридичну силу, як і паперове свідоцтво. Якщо він є, проблем із підтвердженням прав не виникне.

Немає реєстрації — знадобиться дублікат свідоцтва

Якщо ділянка не зареєстрована в ДРРП, а паперове свідоцтво втрачено — потрібно звернутись до нотаріуса за дублікатом.

Його має право видати той самий нотаріус, який оформив оригінал свідоцтва. Або його правонаступник, якщо попередній припинив діяльність. У виняткових випадках видати може інший нотаріус, якщо спадкова справа передана до архіву або нотаріальної палати.

Як отримати дублікат

Щоб отримати дублікат, знадобляться:

заява про втрату свідоцтва;

паспорт та ідентифікаційний код;

інформація про спадкову справу (ПІБ спадкодавця, дата смерті, адреса відкриття спадщини).

Свідоцтво може відновити лише той нотаріус, який його видавав. Якщо він помер або припинив діяльність — шукайте, де зберігається справа.

Якщо нотаріус недоступний — звертайтесь до суду

Бувають випадки, коли ані нотаріуса, ані справи знайти не вдається. У такій ситуації діє ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України — потрібно подати заяву до суду про встановлення факту прийняття спадщини.

Суд розглядатиме чи проживали ви зі спадкодавцем на момент його смерті та чи здійснювали інші дії щодо спадщини (догляд за ділянкою, сплата податків тощо). На основі рішення суду можна буде зареєструвати право на землю в ДРРП.

Реєстрація у ДРРП: останній і критичний крок

Навіть якщо свідоцтво (або його дублікат) у вас є, це не означає автоматичну реєстрацію права в Державному реєстрі. У 2025 році все ще трапляються випадки, коли спадкоємці не встигають оформити це право, а згодом стикаються з проблемами при спробі продажу чи оформлення оренди.

Для реєстрації знадобиться:

свідоцтво або рішення суду;

заява встановленого зразка;

квитанція про сплату адміністративного збору.

Після цього в реєстрі з’явиться запис, який офіційно підтверджує ваше право на земельну ділянку.

Чого не варто робити

Не підписуйте довіреностей чи попередніх договорів без перевірки реєстрації; Не покладайтесь лише на копії чи "старі документи" — вони не дають юридичного захисту; Не зволікайте з реєстрацією, якщо право ще не внесене до ДРРП.

Як повідомлялось, приватизація землі в Україні дає змогу громадянам стати власниками земельних ділянок для особистого використання або комерційних цілей. Однак, не всі землі доступні для приватизації. Українське законодавство суворо обмежує перелік ділянок, які залишаються у державній або комунальній власності, враховуючи їхню стратегічну, екологічну чи соціальну значущість.

Також ми розповідали, що у 2025 році процедура оформлення земельних ділянок у межах населених пунктів в Україні стає більш регламентованою, зі значним посиленням контролю. Це відрізняється від порядку оформлення землі за межами міст та сіл. Важливо чітко розуміти кожен етап цього процесу, аби уникнути помилок, які можуть мати серйозні наслідки.