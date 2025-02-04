Прописка в Украине — почему суд отказал владелице жилья в выселении мужчины

Судебный молоток. Фото: Freepik

Хмельницкий апелляционный суд стал местом юридической битвы относительно права на жилье. Владелица дома обратилась с требованием признать зарегистрированного в ее квартире мужчину утратившим право пользования жильем. Женщина утверждала, что мужчина является ей посторонним человеком, и что она позволила ему зарегистрироваться в своем доме только временно, в начале АТО.

Однако, когда она попросила мужчину сняться с регистрации, он отказался, сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Белогорский районный суд Хмельницкой области отказал женщине в удовлетворении ее иска. Не согласная с таким решением, владелица дома подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение местного суда и удовлетворить ее требования. Она отмечала, что суд ошибочно применил норму закона, которая касается членов семьи собственника жилья, поскольку ответчик никогда не был ее мужем и не является членом ее семьи. Кроме того, женщина отметила, что мужчина на судебном заседании подтвердил, что сейчас не проживает по месту регистрации.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что решение местного суда является законным и обоснованным. Суд отметил, что ответчик приобрел право пользования домом на законных основаниях, с согласия владелицы, еще в 2014 году. Он проживает там в течение многих лет и не имеет другого жилья. Выселение мужчины из этого помещения может поставить его в тяжелое социальное положение и привести к бездомности.

Апелляционный суд подчеркнул, что права ответчика также подлежат защите. Лишение человека права на жилье должно быть обоснованным, необходимым для защиты прав истца и не создавать чрезмерного бремени для ответчика. В данном деле право собственности истицы ограничено законным правом проживания ответчика. Требование же истицы лишить ответчика права на жилье является непропорциональным вмешательством и не свидетельствует о законности ее требований.

Суд также отметил, что владелица дома не смогла доказать, что регистрация и проживание мужчины в ее доме препятствуют ей пользоваться своим имуществом. Кроме того, она не предоставила доказательств того, что мужчина не проживает в доме уже более двух лет.

Итог судебного разбирательства

Таким образом, Хмельницкий апелляционный суд своим постановлением по делу № 669/408/24 отказал в удовлетворении апелляционной жалобы владелицы дома и оставил в силе решение местного суда. Мужчина, который много лет проживает в доме с согласия владелицы, не потеряет своего права на жилье.

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