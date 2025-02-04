Прописка в Україні — чому суд відмовив власниці житла у виселенні чоловіка

Судовий молоток. Фото: Freepik

Хмельницький апеляційний суд став місцем юридичної битви щодо права на житло. Власниця будинку звернулася з вимогою визнати зареєстрованого у її помешканні чоловіка таким, що втратив право користування житлом. Жінка стверджувала, що чоловік є їй сторонньою людиною, і що вона дозволила йому зареєструватися у своєму будинку лише тимчасово, на початку АТО.

Проте, коли вона попросила чоловіка знятися з реєстрації, він відмовився, повідомляє "Судово-юридична газета".

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Рішення суду першої інстанції та апеляція

Білогірський районний суд Хмельницької області відмовив жінці у задоволенні її позову. Не згодна з таким рішенням, власниця будинку подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати рішення місцевого суду та задовольнити її вимоги. Вона наголошувала на тому, що суд помилково застосував норму закону, яка стосується членів сім'ї власника житла, оскільки відповідач ніколи не був її чоловіком та не є членом її сім'ї. Крім того, жінка зазначила, що чоловік на судовому засіданні підтвердив, що наразі не проживає за місцем реєстрації.

Позиція апеляційного суду

Колегія суддів апеляційного суду, розглянувши матеріали справи, дійшла висновку, що рішення місцевого суду є законним та обґрунтованим. Суд зазначив, що відповідач набув право користування будинком на законних підставах, за згодою власниці, ще у 2014 році. Він проживає там протягом багатьох років і не має іншого житла. Виселення чоловіка з цього помешкання може поставити його у важке соціальне становище та призвести до безхатності.

Апеляційний суд підкреслив, що права відповідача також підлягають захисту. Позбавлення людини права на житло має бути обґрунтованим, необхідним для захисту прав позивача та не створювати надмірного тягаря для відповідача. У даній справі право власності позивачки обмежене законним правом проживання відповідача. Вимога ж позивачки позбавити відповідача права на житло є непропорційним втручанням та не свідчить про законність її вимог.

Суд також зазначив, що власниця будинку не змогла довести, що реєстрація та проживання чоловіка у її будинку перешкоджають їй користуватися своїм майном. Крім того, вона не надала доказів того, що чоловік не проживає у будинку вже понад два роки.

Підсумок судового розгляду

Таким чином, Хмельницький апеляційний суд своєю постановою в справі № 669/408/24 відмовив у задоволенні апеляційної скарги власниці будинку та залишив у силі рішення місцевого суду. Чоловік, який багато років проживає у будинку за згодою власниці, не втратить свого права на житло.

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