Цены на квартиры в Харькове изменились — сколько указывают владельцы в объявлениях

Дома в Харькове. Фото: bzh.life

Рынок недвижимости Харькова остается под влиянием войны, обстрелов и экономических вызовов. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, спрос на жилье постепенно растет, а цены демонстрируют неоднородную динамику.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят квартиры на вторичном рынке Харькове, какие районы считаются самыми дорогими и самыми дешевыми.

Цены на квартиры в Харькове

По данным портала ЛУН, средняя цена на вторичном рынке Харькова в августе 2025 года составляет около 22 000 долл. за однокомнатную квартиру и 50 000 долл. за трехкомнатную.

Цены выросли на 9-19% за последние шесть месяцев, что связано с оживлением спроса и государственной программой "єВідновлення". Однако по сравнению с довоенными показателями жилье все еще дешевле на 40-50%.

Цены на квартиры в Харькове. Графика: ЛУН

Самые дорогие районы Харькова

Шевченковский район остается лидером по стоимости жилья — здесь ценятся квартиры на улицах Пушкинской, Сумской и вблизи Госпрома.

Например, однокомнатная квартира в центре стоит в среднем 35 000-40 000 долл., двухкомнатная — 50 000-60 000 долл., а трехкомнатная — от 70 000 долл.

Цены на 1-комнатные квартиры в Харькове по районам. Графика: ЛУН

В то же время спрос на эти районы снизился из-за частых обстрелов центральной части города.

Самые дешевые районы Харькова

Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка и поселок Жуковского остаются самыми дешевыми из-за близости к зонам активных обстрелов. Так, на Северной Салтовке трехкомнатную квартиру можно найти за 20 000-25 000 долл. если дом получил незначительные повреждения.

Цены на 2-комнатные квартиры в Харькове по районам. Графика: ЛУН

В этих районах часто продают квартиры по доверенности, а покупателями выступают переселенцы из Донецкой и Луганской областей или военные.

Однокомнатные "гостинки" в этих районах стоят от 8 000 долл., но спрос на них низкий из-за потребности в ремонте и психологического фактора — многие избегают районов с частыми "прилетами".

Цены на 3-комнатные квартиры в Харькове по районам. Графика: ЛУН

Влияние обстрелов на рынок недвижимости

Фактор безопасности остается ключевым при выборе жилья в Харькове - постоянные обстрелы заставляют покупателей пересматривать приоритеты, отмечала риелтор Ирина в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

"Все зависит от ситуации с обстрелами. Например, раньше район "Индустриальной" или "Новых домов" считались безопасными, а сейчас все изменилось. Например, мы считаем очень обесцененными "Алексеевку", "Павлово поле", центр города, проспект Науки", — говорит специалист.

По словам Ирины, единого алгоритма оценки безопасности не существует, ведь каждый покупатель самостоятельно принимает решение, опираясь на собственное понимание рисков, связанных с обстрелами. Поэтому четких общих тенденций в ценообразовании на рынке недвижимости сейчас нет.

