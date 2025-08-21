Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Владельцы жилья в Харькове подняли цены — сколько стоят квартиры

Владельцы жилья в Харькове подняли цены — сколько стоят квартиры

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 11:05
Цены на квартиры в Харькове изменились — сколько указывают владельцы в объявлениях
Дома в Харькове. Фото: bzh.life

Рынок недвижимости Харькова остается под влиянием войны, обстрелов и экономических вызовов. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, спрос на жилье постепенно растет, а цены демонстрируют неоднородную динамику.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят квартиры на вторичном рынке Харькове, какие районы считаются самыми дорогими и самыми дешевыми.

Реклама
Читайте также:

Цены на квартиры в Харькове

По данным портала ЛУН, средняя цена на вторичном рынке Харькова в августе 2025 года составляет около 22 000 долл. за однокомнатную квартиру и 50 000 долл. за трехкомнатную.

Цены выросли на 9-19% за последние шесть месяцев, что связано с оживлением спроса и государственной программой "єВідновлення". Однако по сравнению с довоенными показателями жилье все еще дешевле на 40-50%.

 

Владельцы жилья в Харькове подняли цены — сколько стоят квартиры - фото 1
Цены на квартиры в Харькове. Графика: ЛУН

Самые дорогие районы Харькова

Шевченковский район остается лидером по стоимости жилья — здесь ценятся квартиры на улицах Пушкинской, Сумской и вблизи Госпрома.

Например, однокомнатная квартира в центре стоит в среднем 35 000-40 000 долл., двухкомнатная — 50 000-60 000 долл., а трехкомнатная — от 70 000 долл.

 

Владельцы жилья в Харькове подняли цены — сколько стоят квартиры - фото 2
Цены на 1-комнатные квартиры в Харькове по районам. Графика: ЛУН

 

В то же время спрос на эти районы снизился из-за частых обстрелов центральной части города.

Самые дешевые районы Харькова

Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка и поселок Жуковского остаются самыми дешевыми из-за близости к зонам активных обстрелов. Так, на Северной Салтовке трехкомнатную квартиру можно найти за 20 000-25 000 долл. если дом получил незначительные повреждения.

 

Владельцы жилья в Харькове подняли цены — сколько стоят квартиры - фото 3
Цены на 2-комнатные квартиры в Харькове по районам. Графика: ЛУН

 

В этих районах часто продают квартиры по доверенности, а покупателями выступают переселенцы из Донецкой и Луганской областей или военные.

Однокомнатные "гостинки" в этих районах стоят от 8 000 долл., но спрос на них низкий из-за потребности в ремонте и психологического фактора — многие избегают районов с частыми "прилетами".

 

Владельцы жилья в Харькове подняли цены — сколько стоят квартиры - фото 4
Цены на 3-комнатные квартиры в Харькове по районам. Графика: ЛУН

 

Влияние обстрелов на рынок недвижимости

Фактор безопасности остается ключевым при выборе жилья в Харькове - постоянные обстрелы заставляют покупателей пересматривать приоритеты, отмечала риелтор Ирина в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

"Все зависит от ситуации с обстрелами. Например, раньше район "Индустриальной" или "Новых домов" считались безопасными, а сейчас все изменилось. Например, мы считаем очень обесцененными "Алексеевку", "Павлово поле", центр города, проспект Науки", — говорит специалист.

По словам Ирины, единого алгоритма оценки безопасности не существует, ведь каждый покупатель самостоятельно принимает решение, опираясь на собственное понимание рисков, связанных с обстрелами. Поэтому четких общих тенденций в ценообразовании на рынке недвижимости сейчас нет.

Ранее мы рассказывали о ценах на аренду квартир в Харькове, которые являются едва ли не самым низким в Украине.

Также сообщалось, что безопасных зданий во время ракетных или дроновых атак не существует, но определенные типы сооружений все же лучше защищают от обломков, взрывной волны и значительных разрушений.

Харьков недвижимость жилье купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации