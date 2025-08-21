Ціни на квартири у Харкові змінилися — скільки вказують власники в оголошеннях

Будинки у Харкові. Фото: bzh.life

Ринок нерухомості Харкова залишається під впливом війни, обстрілів та економічних викликів. Незважаючи на складну безпекову ситуацію, попит на житло поступово зростає, а ціни демонструють неоднорідну динаміку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштують квартири на вторинному ринку Харкові, які райони вважаються найдорожчими та найдешевшими.

Ціни на квартири в Харкові

За даними порталу ЛУН, середня ціна на вторинному ринку Харкова у серпні 2025 року становить близько 22 000 дол. за однокімнатну квартиру та 50 000 дол. за трикімнатну.

Ціни зросли на 9-19% за останні шість місяців, що пов’язано з пожвавленням попиту та державною програмою "єВідновлення". Однак у порівнянні з довоєнними показниками житло все ще дешевше на 40-50%.

Ціни на квартири у Харкові. Графіка: ЛУН

Найдорожчі райони Харкова

Шевченківський район залишається лідером за вартістю житла — тут цінуються квартири на вулицях Пушкінській, Сумській та поблизу Держпрому.

Наприклад, однокімнатна квартира в центрі коштує в середньому 35 000-40 000 дол., двокімнатна — 50 000-60 000 дол., а трикімнатна — від 70 000 дол.

Ціни на 1-кімнатні квартири у Харкові по районах. Графіка: ЛУН

Водночас попит на ці райони знизився через часті обстріли центральної частини міста.

Найдешевші райони Харкова

Північна Салтівка, П’ятихатки, Олексіївка та селище Жуковського залишаються найдешевшими через близькість до зон активних обстрілів. Так, на Північній Салтівці трикімнатну квартиру можна знайти за 20 000-25 000 дол., якщо будинок зазнав незначних пошкоджень.

Ціни на 2-кімнатні квартири у Харкові по районах. Графіка: ЛУН

У цих районах часто продають квартири за довіреністю, а покупцями виступають переселенці з Донецької та Луганської областей або військові.

Однокімнатні "гостинки" в цих районах коштують від 8 000 дол., але попит на них низький через потребу в ремонті та психологічний фактор — багато хто уникає районів із частими "прильотами".

Ціни на 3-кімнатні квартири у Харкові по районах. Графіка: ЛУН

Вплив обстрілів на ринок нерухомості

Безпековий фактор залишається ключовим при виборі житла у Харкові — постійні обстріли змушують покупців переглядати пріоритети, зазначала рієлторка Ірина в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

"Все залежить від ситуації з обстрілами. Наприклад, раніше район "Індустріальної" чи "Нових будинків" вважалися безпечними, а зараз все змінилось. Наприклад, ми вважаємо дуже знеціненими "Олексіївку", "Павлове поле", центр міста, проспект Науки", — каже фахівець.

За словами Ірини, єдиного алгоритму оцінки безпечності не існує, адже кожен покупець самостійно приймає рішення, спираючись на власне розуміння ризиків, пов’язаних з обстрілами. Тому чітких загальних тенденцій у ціноутворенні на ринку нерухомості зараз немає.

