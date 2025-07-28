Ціни на оренду квартир у Харкові встановили антирекорд — як змінились ставки

Салтівський район у Харкові. Фото: kharkovgo.com

Протягом останніх років ринок оренди нерухомості у Харкові зазнав серйозних трансформацій. Ці зміни були не лише економічними, а й соціальними, і значною мірою обумовлені безпековою ситуацією в регіоні.

Зараз у Харкові чи не найнижчі орендні ставки в Україні, зазначила рієлторка Ірина в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

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"Харків, я впевнена, — це найдешевше, найбюджетніше місто в Україні стосовно оренди житла", — коментує експертка.

Ціни на оренду житла у Харкові залежать від локації

Харків — велике місто з різноманітними районами, і ціна оренди залежить насамперед від місця розташування. У спальних районах, таких як Салтівка або Олексіївка, середня ставка оренди на бюджетну однокімнатну квартиру становить 3000-4000 грн на місяць плюс усі комунальні.

"Ми маємо пропозиції навіть за півтори тисячі гривень плюс комунальні. То буде північна Салтівка, звичайно, то буде такий собі варіант, але є і такі пропозиції", — пояснює Ірина.

Центральні райони або ті, що менш постраждали від бойових дій, утримують вищу ціну. Тут можна знайти житло за 6000-8000 грн на місяць, але це вже скоріше виняток, ніж правило.

Формат оренди у Харкові 2025 року

До 2022 року типовим був варіант оплати "оренда плюс лічильники". Нині ситуація інша — орендар бере на себе повністю всі витрати на комунальні послуги, включаючи опалення, електроенергію, воду, вивіз сміття тощо.

"Якщо раніше був такий пакет — орендна ставка та лічильники, то наразі то орендна ставка і плюс усі комунальні", — підкреслює рієлторка.

Це змінює підхід до бюджетування. Квартира за 4000 грн на місяць може зрости до 6000 грн у зимовий період, якщо враховувати витрати на опалення.

Соціальні фактори, які вплинули на оренду квартир у Харкові

З початком повномасштабної війни частина жителів виїхала, чимало квартир залишились без орендарів. У 2022 році було поширене явище, коли житло надавали безкоштовно або лише за комунальні послуги.

"На початку воєнних дій взагалі була така практика здавати житло лише за комунальні послуги, а то і взагалі безплатно", — згадує Ірина.

Проте вже з другої половини 2022 року ситуація стабілізувалася — знову з’явилась фіксована орендна ставка, щоправда нижча за довоєнну. У 2025 році ціна залишилась стабільно низькою. Це пов’язано як з невисоким попитом, так і з надлишком пропозиції.

Чого чекати далі від ринку оренди Харкова

Низькі ціни роблять Харків привабливим варіантом для студентів, внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів та тих, хто працює дистанційно. Для багатьох це шанс зафіксувати доступну ціну в довгостроковій перспективі.

Проте не варто забувати про виклики — насамперед це безпека. Частина районів регулярно зазнає обстрілів, і оренда там відбувається з великим ризиком. Саме тому ціни на житло в таких зонах можуть бути вкрай низькими.

Експерти не очікують суттєвого зростання цін до кінця року. Вартість залишиться стабільною доти, поки не відновиться масовий попит або не зросте внутрішня міграція до міста.

Як повідомлялось, з вечора 26 липня по ніч 27 липня Харків зазнав масованої атаки російських дронів типу "Шахед". Унаслідок цього обстрілу загорівся приватний будинок.

Також ми розповідали, що вартість оренди житла в Україні сильно відрізняється залежно від регіону: у деяких містах ціни значно зросли, тоді як в інших залишаються стабільними та доступними. Основними факторами, що впливають на ціноутворення, є попит з боку внутрішньо переміщених осіб, ситуація з безпекою та економічна активність у конкретному регіоні.