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Доступные квартиры — как изменились цены на аренду в Харькове

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 17:00
Цены на аренду квартир в Харькове установили антирекорд — как изменились ставки
Салтовский район в Харькове. Фото: kharkovgo.com

В последние годы рынок аренды недвижимости в Харькове претерпел серьезные трансформации. Эти изменения были не только экономическими, но и социальными, и в значительной степени обусловлены ситуацией с безопасностью в регионе.

Сейчас в Харькове едва ли не самые низкие арендные ставки в Украине, отметила риелтор Ирина в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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"Харьков, я уверена, это самый дешевый, самый бюджетный город в Украине относительно аренды жилья", — комментирует эксперт.

Цены на аренду жилья в Харькове зависят от локации

Харьков — большой город с разнообразными районами, и цена аренды зависит прежде всего от местоположения. В спальных районах, таких как Салтовка или Алексеевка, средняя ставка аренды на бюджетную однокомнатную квартиру составляет 3000-4000 грн в месяц плюс все коммунальные.

"У нас есть предложения даже за полторы тысячи гривен плюс коммунальные. Это будет северная Салтовка, конечно, это будет такой себе вариант, но есть и такие предложения", — объясняет Ирина.

Центральные районы или те, что менее пострадали от боевых действий, удерживают более высокую цену. Здесь можно найти жилье за 6000-8000 грн в месяц, но это уже скорее исключение, чем правило.

Формат аренды в Харькове 2025 года

До 2022 года типичным был вариант оплаты "аренда плюс счетчики". Сейчас ситуация другая — арендатор берет на себя полностью все расходы на коммунальные услуги, включая отопление, электроэнергию, воду, вывоз мусора и т.д.

"Если раньше был такой пакет — арендная ставка и счетчики, то сейчас это арендная ставка и плюс все коммунальные", — подчеркивает риелтор.

Это меняет подход к бюджетированию. Квартира за 4000 грн в месяц может вырасти до 6000 грн в зимний период, если учитывать расходы на отопление.

Социальные факторы, которые повлияли на аренду квартир в Харькове

С началом полномасштабной войны часть жителей выехала, многие квартиры остались без арендаторов. В 2022 году было распространено явление, когда жилье предоставляли бесплатно или только за коммунальные услуги.

"В начале военных действий вообще была такая практика — сдавать жилье только за коммунальные услуги, а то и вообще бесплатно", — вспоминает Ирина.

Однако уже со второй половины 2022 года ситуация стабилизировалась — снова появилась фиксированная арендная ставка, правда ниже довоенной. В 2025 году цена осталась стабильно низкой. Это связано как с невысоким спросом, так и с избытком предложения.

Чего ждать дальше от рынка аренды Харькова

Низкие цены делают Харьков привлекательным вариантом для студентов, внутренне перемещенных лиц, пенсионеров и тех, кто работает дистанционно. Для многих это шанс зафиксировать доступную цену в долгосрочной перспективе.

Однако не стоит забывать о вызовах — прежде всего это безопасность. Часть районов регулярно подвергается обстрелам, и аренда там происходит с большим риском. Именно поэтому цены на жилье в таких зонах могут быть крайне низкими.

Эксперты не ожидают существенного роста цен до конца года. Стоимость останется стабильной до тех пор, пока не восстановится массовый спрос или не возрастет внутренняя миграция в город.

Как сообщалось, с вечера 26 июля по ночь 27 июля Харьков подвергся массированной атаке российских дронов типа "Шахед". В результате этого обстрела загорелся частный дом.

Также мы рассказывали, что стоимость аренды жилья в Украине сильно отличается в зависимости от региона: в некоторых городах цены значительно выросли, тогда как в других остаются стабильными и доступными. Основными факторами, влияющими на ценообразование, являются спрос со стороны внутренне перемещенных лиц, ситуация с безопасностью и экономическая активность в конкретном регионе.

Харьков недвижимость цены на квартиры аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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