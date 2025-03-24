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Владельцы квартир могут получить деньги от государства — детали

24 марта 2025 11:05
Катерина Балаева - редактор
Жилье для ВПЛ: какую компенсацию предоставляет государство владельцам недвижимости в 2025 году
Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Катерина Балаева - редактор

В 2025 году государство предлагает владельцам жилья реальную финансовую поддержку за аренду недвижимости для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Благодаря программе компенсаций, арендодатели могут избежать уплаты налогов и получить официальный стабильный доход. Государство также обеспечивает юридические гарантии, что делает участие в программе выгодным для каждого владельца квартиры.

Как уточнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, государство гарантирует арендодателям несколько ключевых преимуществ:

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  • компенсация налогов — государство покрывает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог (ЕН) и военный сбор (ВС);
  • гарантия стабильного дохода — государство выплачивает субсидию арендатору, что снижает риск неуплаты;
  • простота оформления — подача документов возможна онлайн, без бюрократических проволочек;
  • защита прав собственника — официальный договор аренды гарантирует юридическую безопасность;
  • возможность сдавать жилье, находясь за границей — контроль процесса возможен дистанционно.

Кто может получить компенсацию

Программа рассчитана на владельцев жилья:

  • физических лиц;
  • физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые занимаются арендной деятельностью.

Но есть ограничения — ФЛП на едином налоге 1-й группы не могут сдавать жилье. Для ФЛП 2-й и 3-й группы нужно иметь КВЭД 68.20 ("Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества").

Как работает компенсация налогов

Пенсионный фонд Украины рассчитывает компенсацию для каждого арендодателя индивидуально, учитывая:

  • систему налогообложения;
  • стоимость аренды (в зависимости от региона и социальных нормативов).

Государство возмещает налоги поквартально, перечисляя средства на банковский счет владельца, указанный в договоре аренды.

Подача заявки на участие в программе

Чтобы получить компенсацию, необходимо одновременно подать документы арендатору и арендодателю:

  • заявление;
  • договор аренды;
  • документы, подтверждающие право собственности.

Подать документы можно:

  • через вебпортал Пенсионного фонда Украины (онлайн);
  • в сервисных центрах Пенсионного фонда или ЦПАУ (офлайн).

Отметим, в этом году внутренне перемещенные лица будут иметь право не только на финансовую помощь, но и на дополнительные льготы. Важно, что статус ВПЛ сохраняется до отмены военного положения, что обеспечивает длительную поддержку для тех, кто в этом нуждается.

Также сообщалось, что с целью поддержки ветеранов войны, которые оказались в сложных жилищных условиях, в Украине запущена программа компенсации аренды жилья. Инициатива Министерства по делам ветеранов позволит частично возместить расходы на аренду тем, кто в этом нуждается.

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