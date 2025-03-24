Житло для ВПО: яку компенсацію надає держава власникам нерухомості в 2025 році

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році держава пропонує власникам житла реальну фінансову підтримку за оренду нерухомості для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Завдяки програмі компенсацій, орендодавці можуть уникнути сплати податків та отримати офіційний стабільний дохід. Держава також забезпечує юридичні гарантії, що робить участь у програмі вигідною для кожного власника квартири.

Як уточнили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, держава гарантує орендодавцям кілька ключових переваг:

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компенсація податків — держава покриває податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок (ЄП) та військовий збір (ВЗ);

гарантія стабільного доходу — держава виплачує субсидію орендарю, що знижує ризик несплати;

простота оформлення — подача документів можлива онлайн, без бюрократичних зволікань;

захист прав власника — офіційний договір оренди гарантує юридичну безпеку;

можливість здавати житло, перебуваючи за кордоном — контроль процесу можливий дистанційно.

Хто може отримати компенсацію

Програма розрахована на власників житла:

фізичних осіб;

фізичних осіб-підприємців (ФОП), які займаються орендною діяльністю.

Але є обмеження — ФОП на єдиному податку 1-ї групи не можуть здавати житло. Для ФОП 2-ї та 3-ї групи потрібно мати КВЕД 68.20 ("Надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна").

Як працює компенсація податків

Пенсійний фонд України розраховує компенсацію для кожного орендодавця індивідуально, враховуючи:

систему оподаткування;

вартість оренди (залежно від регіону та соціальних нормативів).

Держава відшкодовує податки поквартально, перераховуючи кошти на банківський рахунок власника, зазначений у договорі оренди.

Подання заявки на участь у програмі

Щоб отримати компенсацію, необхідно одночасно подати документи орендарю та орендодавцю:

заяву;

договір оренди;

документи, що підтверджують право власності.

Подати документи можна:

через вебпортал Пенсійного фонду України (онлайн);

у сервісних центрах Пенсійного фонду чи ЦНАПах (офлайн).

Зазначимо, цього року внутрішньо переміщені особи матимуть право не лише на фінансову допомогу, але й на додаткові пільги. Важливо, що статус ВПО зберігається до скасування воєнного стану, що забезпечує тривалу підтримку для тих, хто цього потребує.

Також повідомлялось, що з метою підтримки ветеранів війни, які опинилися в складних житлових умовах, в Україні запущено програму компенсації оренди житла. Ініціатива Міністерства у справах ветеранів дозволить частково відшкодувати витрати на оренду тим, хто цього потребує.