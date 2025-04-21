Сколько стоит квартира в Черновцах в апреле 2025 года

Черновцы. Фото: Буковина

В начале апреля 2025 года рынок вторичной недвижимости в Черновцах демонстрирует четкую тенденцию к подорожанию. Средняя стоимость квартир продолжает расти, и заметнее всего — именно в сегменте однокомнатного жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены выросли на десятки тысяч долларов, подтверждая, что даже в относительно стабильном регионе, как Буковина, недвижимость не теряет привлекательности как инструмент сохранения капитала.

Согласно данным портала ЛУН, в апреле 2025 года средние цены на квартиры на вторичном рынке Черновцов составляют:

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однокомнатные — 51 000 долл.;

двухкомнатные — 69 000 долл.;

трехкомнатные — 88 000 долл.

Средние цены на квартиры в Черновцах. Графика: ЛУН

Однокомнатные: главный драйвер роста

Однокомнатные квартиры продемонстрировали самую активную положительную динамику. Если еще в октябре 2023 года их стоимость держалась на уровне 38 000 долл., то уже в апреле 2025-го — 51 000 долл. Это почти плюс 13 000 долл. за полтора года и более 3 000 долл. роста только за последние полгода.

Такие объекты популярны среди студентов, молодых специалистов или людей, которые покупают жилье для сдачи в аренду. Самые низкие цены на 1-комнатные квартиры обычно фиксируются в отдаленных районах города, таких как Садгора или окрестности Каличанки, где инфраструктура менее развита, а транспортная доступность может быть ограниченной.

Садгора. Фото: andy-travel.com.ua

Например, квартиры в старых панельных домах без ремонта в этих районах могут стоить даже меньше средней отметки — около 45 000-48 000 долл.

Двухкомнатные: плавное, но уверенное повышение

Цены на двухкомнатные квартиры также растут, но менее динамично. За полгода — с октября 2024-го по апрель 2025-го — стоимость выросла с примерно 61 000 долл. до 69 000 долл., то есть на 8 000 долл. Заметное колебание наблюдалось в зимние месяцы, когда цены немного снизились, но потом быстро восстановились.

Двухкомнатные остаются "золотой серединой" для большинства покупателей — они подходят как для молодых пар, так и для небольших семей. Самые дорогие предложения в этой категории сосредоточены в центральной части города.

Центр Черновцов. Фото: Молодой буковинец

Трехкомнатные: стабильность с акцентом на престиж

Цены на трехкомнатные квартиры остаются самыми высокими. В октябре 2024 года они в среднем стоили 76 000 долл., тогда как в апреле 2025-го — 88 000 долл., то есть рост составил 12 000 долл.

Наибольший скачок цены наблюдался в начале 2025 года. Такие квартиры часто расположены в центральных районах города, где развита инфраструктура, есть доступ к школам, садикам, медицинским учреждениям и зонам отдыха.

Например, районы вблизи проспекта Независимости или улицы Главной традиционно считаются престижными, что и влияет на ценовую политику.

Улица Главная в Черновцах. Фото: Черновицкий луч

Что ожидать от цен на жилье в Черновцах

В целом за последние полгода рынок вторичного жилья в Черновцах демонстрирует растущую тенденцию. Наибольший прирост цен наблюдается в сегменте 1-комнатных квартир, что может быть связано с их доступностью и высоким спросом среди инвесторов.

В то же время 2- и 3-комнатные квартиры растут в цене медленнее, но стабильно, что свидетельствует о сбалансированности рынка в этих категориях.

Эксперты прогнозируют, если сохранится нынешний тренд, к середине 2025 года можно ожидать дальнейшее подорожание жилья на 5-10 %. Больше всего — в сегменте однокомнатных квартир. Инвесторы, которые хотят вложиться в "ликвидное" жилье, обращают внимание именно на малые площади, которые быстро продаются или сдаются в аренду.

Отметим, несмотря на военное положение и экономические трудности, рынок недвижимости на Западе Украины показывает неожиданные изменения. В апреле 2025 года во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе цены на однокомнатные квартиры не только стабилизировались, но и пошли вверх. Этот рост обусловлен сочетанием факторов, среди которых перемещение населения и обесценивание гривны.

Также мы рассказывали об Ужгороде, который всегда был привлекательным для жизни и посещения. Однако, на местном рынке аренды недвижимости наблюдаются определенные изменения, зависящие от экономической ситуации и сезонного интереса к городу.