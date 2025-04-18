Вартість оренди житла в Ужгороді у квітні 2025: ціни на 1-3 кімнатні квартири

Ужгород. Фото: Ekaterina Polischuk

Ужгород, одне з найзатишніших міст України, завжди приваблював як місцевих жителів, так і приїжджих своєю атмосферою, близькістю до кордону та розвиненою інфраструктурою. Проте ринок оренди нерухомості в місті зазнає змін, які відображають як економічні реалії, так і сезонні коливання попиту.

За даними порталу ЛУН, у квітні 2025 року власники значно підвищили вартість оренди 2- та 3-кімнатних квартир, тоді як ціни на однокімнатні залишаються порівняно стабільними.

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Найдорожчими, як і очікувалося, залишаються трикімнатні квартири. За останні місяці вони демонстрували найвищу волатильність і загалом найбільше подорожчали.

Найменше зростання продемонстрували однокімнатні — з липня 2023 року вони додали приблизно 5 100 грн, тоді як трикімнатні — понад 7 600 грн.

Середні ціни на оренду в Ужгороді у квітні 2025 року:

1-кімнатні квартири: 18 200 грн/міс. (+20,5% за останні пів року);

2-кімнатні квартири: 20 900 грн/міс. (+24,4%);

3-кімнатні квартири: 25 100 грн/міс. (+22,4%).

Найвищі ціни в Ужгороді спостерігаються на 3-кімнатні квартири, які зазвичай розташовані в центрі міста.

Центр Ужгорода. Фото: andy-travel.com.ua



Це пояснюється тим, що такі помешкання зазвичай розташовані в центральних районах міста, мають сучасний ремонт, просторі планування та підходять для сімей або тих, хто шукає комфортне житло з додатковими зручностями, такими як паркінг чи закрита територія.

Вулиця у центрі Ужгорода. Фото: andy-travel.com.ua



Найдоступнішими залишаються 1-кімнатні квартири — 18 200 грн/місяць. Такі варіанти часто обирають студенти, молоді спеціалісти або люди, які приїжджають до Ужгорода на короткий термін.

Найнижчі ціни на 1-кімнатні квартири зазвичай фіксуються в спальних районах, таких як Боздош чи мікрорайон "Шахта", де пропозиція перевищує попит.



Мікрорайон "Шахта" в Ужгороді. Фото: Константин Черкай

Аналіз трендів та прогнози

Динаміка цін за останні пів року свідчить про стабільне зростання вартості оренди в Ужгороді, що може бути обумовлено кількома факторами:

інфляція та економічна ситуація. Зростання цін на комунальні послуги, продукти та інші витрати змушує власників квартир підвищувати орендну плату, щоб покрити свої витрати;

сезонність. Весняний період традиційно характеризується підвищенням попиту на оренду, адже багато людей планують переїзди перед літом;

міграційні процеси. Ужгород залишається привабливим для внутрішніх мігрантів через відносну стабільність регіону та близькість до європейських кордонів, що збільшує попит на житло;

Якщо тенденція зростання цін збережеться, до кінця 2025 року експерти очікують, що середня вартість оренди 1-кімнатних квартир перевищить 19 000 грн, 2-кімнатних — 22 000 грн, а 3-кімнатних наблизиться до 27 000 грн. Проте можливі корективи через економічні фактори чи зміни в попиті.



Як повідомлялось, на тлі воєнних дій та нестабільної економіки західноукраїнський ринок нерухомості демонструє неочікувану стійкість. У Львові, Івано-Франківську та Тернополі ціни на однокімнатні квартири у квітні 2025 року не лише збереглися, а й показали зростання.

Зазначимо також, ринок оренди житла в Україні продовжує відчувати вплив внутрішньої міграції та нестабільної економіки. Експерти прогнозують подальше зростання цін на оренду, проте воно буде різним у різних регіонах країни. В умовах війни ринок пристосовується, а внутрішньо переміщені особи надають перевагу безпечнішим західним областям.