Ціни на оренду житла в Україні у 2025: де найдорожче і найдешевше

Люди несуть коробку. Фото: Freepik

Ринок оренди в Україні продовжує реагувати на внутрішні міграційні процеси та економічну нестабільність. Експерти очікують, що ціни на оренду й далі зростатимуть, але темпи будуть неоднорідними. Ринок адаптується до тривалої війни, а переселенці продовжують обирати безпечніші західні області.

За даними Держстату, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у березні 2025 року становила 7 413 грн, що на 2,7% більше, ніж на початку року. Однак за цим сухим показником ховаються великі регіональні контрасти.

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Де платять найбільше: трійка лідерів з орендних ставок

Закарпатська область — 11 769 грн/міс.

Традиційно дорога через близькість до кордонів та постійну міграцію. Високий попит спричиняє дефіцит житла, особливо в Ужгороді та Мукачеві. За рік зростання цін стало найповільнішим серед лідерів — лише +0,7% у березні, але загальна сума залишилась найвищою в країні.

Львівська область — 10 749 грн/міс.

Львів стабільно тримається в топі через високий попит з боку переселенців, туристів і студентів. І хоча ринок уже перенасичений, у 2025 році оренда все ж подорожчала на 2,9%.

Рівненська область — 10 263 грн/міс.

Справжнє здивування ринку: ціни тут зросли найбільше з усіх — на 3,8% з початку року. Причини — розвиток промисловості, збільшення кількості працівників з інших регіонів та відносна безпека в умовах війни.

Київ — уже не лідер, але стабільно дорогий

Столиця наразі на 4-му місці за вартістю оренди: 9 777 грн/міс. Попри високі ціни, темп зростання тут був помірний — лише 1,5%. Це свідчить про певну стабілізацію ринку — пропозиція в столиці велика, а попит частково перемістився у передмістя.

Окрім вищезгаданих областей, високі ціни зафіксовано у:

Івано-Франківській області — понад 9 000 грн, стабільне зростання;

Тернопільській області — орієнтовно 8 500 грн, активний попит від студентів та ІТ-сфери;

Вінницькій області — близько 8 200 грн, завдяки переміщенню бізнесу та держустанов.

Середні ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Фото: Держстат

Де найдешевше орендувати: регіони з мінімальними ставками

В південних областях, які відчули найбільший демографічний спад і ризики безпеки, оренда квартир дешевше:

Херсонська область — лише 3 118 грн/міс.;

Запорізька область — 3 623 грн/міс.;

Миколаївська область — 3 908 грн/міс.

Низькі ціни тут обумовлені як слабким попитом, так і ризиками, пов’язаними з воєнними діями. Активність на ринку в цих регіонах низька, багато квартир просто не здаються.

Як повідомлялось, в Україні обговорюється важлива реформа ринку оренди житла, спричинена війною та економічною ситуацією. У Верховній Раді розглядають нові підходи до житлової політики. Основна мета змін — легалізувати ринок оренди через податкові стимули для власників нерухомості.

Також ми розповідали, що для людей, яким бракує коштів на придбання власного житла або які не можуть отримати кредит, існує альтернативний варіант. Вони можуть орендувати нерухомість з подальшою можливістю її викупу. Такий підхід дозволяє проживати в обраному будинку чи квартирі, поступово наближаючись до його придбання.