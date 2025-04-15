Цены на аренду жилья в Украине в 2025: где дороже всего и дешевле всего

Люди несут коробку. Фото: Freepik

Рынок аренды в Украине продолжает реагировать на внутренние миграционные процессы и экономическую нестабильность. Эксперты ожидают, что цены на аренду и дальше будут расти, но темпы будут неоднородными. Рынок адаптируется к длительной войне, а переселенцы продолжают выбирать более безопасные западные области.

По данным Госстата, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7 413 грн, что на 2,7% больше, чем в начале года. Однако за этим сухим показателем скрываются большие региональные контрасты.

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Где платят больше всего: тройка лидеров по арендным ставкам

Закарпатская область — 11 769 грн/мес.

Традиционно дорогая из-за близости к границам и постоянной миграции. Высокий спрос вызывает дефицит жилья, особенно в Ужгороде и Мукачево. За год рост цен стал самым медленным среди лидеров — лишь +0,7% в марте, но общая сумма осталась самой высокой в стране.

Львовская область — 10 749 грн/мес.

Львов стабильно держится в топе из-за высокого спроса со стороны переселенцев, туристов и студентов. И хотя рынок уже перенасыщен, в 2025 году аренда все же подорожала на 2,9%.

Ровенская область — 10 263 грн/мес.

Настоящее удивление рынка: цены здесь выросли больше всех — на 3,8% с начала года. Причины — развитие промышленности, увеличение количества работников из других регионов и относительная безопасность в условиях войны.

Киев — уже не лидер, но стабильно дорогой

Столица сейчас на 4-м месте по стоимости аренды: 9 777 грн/мес. Несмотря на высокие цены, темп роста здесь был умеренный — всего 1,5%. Это свидетельствует об определенной стабилизации рынка — предложение в столице большое, а спрос частично переместился в пригород.

Кроме вышеупомянутых областей, высокие цены зафиксированы в:

Ивано-Франковской области — более 9 000 грн, стабильный рост;

Тернопольской области — ориентировочно 8 500 грн, активный спрос от студентов и ИТ-сферы;

Винницкой области — около 8 200 грн, благодаря перемещению бизнеса и госучреждений.

Средние цены на аренду 1-комнатной квартиры. Фото: Госстат

Где дешевле арендовать: регионы с минимальными ставками

В южных областях, которые ощутили наибольший демографический спад и риски безопасности, аренда квартир дешевле:

Херсонская область — всего 3 118 грн/мес.;

Запорожская область — 3 623 грн/мес.;

Николаевская область — 3 908 грн/мес.

Низкие цены здесь обусловлены как слабым спросом, так и рисками, связанными с военными действиями. Активность на рынке в этих регионах низкая, многие квартиры просто не сдаются.

Как сообщалось, в Украине обсуждается важная реформа рынка аренды жилья, вызванная войной и экономической ситуацией. В Верховной Раде рассматривают новые подходы к жилищной политике. Основная цель изменений — легализовать рынок аренды через налоговые стимулы для владельцев недвижимости.

Также мы рассказывали, что для людей, которым не хватает средств на приобретение собственного жилья или которые не могут получить кредит, существует альтернативный вариант. Они могут арендовать недвижимость с последующей возможностью ее выкупа. Такой подход позволяет проживать в выбранном доме или квартире, постепенно приближаясь к его приобретению.