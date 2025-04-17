Ціни на однокімнатні квартири у Львові, Франківську та Тернополі у квітні 2025 року

Львів. Фото: Unsplash

На тлі воєнного стану та економічної нестабільності український ринок нерухомості в західному регіоні демонструє цікаві трансформації. Львів, Івано-Франківськ і Тернопіль — три ключові міста, де ціни на однокімнатні квартири у квітні 2025 року залишаються не просто на плаву, а й зростають. Причини — комплексні: від внутрішньої міграції до девальваційних процесів.

За даними профільного порталу з нерухомості ЛУН, Львів залишається одним із найдинамічніших міст України за обсягами угод на вторинному ринку. Однокімнатні квартири — традиційно один із найзатребуваніших форматів. Середня ціна у квітні 2025 року — 65 000 доларів, із приростом у 3% за останні пів року.

Реклама

Читайте також:

Розподіл цін по районах:

Галицький (центр) — 70 000-90 000 дол.;

Франківський, Шевченківський — 60 000-75 000 дол.;

Залізничний, Сихівський — 50 000-65 000 дол.

Ціни на квартири у Львові. Графіка: ЛУН

На ціну впливають престиж району, інфраструктура, близькість до центру, тип будинку. І хоча вторинний ринок у Львові поступається за ціною новобудовам бізнес-класу, саме "вторинка" приваблює тих, хто шукає стабільність і вже облаштований побут.

Львів. Фото: Unsplash

Івано-Франківськ: зліт, який триває

Івано-Франківськ демонструє найвищі темпи зростання цін серед трьох міст. За 10 місяців вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку зросла на 26,7% — з 30 000 до 38 000 доларів у квітні 2025 року. Темпи підйому виглядають особливо помітно в контексті доступності міста.

Ціни на квартири в Івано-Франківську. Графіка: ЛУН

Причини зростання:

девальвація гривні — ціни в доларах зростають на тлі нестабільного валютного ринку;

попит з боку переселенців — місто приваблює через спокійну атмосферу, близькість до Карпат, екологію;

інфраструктурна модернізація — якість доріг, нові заклади, розвиток туризму.

Для багатьох інвесторів Франківськ став альтернативою Львову: менші ціни, але зростаючий потенціал для оренди.

Івано-Франківськ. Фото: Unsplash

Тернопіль: стабільне зростання з елементами обережності

У Тернополі середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у квітні становить 36 500 доларів. Це на 4,3% більше, ніж дев’ять місяців тому. Тернопіль і надалі залишається найдоступнішим серед трьох міст, однак і тут видно тенденцію до зростання.

Ціни на квартири у Тернополі. Графіка: ЛУН

Що варто знати :

найдешевші варіанти — у старих панельних будинках, на околицях;

найдорожчі — у центрі, поблизу парків і транспортних вузлів;

попит активізувався після стабілізації цін у другій половині 2024 року.

Це місто залишається комфортною опцією для перших інвестицій або купівлі житла з метою здачі в оренду студентам.

Тернопіль. Фото: Unsplash

Загальні тренди та прогнози до кінця 2025 року

Аналітики відзначають, що вторинний ринок у західних регіонах продовжить помірно зростати. Очікуване зростання цін на 5-7% до кінця року зумовлене кількома факторами:

інфляція та нестабільність валюти;

високий попит серед внутрішніх мігрантів;

обмежена пропозиція в популярних районах.

Як повідомлялось, в умовах війни зберігання заощаджень у нерухомості для українців стало ризикованим. Фінансові експерти застерігають, що інвестиції в цю сферу зараз є небезпечними як з точки зору прибутків, так і збереження коштів. Вони радять розглянути альтернативні способи вкладень, щоб уникнути потенційних втрат.

Також зазначимо, на початку 2025 року ринок первинної нерухомості України фіксує стійке зростання цін, попри нестабільну економічну ситуацію в країні. Середня вартість квадратного метра в новобудовах продовжує поступово збільшуватися.