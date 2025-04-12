Скільки коштує квартира у Львові у 2025 році — найдорожчі та найдешевші локації

Львів. Фото: Freepik

Квітень 2025 року приніс помітні зміни на ринок нерухомості Львова. Після періоду відносної стабільності, що спостерігалася протягом осені-зими, ціни на квартири в місті знову демонструють висхідну динаміку. Ця тенденція зумовлена низкою факторів, серед яких зростання попиту, обмежена пропозиція якісного житла та загальна економічна ситуація в країні.

Згідно з даними порталу ЛУН, станом на середину квітня 2025 року, середня ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова коливається в межах 1 600-2 500 дол. Вартість значно варіюється залежно від району, площі, стану квартири та наявності ремонту.

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Найдорожчі райони

Традиційно найвищі ціни фіксуються в Галицькому районі, де вартість квадратного метра може сягати 2 300-2 500 дол. і вище. Це пояснюється престижністю локації, розвиненою інфраструктурою та великою кількістю історичних будівель.

Будинки у Галицькому районі. Фото: wikiwand



Також високі ціни спостерігаються в центральній частині Франківського та Шевченківського районів (1 900-2 300 дол. за кв. м) завдяки зручному транспортному сполученню та наявності паркових зон.

Найдоступніші варіанти

Більш демократичні ціни можна знайти у віддалених районах, таких як Сихівський та Личаківський (на краю), де квадратний метр коштує в середньому 1 600-1 900 дол.

Сихівський район. Фото: nadbugom.in.ua



Також відносно нижчі ціни пропонуються в окремих частинах Залізничного району (1 700-2 000 дол. за кв. м). Варто зазначити, що навіть у цих районах якісні квартири з ремонтом можуть коштувати дорожче.

На первинному ринку ціни також зростають, але меншими темпами. Середня вартість квадратного метра в новобудовах становить 1 400-2 100 дол., залежно від класу житла, етапу будівництва та репутації забудовника.

Динаміка цін за останні пів року

За останні пів року ринок нерухомості Львова демонстрував відносну стабільність. Після літнього періоду активності та незначного зростання цін спостерігалося певне уповільнення. Середнє зростання цін за цей період становило близько 3-5% у гривневому еквіваленті, що було переважно зумовлено курсовими коливаннями.

Проте, починаючи з березня 2025 року, ситуація почала змінюватися. У квітні спостерігається більш активне зростання цін, яке за попередніми оцінками становить 5-7% порівняно з березнем. Основні причини цієї динаміки:

зростання попиту. Весна традиційно є періодом підвищеної активності на ринку нерухомості. Збільшується кількість покупців, які розглядають варіанти для придбання житла;

обмежена пропозиція якісного житла. Попри нове будівництво, на ринку відчувається нестача готових до заселення квартир з якісним ремонтом та зручним плануванням, особливо в центральних районах;

економічні фактори. Інфляційні процеси та нестабільність валютного курсу також впливають на ціноутворення на ринку нерухомості;

внутрішня міграція. Львів залишається одним з ключових центрів для внутрішньо переміщених осіб, що також підтримує попит на оренду та купівлю житла.

Прогноз на найближчий період

Експерти прогнозують подальше помірне зростання цін на квартири у Львові в найближчі місяці. Очікується, що попит залишатиметься високим, особливо на якісне житло в центральних та прилеглих районах. Пропозиція, хоч і зростає завдяки новим будівельним проєктам, може не встигати за темпами зростання попиту.

Раніше ми розповідали про Тернопіль, який є привабливим містом завдяки своїй затишній атмосфері та розвиненій інфраструктурі. Місто вирізняється спокійним ритмом життя та водночас пропонує відносно доступні ціни на житло. У квітні 2025 року ринок нерухомості Тернополя характеризується помірною активністю, що відображає як загальнонаціональні тенденції, так і місцеві особливості.

Зазначимо, попри на нестабільну економічну ситуацію в Україні на початку 2025 року, ринок первинної нерухомості демонструє стійке зростання цін. Середня вартість квадратного метра в новобудовах продовжує поступово збільшуватися.