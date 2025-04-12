Сколько стоит квартира во Львове в 2025 году — самые дорогие и самые дешевые локации

Львов. Фото: Freepik

Апрель 2025 года принес заметные изменения на рынок недвижимости Львова. После периода относительной стабильности, наблюдавшейся в течение осени-зимы, цены на квартиры в городе снова демонстрируют восходящую динамику. Эта тенденция обусловлена рядом факторов, среди которых рост спроса, ограниченное предложение качественного жилья и общая экономическая ситуация в стране.

Согласно данным портала ЛУН, по состоянию на середину апреля 2025 года, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Львова колеблется в пределах 1 600-2 500 долл. Стоимость значительно варьируется в зависимости от района, площади, состояния квартиры и наличия ремонта.

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Самые дорогие районы

Традиционно самые высокие цены фиксируются в Галицком районе, где стоимость квадратного метра может достигать 2 300-2 500 долл. и выше. Это объясняется престижностью локации, развитой инфраструктурой и большим количеством исторических зданий.

Дома в Галицком районе. Фото: wikiwand



Также высокие цены наблюдаются в центральной части Франковского и Шевченковского районов (1 900-2 300 долл. за кв. м) благодаря удобному транспортному сообщению и наличию парковых зон.

Самые доступные варианты

Более демократичные цены можно найти в отдаленных районах, таких как Сиховский и Лычаковский (окраины), где квадратный метр стоит в среднем 1 600-1 900 долл.

Сиховский район. Фото: nadbugom.in.ua



Также относительно низкие цены предлагаются в отдельных частях Железнодорожного района (1 700-2 000 долл. за кв. м). Стоит отметить, что даже в этих районах качественные квартиры с ремонтом могут стоить дороже.

На первичном рынке цены также растут, но меньшими темпами. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 1 400-2 100 долл. в зависимости от класса жилья, этапа строительства и репутации застройщика.

Динамика цен за последние полгода

За последние полгода рынок недвижимости Львова демонстрировал относительную стабильность. После летнего периода активности и незначительного роста цен, наблюдалось некоторое замедление. Средний рост цен за этот период составлял около 3-5% в гривневом эквиваленте, что было преимущественно обусловлено курсовыми колебаниями.

Однако, начиная с марта 2025 года, ситуация начала меняться. В апреле наблюдается более активный рост цен, который по предварительным оценкам составляет 5-7% по сравнению с мартом. Основные причины этой динамики:

рост спроса. Весна традиционно является периодом повышенной активности на рынке недвижимости. Увеличивается количество покупателей, которые рассматривают варианты для приобретения жилья;

ограниченное предложение качественного жилья. Несмотря на новое строительство, на рынке ощущается нехватка готовых к заселению квартир с качественным ремонтом и удобной планировкой, особенно в центральных районах;

экономические факторы. Инфляционные процессы и нестабильность валютного курса также влияют на ценообразование на рынке недвижимости;

внутренняя миграция. Львов остается одним из ключевых центров для внутренне перемещенных лиц, что также поддерживает спрос на аренду и покупку жилья.

Прогноз на ближайший период

Эксперты прогнозируют дальнейший умеренный рост цен на квартиры во Львове в ближайшие месяцы. Ожидается, что спрос будет оставаться высоким, особенно на качественное жилье в центральных и прилегающих районах. Предложение, хоть и растет благодаря новым строительным проектам, может не успевать за темпами роста спроса.

Ранее мы рассказывали о Тернополе, который является привлекательным городом благодаря своей уютной атмосфере и развитой инфраструктуре. Город отличается спокойным ритмом жизни и одновременно предлагает относительно доступные цены на жилье. В апреле 2025 года рынок недвижимости Тернополя характеризуется умеренной активностью, что отражает как общенациональные тенденции, так и местные особенности.

Отметим, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в Украине в начале 2025 года, рынок первичной недвижимости демонстрирует устойчивый рост цен. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках продолжает постепенно увеличиваться.