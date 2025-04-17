Цены на однокомнатные квартиры во Львове, Франковске и Тернополе в апреле 2025 года

Львов. Фото: Unsplash

На фоне военного положения и экономической нестабильности украинский рынок недвижимости в западном регионе демонстрирует интересные трансформации. Львов, Ивано-Франковск и Тернополь — три ключевых города, где цены на однокомнатные квартиры в апреле 2025 года остаются не просто на плаву, но и растут. Причины — комплексные: от внутренней миграции до девальвационных процессов.

По данным профильного портала по недвижимости ЛУН, Львов остается одним из самых динамичных городов Украины по объемам сделок на вторичном рынке. Однокомнатные квартиры — традиционно один из самых востребованных форматов. Средняя цена в апреле 2025 года — 65 000 долларов, с приростом в 3% за последние полгода.

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Распределение цен по районам:

Галицкий (центр) — 70 000-90 000 долл;

Франковский, Шевченковский — 60 000-75 000 долл;

Железнодорожный, Сиховский — 50 000-65 000 долл.

Цены на квартиры во Львове. Графика: ЛУН

На цену влияют престиж района, инфраструктура, близость к центру, тип дома. И хотя вторичный рынок во Львове уступает по цене новостройкам бизнес-класса, именно "вторичка" привлекает тех, кто ищет стабильность и уже обустроенный быт.

Львов. Фото: Unsplash

Ивано-Франковск: взлет, который продолжается

Ивано-Франковск демонстрирует самые высокие темпы роста цен среди трех городов. За 10 месяцев стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке выросла на 26,7% — с 30 000 до 38 000 долларов в апреле 2025 года. Темпы подъема выглядят особенно заметно в контексте доступности города.

Цены на квартиры в Ивано-Франковске. Графика: ЛУН

Причины роста:

девальвация гривны — цены в долларах растут на фоне нестабильного валютного рынка;

спрос со стороны переселенцев — город привлекает из-за спокойной атмосферы, близости к Карпатам, экологии;

инфраструктурная модернизация — качество дорог, новые заведения, развитие туризма.

Для многих инвесторов Франковск стал альтернативой Львову: меньшие цены, но растущий потенциал для аренды.

Ивано-Франковск. Фото: Unsplash

Тернополь: стабильный рост с элементами осторожности

В Тернополе средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в апреле составляет 36 500 долларов. Это на 4,3% больше, чем девять месяцев назад. Тернополь и в дальнейшем остается самым доступным среди трех городов, однако и здесь видна тенденция к росту.

Цены на квартиры в Тернополе. Графика: ЛУН

Что стоит знать:

самые дешевые варианты — в старых панельных домах, на окраинах;

самые дорогие — в центре, вблизи парков и транспортных узлов;

спрос активизировался после стабилизации цен во второй половине 2024 года.

Этот город остается комфортной опцией для первых инвестиций или покупки жилья с целью сдачи в аренду студентам.

Тернополь. Фото: Unsplash

Общие тренды и прогнозы до конца 2025 года

Аналитики отмечают, что вторичный рынок в западных регионах продолжит умеренно расти. Ожидаемый рост цен на 5-7% до конца года обусловлен несколькими факторами:

инфляция и нестабильность валюты;

высокий спрос среди внутренних мигрантов;

ограниченное предложение в популярных районах.

Как сообщалось, в условиях войны хранения сбережений в недвижимости для украинцев стало рискованным. Финансовые эксперты предостерегают, что инвестиции в эту сферу сейчас опасны как с точки зрения доходов, так и сохранения средств. Они советуют рассмотреть альтернативные способы вложений, чтобы избежать потенциальных потерь.

Также отметим, в начале 2025 года рынок первичной недвижимости Украины фиксирует устойчивый рост цен, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках продолжает постепенно увеличиваться.