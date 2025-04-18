Стоимость аренды жилья в Ужгороде в апреле 2025: цены на 1-3 комнатные квартиры

Ужгород. Фото: Екатерина Полищук

Ужгород, один из самых уютных городов Украины, всегда привлекал как местных жителей, так и приезжих своей атмосферой, близостью к границе и развитой инфраструктурой. Однако рынок аренды недвижимости в городе претерпевает изменения, которые отражают как экономические реалии, так и сезонные колебания спроса.

По данным портала ЛУН, в апреле 2025 года владельцы значительно повысили стоимость аренды 2- и 3-комнатных квартир, тогда как цены на однокомнатные остаются сравнительно стабильными.

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Самыми дорогими, как и ожидалось, остаются трехкомнатные квартиры. За последние месяцы они демонстрировали самую высокую волатильность и в целом больше всего подорожали.

Наименьший рост продемонстрировали однокомнатные — с июля 2023 года они добавили примерно 5 100 грн, тогда как трехкомнатные — более 7 600 грн.

Средние цены на аренду в Ужгороде в апреле 2025 года:

1-комнатные квартиры: 18 200 грн/мес. (+20,5% за последние полгода);

2-комнатные квартиры: 20 900 грн/мес. (+24,4%);

3-комнатные квартиры: 25 100 грн/мес. (+22,4%).

Самые высокие цены в Ужгороде наблюдаются на 3-комнатные квартиры, которые обычно расположены в центре города.

Центр Ужгорода. Фото: andy-travel.com.ua



Это объясняется тем, что такие помещения обычно расположены в центральных районах города, имеют современный ремонт, просторные планировки и подходят для семей или тех, кто ищет комфортное жилье с дополнительными удобствами, такими как паркинг или закрытая территория.

Улица в центре Ужгорода. Фото: andy-travel.com.ua



Самыми доступными остаются 1-комнатные квартиры — 18 200 грн/месяц. Такие варианты часто выбирают студенты, молодые специалисты или люди, которые приезжают в Ужгород на короткий срок.

Самые низкие цены на 1-комнатные квартиры обычно фиксируются в спальных районах, таких как Боздош или микрорайон "Шахта", где предложение превышает спрос.

Микрорайон "Шахта" в Ужгороде. Фото: Константин Черкай

Анализ трендов и прогнозы

Динамика цен за последние полгода свидетельствует о стабильном росте стоимости аренды в Ужгороде, что может быть обусловлено несколькими факторами:

инфляция и экономическая ситуация. Рост цен на коммунальные услуги, продукты и другие расходы вынуждает владельцев квартир повышать арендную плату, чтобы покрыть свои расходы;

сезонность. Весенний период традиционно характеризуется повышением спроса на аренду, ведь многие люди планируют переезды перед летом;

миграционные процессы. Ужгород остается привлекательным для внутренних мигрантов из-за относительной стабильности региона и близости к европейским границам, что увеличивает спрос на жилье;

Если тенденция роста цен сохранится, к концу 2025 года эксперты ожидают, что средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир превысит 19 000 грн, 2-комнатных — 22 000 грн, а 3-комнатных приблизится к 27 000 грн. Однако возможны коррективы из-за экономических факторов или изменения в спросе.



Как сообщалось, на фоне военных действий и нестабильной экономики западноукраинский рынок недвижимости демонстрирует неожиданную устойчивость. Во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе цены на однокомнатные квартиры в апреле 2025 года не только сохранились, но и показали рост.

Отметим также, рынок аренды жилья в Украине продолжает испытывать влияние внутренней миграции и нестабильной экономики. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду, однако он будет разным в разных регионах страны. В условиях продолжающейся войны рынок приспосабливается, а внутренне перемещенные лица предпочитают более безопасные западные области.