Скільки коштує квартира в Чернівцях у квітні 2025 року

Чернівці. Фото: Буковина

На початку квітня 2025 року ринок вторинної нерухомості у Чернівцях демонструє чітку тенденцію до подорожчання. Середня вартість квартир продовжує зростати, і найпомітніше — саме в сегменті однокімнатного житла. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни зросли на десятки тисяч доларів, підтверджуючи, що навіть у відносно стабільному регіоні, як Буковина, нерухомість не втрачає привабливості як інструмент збереження капіталу.

Згідно з даними порталу ЛУН, у квітні 2025 року середні ціни на квартири на вторинному ринку Чернівців становлять:

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однокімнатні — 51 000 дол.;

двокімнатні — 69 000 дол.;

трикімнатні — 88 000 дол.

Середні ціни на квартири у Чернівцях. Графіка: ЛУН

Однокімнатні: головний драйвер зростання

Однокімнатні квартири продемонстрували найактивнішу позитивну динаміку. Якщо ще в жовтні 2023 року їх вартість трималась на рівні 38 000 дол., то вже у квітні 2025-го — 51 000 дол. Це майже плюс 13 000 дол. за півтора року та понад 3 000 дол. зростання лише за останні пів року.

Такі об’єкти популярні серед студентів, молодих спеціалістів або людей, які купують житло для здачі в оренду. Найнижчі ціни на 1-кімнатні квартири зазвичай фіксуються в віддалених районах міста, таких як Садгора чи околиці Калічанки, де інфраструктура менш розвинена, а транспортна доступність може бути обмеженою.

Садгора. Фото: andy-travel.com.ua

Наприклад, квартири в старих панельних будинках без ремонту в цих районах можуть коштувати навіть менше середньої позначки — близько 45 000-48 000 дол.

Двокімнатні: плавне, але впевнене підвищення

Ціни на двокімнатні квартири також зростають, але менш динамічно. За пів року — з жовтня 2024-го по квітень 2025-го — вартість зросла з приблизно 61 000 дол. до 69 000 дол., тобто на 8 000 дол. Помітне коливання спостерігалося в зимові місяці, коли ціни трохи знизились, але потім швидко відновились.

Двокімнатні залишаються "золотою серединою" для більшості покупців — вони підходять як для молодих пар, так і для невеликих родин. Найдорожчі пропозиції в цій категорії зосереджені в центральній частині міста.

Центр Чернівців. Фото: Молодий буковинець

Трикімнатні: стабільність з акцентом на престиж

Ціни на трикімнатні квартири залишаються найвищими. У жовтні 2024 року вони в середньому коштували 76 000 дол., тоді як у квітні 2025-го — 88 000 дол., тобто зростання склало 12 000 дол.

Найбільший стрибок ціни спостерігався на початку 2025 року. Такі квартири часто розташовані в центральних районах міста, де розвинена інфраструктура, є доступ до шкіл, садочків, медичних закладів та зон відпочинку.

Наприклад, райони поблизу проспекту Незалежності чи вулиці Головної традиційно вважаються престижними, що й впливає на цінову політику.

Вулиця Головна у Чернівцях. Фото: Чернівецький промінь

Що очікувати від цін на житло у Чернівцях

Загалом за останні пів року ринок вторинного житла в Чернівцях демонструє зростаючу тенденцію. Найбільший приріст цін спостерігається в сегменті 1-кімнатних квартир, що може бути пов’язано з їхньою доступністю та високим попитом серед інвесторів.

Водночас 2- та 3-кімнатні квартири зростають у ціні повільніше, але стабільно, що свідчить про збалансованість ринку в цих категоріях.

Експерти прогнозують, якщо збережеться нинішній тренд, до середини 2025 року можна очікувати подальше подорожчання житла на 5-10 %. Найбільше — в сегменті однокімнатних квартир. Інвестори, які хочуть вкластися у "ліквідне" житло, звертають увагу саме на малі площі, що швидко продаються або здаються в оренду.

Зазначимо, зважаючи на воєнний стан та економічні труднощі, ринок нерухомості на Заході України показує несподівані зміни. У квітні 2025 року у Львові, Івано-Франківську та Тернополі ціни на однокімнатні квартири не лише стабілізувалися, а й пішли вгору. Це зростання зумовлене поєднанням факторів, серед яких переміщення населення та знецінення гривні.

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