Как ветеранам получить компенсацию за аренду жилья в 2025 — условия и ограничения

Мужчина держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С марта 2025 года в Украине введена новая форма поддержки для защитников - денежная компенсация за аренду жилья. Она предусмотрена постановлением Кабинета министров №252 и направлена на тех, кто не имеет возможности пользоваться собственным жильем или не имеет его вообще. Это еще один шаг в системе государственной поддержки военных, которые после службы сталкиваются с реальными бытовыми трудностями.

Механизм компенсации создан для временной поддержки тех ветеранов, которые не имеют жилья или не могут им пользоваться из-за войны, объясняет юрист ОО "Юридическая сотня" Оксана Нечай в комментарии "РБК-Украина". По ее словам, речь идет о базовых человеческих потребностях — крыше над головой.

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Кто может получить компенсацию

Программа адресная. Получить государственную помощь могут не все ветераны, а только те, кто соответствует четко определенным критериям.

Среди основных категорий:

Военные, которые были мобилизованы после 24 февраля 2022 года и участвовали в боевых действиях, но еще не имеют статуса УБД или инвалида войны. Ветераны со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в АТО, ООС или обороне Украины. Полицейские и спасатели, которые принимали участие в боевых действиях после начала полномасштабной агрессии, но еще не имеют соответствующего статуса.

Однако наличие такого статуса — не единственное условие. Компенсацию предоставляют только при конкретных жизненных обстоятельствах:

если жилье лица было разрушено или повреждено в результате боевых действий;

если недвижимость расположена на оккупированной или прифронтовой территории;

если ветеран проходит амбулаторную реабилитацию более чем в 15 км от места регистрации.

Кто не получит помощь

Государство четко очертило случаи, когда компенсация не назначается. Этот перечень призван предотвратить злоупотребления и гарантировать, что поддержку получит именно тот, кто в ней действительно нуждается.

Не имеют права на выплаты:

осужденные за государственную измену, терроризм или тяжкие военные преступления;

те, кто владеет жильем, пригодным для проживания и которое расположено на подконтрольной территории (за исключением лиц, которые проходят реабилитацию);

те, кто уже получает помощь как ВПЛ или имеет субсидии на жилье;

те, кто проживает в служебном жилье;

лица, которые уже получили компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье;

те, кто подал ложные сведения.

"Компенсация — это не постоянная льгота, а временная поддержка. Поэтому важно, чтобы ее получали только те, кто действительно оказался в беде. Местные власти осуществляют проверки минимум раз в два месяца", — уточняет Нечай.

Если во время проверки окажется, что ветеран не проживает по указанному адресу больше месяца, выплату отменят.

Какую сумму компенсирует государство

Размер компенсации зависит от региона проживания. Программа охватывает как крупные города, так и небольшие населенные пункты:

Киев, Львов, Днепр, Одесса — до 6 056 грн в месяц;

другие областные центры — до 4 542 грн;

другие населенные пункты — до 3 028 грн.

Выплаты назначаются на срок действия договора аренды, но не более чем на 6 месяцев. Если ветеран живет в квартире не полный месяц, сумма рассчитывается пропорционально количеству дней.

Как оформить компенсацию

Для получения компенсации необходимо обратиться к местным властям или подать заявление через ЦПАУ. Документы можно подать как лично, так и онлайн (через портал Дія или другие официальные сервисы, когда это будет технически реализовано).

В пакет документов входят:

паспорт и идентификационный код;

военный билет;

договор аренды жилья;

выписка из реестра недвижимости (чтобы подтвердить отсутствие собственного жилья);

справка об участии в боевых действиях или документ о реабилитации;

другие подтверждающие документы при необходимости.

Решение принимается в течение 10 рабочих дней, а сами средства поступают ежемесячно на банковский счет ветерана.

Обязанности ветерана после получения компенсации

После получения помощи ветеран имеет обязательства проживать по арендованному адресу и сообщить об изменении жилья в течение одного дня.

"Если ветеран переехал и не сообщил об этом властям — выплаты прекращаются. А излишне выплаченные средства придется вернуть", — напоминает юрист.

Также важно обновлять документы, если завершился договор аренды или изменились обстоятельства.

Что еще стоит знать украинцам

Несмотря на военное положение, бюджетные потери и колоссальную нагрузку на социальную сферу, Украина в 2025 году продолжает поддерживать военных и ветеранов. Обеспечение жильем остается приоритетом для тех, кто вернулся с фронта, и несмотря на ограниченные возможности, государственная программа распределения квартир продолжает функционировать.

Также мы рассказывали, что даже в условиях военного положения, ветераны имеют возможность заблаговременно подготовиться к получению земельного участка после его окончания. Важно помнить, что несмотря на право на первоочередное выделение земли, которое предоставляется УБД законом, эта возможность не является безусловной гарантией.