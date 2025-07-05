Хто з військових має право на державне житло у 2025 році — умови та порядок

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попри воєнний стан, втрати бюджету й величезне навантаження на соціальні програми, у 2025 році Україна не згортає підтримку військових і ветеранів. Житло — один із головних запитів тих, хто пройшов фронт. І хоча можливості обмежені, система розподілу державних квартир продовжує діяти.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто з військових має право на державне житло, як стати в чергу, які документи потрібні та які нововведення чекають у 2025 році.

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Хто має право на державне житло

У 2025 році чинними залишаються такі категорії, які можуть розраховувати на отримання квартири від держави:

учасники бойових дій (УБД) — незалежно від дати залучення до виконання бойових завдань;

особи з інвалідністю I та II групи, якщо вона настала внаслідок війни;

ВПО зі статусом УБД або інвалідністю III групи через бойові дії;

члени сімей загиблих військових (у тому числі після миротворчих місій, у зарубіжних конфліктах, під час Революції Гідності);

родини загиблих добровольців і волонтерів, які офіційно виконували завдання в умовах збройного конфлікту.

Усі ці категорії входять до загального переліку пільговиків, зазначають у Міністерстві оборони. Але порядок і реальні шанси на отримання житла залежать від черги, місця проживання, рішень органів самоврядування й бюджетного ресурсу.

Як стати на облік: етапи та відповідальні органи

Щоб отримати квартиру від держави, необхідно стати на квартирний облік. Це процедура, яка дає право на участь у розподілі житла. У 2025 році для цього потрібно звертатися до одного з чотирьох органів:

виконавчий орган місцевої ради (сільської, селищної, міської);

ЦНАП за місцем проживання;

підприємство або установа, де працює (чи працював) ветеран;

громадська організація, яка має повноваження надавати допомогу ветеранам.

Черга формується саме на місцевому рівні, тому подати заяву можна за фактичним місцем проживання або за місцем роботи.

Документи: що подати, щоб не отримати відмову

У 2025 році стандартний пакет документів для постановки на облік включає:

Заяву про взяття на квартирний облік (підписану усіма повнолітніми членами родини). Довідку про склад сім’ї. Докази реєстрації місця проживання. Копії посвідчень УБД, інваліда війни або члена родини загиблого. Копії паспортів та ІПН. Довідки про облік інших членів родини — за наявності.

Варто зазначити, що неповний пакет документів — автоматична підстава для відмови.

Скільки чекати та від чого залежить результат

Теоретично, житло повинні надати впродовж двох років після взяття на облік. Але практика 2023-2025 років показує, що цей строк рідко дотримується. Причини — недостатнє фінансування, нестача житлового фонду, пасивність місцевих рад.

У багатьох громадах ухвалюється пріоритетне забезпечення тих, хто перебуває у критичному стані: безхатченки, багатодітні родини, особи з інвалідністю, самотні матері. Усе залежить від конкретної життєвої ситуації та місцевої ініціативи.

Якщо житла немає: альтернативні форми допомоги

У 2025 році, за відсутності квартирного фонду, влада може запропонувати такі варіанти підтримки:

одноразова компенсація на купівлю житла;

відшкодування витрат на оренду;

пільгові іпотечні програми — насамперед єОселя (де для ветеранів діє окрема квота);

спецпрограми на місцях — знижки, сертифікати або співфінансування.

У Міністерстві у справах ветеранів рекомендують звертати увагу на місцеві ініціативи, бо саме вони іноді відкривають більш реалістичні шляхи до житла.

Як знизити ризики відмов і бюрократії

Ветеранам, які подаються на житло, радять:

подавати повний пакет документів і зберігати копії;

моніторити свою чергу раз на кілька місяців;

перевіряти наявність місцевих програм підтримки;

надсилати звернення в письмовому вигляді і вимагати письмові відповіді.

Така проактивна позиція збільшує шанси на позитивне рішення, зменшує ризики "загублення" заяв і захищає права військових.

Новини 2025 року: цифровий реєстр і прозорість

Із другої половини 2025 року Міністерство у справах ветеранів запускає єдиний електронний реєстр військових. У ньому будуть:

дані про учасників бойових дій;

історія звернень на житло;

черговість;

рішення органів влади.

Це має ліквідувати корупцію, автоматизувати перевірку документів, зробити чергу публічною й справедливою.

Додаткові ініціативи: підтримка грошима та землею

У червні 2025 року уряд затвердив нову постанову, яка передбачає:

компенсацію першого внеску на іпотеку для військових і родин загиблих;

пілотне розширення доступу до безкоштовних земельних ділянок (зокрема — для забудови житла в тилових регіонах).

Що ще варто знати українцям

Ветерани мають змогу підготуватися до отримання земельної ділянки вже зараз, незважаючи на воєнний стан. Хоча закон надає учасникам бойових дій першочергове право на землю, це лише можливість, а не гарантія її отримання.

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