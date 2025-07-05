Кто из военных имеет право на государственное жилье в 2025 году — условия и порядок

Квартира от государства для военных — кто может получить в 2025
Несмотря на военное положение, потери бюджета и огромную нагрузку на социальные программы, в 2025 году Украина не сворачивает поддержку военных и ветеранов. Жилье — один из главных запросов тех, кто прошел фронт. И хотя возможности ограничены, система распределения государственных квартир продолжает действовать.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто из военных имеет право на государственное жилье, как стать в очередь, какие документы нужны и какие нововведения ждут в 2025 году.
Кто имеет право на государственное жилье
В 2025 году действующими остаются такие категории, которые могут рассчитывать на получение квартиры от государства:
- участники боевых действий (УБД) — независимо от даты привлечения к выполнению боевых задач;
- лица с инвалидностью I и II группы, если она наступила вследствие войны;
- ВПЛ со статусом УБД или инвалидностью III группы из-за боевых действий;
- члены семей погибших военных (в том числе после миротворческих миссий, в зарубежных конфликтах, во время Революции Достоинства);
- семьи погибших добровольцев и волонтеров, которые официально выполняли задачи в условиях вооруженного конфликта.
Все эти категории входят в общий перечень льготников, отмечают в Министерстве обороны. Но порядок и реальные шансы на получение жилья зависят от очереди, места проживания, решений органов самоуправления и бюджетного ресурса.
Как стать на учет: этапы и ответственные органы
Чтобы получить квартиру от государства, необходимо стать на квартирный учет. Это процедура, которая дает право на участие в распределении жилья. В 2025 году для этого нужно обращаться в один из четырех органов:
- исполнительный орган местного совета (сельского, поселкового, городского);
- ЦПАУ по месту жительства;
- предприятие или учреждение, где работает (или работал) ветеран;
- общественная организация, которая имеет полномочия оказывать помощь ветеранам.
Очередь формируется именно на местном уровне, поэтому подать заявление можно по фактическому месту жительства или по месту работы.
Документы: что подать, чтобы не получить отказ
В 2025 году стандартный пакет документов для постановки на учет включает:
- Заявление о постановке на квартирный учет (подписанное всеми совершеннолетними членами семьи).
- Справку о составе семьи.
- Доказательства регистрации места жительства.
- Копии удостоверений УБД, инвалида войны или члена семьи погибшего.
- Копии паспортов и ИНН.
- Справки об учете других членов семьи — при наличии.
Стоит отметить, что неполный пакет документов — автоматическое основание для отказа.
Сколько ждать и от чего зависит результат
Теоретически, жилье должны предоставить в течение двух лет после постановки на учет. Но практика 2023-2025 годов показывает, что этот срок редко соблюдается. Причины — недостаточное финансирование, нехватка жилого фонда, пассивность местных советов.
Во многих громадах принимается приоритетное обеспечение тех, кто находится в критическом состоянии: бездомные, многодетные семьи, лица с инвалидностью, одинокие матери. Все зависит от конкретной жизненной ситуации и местной инициативы.
Если жилья нет: альтернативные формы помощи
В 2025 году, при отсутствии квартирного фонда, власти могут предложить такие варианты поддержки:
- единовременная компенсация на покупку жилья;
- возмещение расходов на аренду;
- льготные ипотечные программы — прежде всего єОселя (где для ветеранов действует отдельная квота);
- спецпрограммы на местах — скидки, сертификаты или софинансирование.
В Министерстве по делам ветеранов рекомендуют обращать внимание на местные инициативы, потому что именно они иногда открывают более реалистичные пути к жилью.
Как снизить риски отказов и бюрократии
Ветеранам, которые подаются на жилье, советуют:
- подавать полный пакет документов и сохранять копии;
- мониторить свою очередь раз в несколько месяцев;
- проверять наличие местных программ поддержки;
- отправлять обращения в письменном виде и требовать письменные ответы.
Такая проактивная позиция увеличивает шансы на положительное решение, уменьшает риски "утери" заявлений и защищает права военных.
Новости 2025 года: цифровой реестр и прозрачность
Со второй половины 2025 года Министерство по делам ветеранов запускает единый электронный реестр военных. В нем будут:
- данные об участниках боевых действий;
- история обращений на жилье;
- очередность;
- решения органов власти.
Это должно ликвидировать коррупцию, автоматизировать проверку документов, сделать очередь публичной и справедливой.
Дополнительные инициативы: поддержка деньгами и землей
В июне 2025 года правительство утвердило новое постановление, которое предусматривает:
- компенсацию первого взноса на ипотеку для военных и семей погибших;
- пилотное расширение доступа к бесплатным земельным участкам (в частности - для застройки жилья в тыловых регионах).
Что еще стоит знать украинцам
Ветераны могут подготовиться к получению земельного участка уже сейчас, несмотря на военное положение. Хотя закон предоставляет участникам боевых действий первоочередное право на землю, это лишь возможность, а не гарантия ее получения.
Также мы сообщали, что украинское законодательство гарантирует значительные льготы тем, кто стоит на защите страны. Эти преференции охватывают широкий спектр услуг, включая бесплатный проезд, доступ к санаторно-курортному лечению и полный спектр медицинских услуг, а также существенные скидки на коммунальные услуги.
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