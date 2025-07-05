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Главная Недвижимость Квартира от государства для военных — кто может получить в 2025

Квартира от государства для военных — кто может получить в 2025

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 03:57
Кто из военных имеет право на государственное жилье в 2025 году — условия и порядок
Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на военное положение, потери бюджета и огромную нагрузку на социальные программы, в 2025 году Украина не сворачивает поддержку военных и ветеранов. Жилье — один из главных запросов тех, кто прошел фронт. И хотя возможности ограничены, система распределения государственных квартир продолжает действовать.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто из военных имеет право на государственное жилье, как стать в очередь, какие документы нужны и какие нововведения ждут в 2025 году.

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Кто имеет право на государственное жилье

В 2025 году действующими остаются такие категории, которые могут рассчитывать на получение квартиры от государства:

  • участники боевых действий (УБД) — независимо от даты привлечения к выполнению боевых задач;
  • лица с инвалидностью I и II группы, если она наступила вследствие войны;
  • ВПЛ со статусом УБД или инвалидностью III группы из-за боевых действий;
  • члены семей погибших военных (в том числе после миротворческих миссий, в зарубежных конфликтах, во время Революции Достоинства);
  • семьи погибших добровольцев и волонтеров, которые официально выполняли задачи в условиях вооруженного конфликта.

Все эти категории входят в общий перечень льготников, отмечают в Министерстве обороны. Но порядок и реальные шансы на получение жилья зависят от очереди, места проживания, решений органов самоуправления и бюджетного ресурса.

Как стать на учет: этапы и ответственные органы

Чтобы получить квартиру от государства, необходимо стать на квартирный учет. Это процедура, которая дает право на участие в распределении жилья. В 2025 году для этого нужно обращаться в один из четырех органов:

  • исполнительный орган местного совета (сельского, поселкового, городского);
  • ЦПАУ по месту жительства;
  • предприятие или учреждение, где работает (или работал) ветеран;
  • общественная организация, которая имеет полномочия оказывать помощь ветеранам.

Очередь формируется именно на местном уровне, поэтому подать заявление можно по фактическому месту жительства или по месту работы.

Документы: что подать, чтобы не получить отказ

В 2025 году стандартный пакет документов для постановки на учет включает:

  1. Заявление о постановке на квартирный учет (подписанное всеми совершеннолетними членами семьи).
  2. Справку о составе семьи.
  3. Доказательства регистрации места жительства.
  4. Копии удостоверений УБД, инвалида войны или члена семьи погибшего.
  5. Копии паспортов и ИНН.
  6. Справки об учете других членов семьи — при наличии.

Стоит отметить, что неполный пакет документов — автоматическое основание для отказа.

Сколько ждать и от чего зависит результат

Теоретически, жилье должны предоставить в течение двух лет после постановки на учет. Но практика 2023-2025 годов показывает, что этот срок редко соблюдается. Причины — недостаточное финансирование, нехватка жилого фонда, пассивность местных советов.

Во многих громадах принимается приоритетное обеспечение тех, кто находится в критическом состоянии: бездомные, многодетные семьи, лица с инвалидностью, одинокие матери. Все зависит от конкретной жизненной ситуации и местной инициативы.

Если жилья нет: альтернативные формы помощи

В 2025 году, при отсутствии квартирного фонда, власти могут предложить такие варианты поддержки:

  • единовременная компенсация на покупку жилья;
  • возмещение расходов на аренду;
  • льготные ипотечные программы — прежде всего єОселя (где для ветеранов действует отдельная квота);
  • спецпрограммы на местах — скидки, сертификаты или софинансирование.

В Министерстве по делам ветеранов рекомендуют обращать внимание на местные инициативы, потому что именно они иногда открывают более реалистичные пути к жилью.

Как снизить риски отказов и бюрократии

Ветеранам, которые подаются на жилье, советуют:

  • подавать полный пакет документов и сохранять копии;
  • мониторить свою очередь раз в несколько месяцев;
  • проверять наличие местных программ поддержки;
  • отправлять обращения в письменном виде и требовать письменные ответы.

Такая проактивная позиция увеличивает шансы на положительное решение, уменьшает риски "утери" заявлений и защищает права военных.

Новости 2025 года: цифровой реестр и прозрачность

Со второй половины 2025 года Министерство по делам ветеранов запускает единый электронный реестр военных. В нем будут:

  • данные об участниках боевых действий;
  • история обращений на жилье;
  • очередность;
  • решения органов власти.

Это должно ликвидировать коррупцию, автоматизировать проверку документов, сделать очередь публичной и справедливой.

Дополнительные инициативы: поддержка деньгами и землей

В июне 2025 года правительство утвердило новое постановление, которое предусматривает:

  • компенсацию первого взноса на ипотеку для военных и семей погибших;
  • пилотное расширение доступа к бесплатным земельным участкам (в частности - для застройки жилья в тыловых регионах).

Что еще стоит знать украинцам

Ветераны могут подготовиться к получению земельного участка уже сейчас, несмотря на военное положение. Хотя закон предоставляет участникам боевых действий первоочередное право на землю, это лишь возможность, а не гарантия ее получения.

Также мы сообщали, что украинское законодательство гарантирует значительные льготы тем, кто стоит на защите страны. Эти преференции охватывают широкий спектр услуг, включая бесплатный проезд, доступ к санаторно-курортному лечению и полный спектр медицинских услуг, а также существенные скидки на коммунальные услуги.

недвижимость ветераны военные УБД квартира украинские военные
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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