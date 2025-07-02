Як УБД отримати безплатну земельну ділянку у 2025 році та коли буває відмова

Чоловік у полі. Фото: Freepik

Попри дію воєнного стану, ветерани вже сьогодні можуть підготуватися до отримання земельної ділянки після його завершення. Закон надає учасникам бойових дій (УБД) право на першочергове отримання землі, однак ця можливість не є гарантією.

Редакція Новини.LIVE розповідає, на що претендують УБД, куди звертатися і в яких випадках у наданні ділянки можуть відмовити.

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Які ділянки та в яких розмірах належать УБД

Право на безоплатне отримання земельної ділянки закріплено у статті 121 Земельного кодексу України. Воно поширюється на учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб. Претендувати можна на:

ділянку під садівництво — до 0,12 га;

землю для особистого селянського господарства — до 2,0 га;

присадибну ділянку — до 0,25 га в селі, до 0,15 га в селищі, до 0,10 га в місті;

ділянку для дачного будівництва — до 0,10 га.

При цьому кожен вид цільового призначення — окрема підстава для надання землі, тому УБД може скористатися кількома можливостями, якщо не перевищено допустимі площі.

Що зараз і що після війни

На час воєнного стану розпорядження державними та комунальними землями для безоплатної передачі у власність громадянам — тимчасово призупинене. Це означає, що фактично землю УБД наразі не отримають. Проте, готуватися до подачі документів після завершення воєнного стану можна вже зараз.

"Після завершення воєнного стану учасники бойових дій можуть отримати земельну ділянку для садівництва та будівництва житла. У випадках, коли місце розташування ділянки не відповідає законодавству, УБД можуть відмовити у наданні землі", — пояснює адвокат Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу.

Як відбувається процедура подання заявки

Після завершення воєнного стану процедура виглядатиме так:

Оберіть земельну ділянку — зазвичай за допомогою Публічної кадастрової карти. Подайте документи — паспорт, РНОКПП, посвідчення УБД, графічні матеріали з місцем розташування обраної ділянки. Підготуйте клопотання — його треба подати до відповідного органу влади залежно від типу землі:

до сільської, селищної або міської ради — якщо йдеться про комунальну землю;

до ОВА — якщо ділянка розташована за межами населеного пункту або в місті обласного значення;

до обласного управління Держгеокадастру — якщо це земля для сільського господарства.

Орган влади має розглянути заяву протягом 30 календарних днів. У разі згоди УБД отримає дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Якщо рішення буде негативним, орган повинен його мотивовано обґрунтувати.

Причини, з яких можуть відмовити

Хоча статус УБД дає перевагу, автоматичної гарантії отримання ділянки немає.

"Основні причини відмови в наданні землі включають відсутність офіційного підтвердження участі у бойових діях та невідповідність землі цільовому призначенню", — попереджає Ясько.

Інші можливі підстави:

заявник вже використав своє право на землю одного цільового призначення;

в обраній місцевості немає вільних ділянок;

ділянка не призначена для задекларованої мети (наприклад, будівництва);

неповний пакет документів або порушення процедури подання.

Окрему увагу слід приділяти тому, щоб місце розташування обраної ділянки не суперечило вимогам законодавства.

Що підготувати вже зараз

Навіть попри тимчасову зупинку процедури, учасники бойових дій можуть діяти на випередження:

ознайомитися з Публічною кадастровою картою й орієнтовно обрати бажані ділянки;

зібрати необхідні документи;

консультуватися з юристами або фахівцями з землеустрою щодо правильного формулювання клопотання;

відстежувати зміни в законодавстві — після завершення війни можуть з’явитися оновлені правила або обмеження.

Що ще варто знати українцям

Законодавство України надає захисникам широкий спектр пільг. Це включає, зокрема, безоплатний проїзд, санаторне лікування, безкоштовні медичні послуги та знижки на комунальні послуги.

Також ми повідомляли, що держава надає пільги не лише учасникам бойових дій, а й їхнім родинам, зокрема дітям. Це передбачено Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".