Как УБД получить бесплатный земельный участок в 2025 году и когда бывает отказ

Мужчина в поле. Фото: Freepik

Несмотря на действие военного положения, ветераны уже сегодня могут подготовиться к получению земельного участка после его завершения. Закон предоставляет участникам боевых действий (УБД) право на первоочередное получение земли, однако эта возможность не является гарантией.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, на что претендуют УБД, куда обращаться и в каких случаях в предоставлении участка могут отказать.

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Право на бесплатное получение земельного участка закреплено в статье 121 Земельного кодекса Украины. Оно распространяется на участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и приравненных к ним лиц. Претендовать можно на:

участок под садоводство — до 0,12 га;

землю для личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га;

приусадебный участок — до 0,25 га в селе, до 0,15 га в поселке, до 0,10 га в городе;

участок для дачного строительства — до 0,10 га.

При этом каждый вид целевого назначения — отдельное основание для предоставления земли, поэтому УБД может воспользоваться несколькими возможностями, если не превышены допустимые площади.

Что сейчас и что после войны

На время военного положения распоряжение государственными и коммунальными землями для бесплатной передачи в собственность гражданам — временно приостановлено. Это означает, что фактически землю УБД пока не получат. Однако, готовиться к подаче документов после завершения военного положения можно уже сейчас.

"После завершения военного положения участники боевых действий могут получить земельный участок для садоводства и строительства жилья. В случаях, когда местоположение участка не соответствует законодательству, УБД могут отказать в предоставлении земли", — объясняет адвокат Игорь Ясько в комментарии 24 Каналу.

Как происходит процедура подачи заявки

После завершения военного положения процедура будет выглядеть так:

Выберите земельный участок — обычно с помощью Публичной кадастровой карты. Подайте документы — паспорт, РНОКПП, удостоверение УБД, графические материалы с местом расположения выбранного участка. Подготовьте ходатайство — его надо подать в соответствующий орган власти в зависимости от типа земли:

в сельский, поселковый или городской совет — если речь о коммунальной земле;

в ОВА — если участок расположен за пределами населённого пункта или в городе областного значения;

в областное управление Госгеокадастра — если это земля для сельского хозяйства.

Орган власти должен рассмотреть заявление в течение 30 календарных дней. В случае согласия УБД получит разрешение на разработку проекта землеустройства. Если решение будет отрицательным, орган должен его мотивированно обосновать.

Причины, по которым могут отказать

Хотя статус УБД дает преимущество, автоматической гарантии получения участка нет.

"Основные причины отказа в предоставлении земли включают отсутствие официального подтверждения участия в боевых действиях и несоответствие земли целевому назначению", — предупреждает Ясько.

Другие возможные основания:

заявитель уже использовал свое право на землю одного целевого назначения;

в выбранной местности нет свободных участков;

участок не предназначен для задекларированной цели (например, строительства);

неполный пакет документов или нарушение процедуры подачи.

Отдельное внимание следует уделять тому, чтобы местоположение выбранного участка не противоречило требованиям законодательства.

Что подготовить уже сейчас

Даже несмотря на временную остановку процедуры, участники боевых действий могут действовать на опережение:

ознакомиться с Публичной кадастровой картой и ориентировочно выбрать желаемые участки;

собрать необходимые документы;

консультироваться с юристами или специалистами по землеустройству относительно правильной формулировки ходатайства;

отслеживать изменения в законодательстве — после завершения войны могут появиться обновленные правила или ограничения.

Что еще стоит знать украинцам

Законодательство Украины предоставляет защитникам широкий спектр льгот. Это включает, в частности, бесплатный проезд, санаторное лечение, бесплатные медицинские услуги и скидки на коммунальные услуги.

Также мы сообщали, что государство предоставляет льготы не только участникам боевых действий, но и их семьям, в частности детям. Это предусмотрено Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".