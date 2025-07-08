Як ветеранам отримати компенсацію за оренду житла у 2025 — умови та обмеження

Чоловік тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З березня 2025 року в Україні запроваджено нову форму підтримки для захисників — грошову компенсацію за оренду житла. Вона передбачена постановою Кабінету міністрів №252 та спрямована на тих, хто не має змоги користуватись власним помешканням або не має його взагалі. Це ще один крок у системі державної підтримки військових, які після служби стикаються з реальними побутовими труднощами.

Механізм компенсації створено для тимчасової підтримки тих ветеранів, які не мають житла або не можуть ним користуватись через війну, пояснює юристка ГО "Юридична сотня" Оксана Нечай у коментарі "РБК-Україна". За її словами, йдеться про базові людські потреби — дах над головою.

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Хто може отримати компенсацію

Програма адресна. Отримати державну допомогу можуть не всі ветерани, а лише ті, хто відповідає чітко визначеним критеріям.

Серед основних категорій:

Військові, які були мобілізовані після 24 лютого 2022 року та брали участь у бойових діях, але ще не мають статусу УБД або інваліда війни. Ветерани зі статусом УБД або інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в АТО, ООС чи обороні України. Поліцейські та рятувальники, які брали участь у бойових діях після початку повномасштабної агресії, але ще не мають відповідного статусу.

Однак наявність такого статусу — не єдина умова. Компенсацію надають лише за конкретних життєвих обставин:

якщо житло особи було зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій;

якщо нерухомість розташована на окупованій чи прифронтовій території;

якщо ветеран проходить амбулаторну реабілітацію більш ніж за 15 км від місця реєстрації.

Хто не отримає допомогу

Держава чітко окреслила випадки, коли компенсація не призначається. Цей перелік покликаний запобігти зловживанням і гарантувати, що підтримку отримає саме той, хто її дійсно потребує.

Не мають права на виплати:

засуджені за державну зраду, тероризм чи тяжкі військові злочини;

ті, хто володіє житлом, придатним для проживання і яке розташоване на підконтрольній території (за винятком осіб, які проходять реабілітацію);

ті, хто вже отримує допомогу як ВПО або має субсидії на житло;

ті, хто проживає у службовому житлі;

особи, які вже отримали компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло;

ті, хто подав неправдиві відомості.

"Компенсація — це не постійна пільга, а тимчасова підтримка. Тому важливо, аби її отримували лише ті, хто дійсно опинився у скруті. Місцева влада здійснює перевірки щонайменше раз на два місяці", — уточнює Нечай.

Якщо під час перевірки виявиться, що ветеран не проживає за вказаною адресою більше місяця, виплату скасують.

Яку суму компенсує держава

Розмір компенсації залежить від регіону проживання. Програма охоплює як великі міста, так і невеликі населені пункти:

Київ, Львів, Дніпро, Одеса — до 6 056 грн на місяць;

інші обласні центри — до 4 542 грн;

інші населені пункти — до 3 028 грн.

Виплати призначаються на термін дії договору оренди, але не більше ніж на 6 місяців. Якщо ветеран живе у квартирі не повний місяць, сума розраховується пропорційно кількості днів.

Як оформити компенсацію

Для отримання компенсації необхідно звернутися до місцевої влади або подати заяву через ЦНАП. Документи можна подати як особисто, так і онлайн (через портал Дія або інші офіційні сервіси, коли це буде технічно реалізовано).

До пакета документів входять:

паспорт та ідентифікаційний код;

військовий квиток;

договір оренди житла;

витяг з реєстру нерухомості (щоб підтвердити відсутність власного житла);

довідка про участь у бойових діях або документ про реабілітацію;

інші підтвердні документи за потреби.

Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів, а самі кошти надходять щомісяця на банківський рахунок ветерана.

Обов’язки ветерана після отримання компенсації

Після отримання допомоги ветеран має зобов’язання проживати за орендованою адресою та повідомити про зміну житла протягом одного дня.

"Якщо ветеран переїхав і не повідомив про це владу — виплати припиняються. А надміру виплачені кошти доведеться повернути", — нагадує юристка.

Також важливо оновлювати документи, якщо завершився договір оренди або змінилися обставини.

Що ще варто знати українцям

Незважаючи на воєнний стан, бюджетні втрати та колосальне навантаження на соціальну сферу, Україна у 2025 році продовжує підтримувати військових та ветеранів. Забезпечення житлом залишається пріоритетом для тих, хто повернувся з фронту, і попри обмежені можливості, державна програма розподілу квартир продовжує функціонувати.

Також ми розповідали, що навіть в умовах воєнного стану, ветерани мають можливість завчасно підготуватися до отримання земельної ділянки після його закінчення. Важливо пам'ятати, що попри право на першочергове виділення землі, яке надається УБД законом, ця можливість не є безумовною гарантією.