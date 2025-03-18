Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Недвижимость arrow Окна на север или юг — главная ошибка при покупке жилья arrow

Окна на север или юг — главная ошибка при покупке жилья

18 марта 2025 15:10
Катерина Балаева - редактор
Как выбрать сторону света при покупке квартиры: секреты комфортного жилья
Девушка с чашкой. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Покупка квартиры — это сложный и ответственный процесс, в котором важно учесть множество факторов. Один из наименее очевидных, но очень значимых — на какую сторону света выходят окна вашего жилья. От этого зависит уровень естественного освещения, температура в комнатах и даже ваши расходы на отопление или кондиционирование.

Как отмечают эксперты КН "РИЕЛ", ни одна сторона света не является идеальной для всех, каждая имеет свои плюсы и минусы. Надо учесть свои привычки, потребности и особенности местного климата, чтобы сделать правильный выбор. Ведь от этого зависит не только освещение, но и расходы на отопление и кондиционирование.

Читайте также:

Окна на восток: для утренних жаворонков

Восточная ориентация окон идеальна для тех, кто любит просыпаться с первыми лучами солнца. Утром комната будет залита светом, что положительно влияет на настроение и бодрость. Это отличный вариант для спален и детских комнат.

Плюсы

  • Утреннее естественное освещение способствует активному началу дня.
  • В помещении не будет чрезмерной жары во второй половине дня.
  • Экономия электроэнергии благодаря естественному свету утром.

Минусы

  • В пасмурные дни и зимой световой день сокращается.
  • Во второй половине дня комната может казаться темной.

Окна на запад: уют и мягкое освещение

Западная сторона прекрасно подходит для тех, кто проводит дома больше времени после обеда или вечером. Такое расположение обеспечивает приятное естественное освещение после 15:00.

Плюсы

  • Живописные закаты солнца.
  • Визуальное увеличение пространства благодаря теплому вечернему свету.
  • Отсутствие резкого солнечного света по утрам, что позволяет дольше спать.

Минусы

  • Летом комната может сильно нагреваться летом комната может сильно нагреваться.
  • Потребность в затемнении или кондиционировании в жаркие дни.

Окна на юг: максимум солнца и тепла

Квартира с окнами на юг — это выбор для тех, кто любит солнечный свет и тепло. Солнечные лучи проникают в помещение почти целый день, что делает его светлым и уютным даже зимой.

Плюсы

  • Максимальное освещение в течение дня.
  • Экономия на отоплении в холодное время года.
  • Идеальные условия для комнатных растений.

Минусы

  • В жаркое время года комнаты могут перегреваться.
  • Потребность в кондиционировании и защитных шторах.

Окна на север: прохлада и стабильное освещение

Северная сторона подходит тем, кто ценит равномерное мягкое освещение. Здесь никогда не бывает прямых солнечных лучей, что может быть преимуществом для рабочих зон и кабинетов.

Плюсы

  • Прохлада летом без потребности в кондиционере.
  • Отсутствие бликов на экранах гаджетов.
  • Равномерное освещение на протяжении всего дня.

Минусы

  • В помещении может быть прохладно зимой.
  • Может потребоваться дополнительное искусственное освещение.

Эксперты советуют перед покупкой квартиры прийти на объект в разное время суток и оцените, как меняется освещение. Если вы любите яркий солнечный свет — выбирайте юг или восток. Если же для вас важен комфортный микроклимат без перегрева — обратите внимание на северную или западную сторону.

Также стоит учесть, что на верхних этажах солнечный свет попадает в помещение дольше, а на нижних — влияние солнца может быть меньше из-за затенения соседними домами.

Отметим, цвет стен и декор в спальне существенно влияют на качество сна, поскольку определенные оттенки способствуют расслаблению, а другие могут вызвать бессонницу и тревогу. Согласно исследованиям психологии цвета, неправильный выбор палитры может повысить уровень стресса, изменить сердечный ритм и даже повлиять на энергию утром.

Также мы сообщали, что ремонт — это всегда затратный процесс, как по времени, так и по деньгам. Часто, пытаясь сэкономить, владельцы жилья совершают ошибки, приводящие к дополнительным расходам. Чтобы избежать переделок и сохранить нервы, стоит заранее изучить типичные просчеты во время ремонта.

квартиры недвижимость Дизайн купить квартиру квартира
Реклама
Реклама
Реклама