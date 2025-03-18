Как выбрать сторону света при покупке квартиры: секреты комфортного жилья

Окна на север или юг — главная ошибка при покупке жилья
Покупка квартиры — это сложный и ответственный процесс, в котором важно учесть множество факторов. Один из наименее очевидных, но очень значимых — на какую сторону света выходят окна вашего жилья. От этого зависит уровень естественного освещения, температура в комнатах и даже ваши расходы на отопление или кондиционирование.
Как отмечают эксперты КН "РИЕЛ", ни одна сторона света не является идеальной для всех, каждая имеет свои плюсы и минусы. Надо учесть свои привычки, потребности и особенности местного климата, чтобы сделать правильный выбор. Ведь от этого зависит не только освещение, но и расходы на отопление и кондиционирование.
Окна на восток: для утренних жаворонков
Восточная ориентация окон идеальна для тех, кто любит просыпаться с первыми лучами солнца. Утром комната будет залита светом, что положительно влияет на настроение и бодрость. Это отличный вариант для спален и детских комнат.
Плюсы
- Утреннее естественное освещение способствует активному началу дня.
- В помещении не будет чрезмерной жары во второй половине дня.
- Экономия электроэнергии благодаря естественному свету утром.
Минусы
- В пасмурные дни и зимой световой день сокращается.
- Во второй половине дня комната может казаться темной.
Окна на запад: уют и мягкое освещение
Западная сторона прекрасно подходит для тех, кто проводит дома больше времени после обеда или вечером. Такое расположение обеспечивает приятное естественное освещение после 15:00.
Плюсы
- Живописные закаты солнца.
- Визуальное увеличение пространства благодаря теплому вечернему свету.
- Отсутствие резкого солнечного света по утрам, что позволяет дольше спать.
Минусы
- Летом комната может сильно нагреваться летом комната может сильно нагреваться.
- Потребность в затемнении или кондиционировании в жаркие дни.
Окна на юг: максимум солнца и тепла
Квартира с окнами на юг — это выбор для тех, кто любит солнечный свет и тепло. Солнечные лучи проникают в помещение почти целый день, что делает его светлым и уютным даже зимой.
Плюсы
- Максимальное освещение в течение дня.
- Экономия на отоплении в холодное время года.
- Идеальные условия для комнатных растений.
Минусы
- В жаркое время года комнаты могут перегреваться.
- Потребность в кондиционировании и защитных шторах.
Окна на север: прохлада и стабильное освещение
Северная сторона подходит тем, кто ценит равномерное мягкое освещение. Здесь никогда не бывает прямых солнечных лучей, что может быть преимуществом для рабочих зон и кабинетов.
Плюсы
- Прохлада летом без потребности в кондиционере.
- Отсутствие бликов на экранах гаджетов.
- Равномерное освещение на протяжении всего дня.
Минусы
- В помещении может быть прохладно зимой.
- Может потребоваться дополнительное искусственное освещение.
Эксперты советуют перед покупкой квартиры прийти на объект в разное время суток и оцените, как меняется освещение. Если вы любите яркий солнечный свет — выбирайте юг или восток. Если же для вас важен комфортный микроклимат без перегрева — обратите внимание на северную или западную сторону.
Также стоит учесть, что на верхних этажах солнечный свет попадает в помещение дольше, а на нижних — влияние солнца может быть меньше из-за затенения соседними домами.
Отметим, цвет стен и декор в спальне существенно влияют на качество сна, поскольку определенные оттенки способствуют расслаблению, а другие могут вызвать бессонницу и тревогу. Согласно исследованиям психологии цвета, неправильный выбор палитры может повысить уровень стресса, изменить сердечный ритм и даже повлиять на энергию утром.
Также мы сообщали, что ремонт — это всегда затратный процесс, как по времени, так и по деньгам. Часто, пытаясь сэкономить, владельцы жилья совершают ошибки, приводящие к дополнительным расходам. Чтобы избежать переделок и сохранить нервы, стоит заранее изучить типичные просчеты во время ремонта.
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