Как выбрать сторону света при покупке квартиры: секреты комфортного жилья

Девушка с чашкой. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это сложный и ответственный процесс, в котором важно учесть множество факторов. Один из наименее очевидных, но очень значимых — на какую сторону света выходят окна вашего жилья. От этого зависит уровень естественного освещения, температура в комнатах и даже ваши расходы на отопление или кондиционирование.

Как отмечают эксперты КН "РИЕЛ", ни одна сторона света не является идеальной для всех, каждая имеет свои плюсы и минусы. Надо учесть свои привычки, потребности и особенности местного климата, чтобы сделать правильный выбор. Ведь от этого зависит не только освещение, но и расходы на отопление и кондиционирование.

Читайте также:

Окна на восток: для утренних жаворонков

Восточная ориентация окон идеальна для тех, кто любит просыпаться с первыми лучами солнца. Утром комната будет залита светом, что положительно влияет на настроение и бодрость. Это отличный вариант для спален и детских комнат.

Плюсы

Утреннее естественное освещение способствует активному началу дня.

В помещении не будет чрезмерной жары во второй половине дня.

Экономия электроэнергии благодаря естественному свету утром.

Минусы

В пасмурные дни и зимой световой день сокращается.

Во второй половине дня комната может казаться темной.

Окна на запад: уют и мягкое освещение

Западная сторона прекрасно подходит для тех, кто проводит дома больше времени после обеда или вечером. Такое расположение обеспечивает приятное естественное освещение после 15:00.

Плюсы

Живописные закаты солнца.

Визуальное увеличение пространства благодаря теплому вечернему свету.

Отсутствие резкого солнечного света по утрам, что позволяет дольше спать.

Минусы

Летом комната может сильно нагреваться летом комната может сильно нагреваться.

Потребность в затемнении или кондиционировании в жаркие дни.

Окна на юг: максимум солнца и тепла

Квартира с окнами на юг — это выбор для тех, кто любит солнечный свет и тепло. Солнечные лучи проникают в помещение почти целый день, что делает его светлым и уютным даже зимой.

Плюсы

Максимальное освещение в течение дня.

Экономия на отоплении в холодное время года.

Идеальные условия для комнатных растений.

Минусы

В жаркое время года комнаты могут перегреваться.

Потребность в кондиционировании и защитных шторах.

Окна на север: прохлада и стабильное освещение

Северная сторона подходит тем, кто ценит равномерное мягкое освещение. Здесь никогда не бывает прямых солнечных лучей, что может быть преимуществом для рабочих зон и кабинетов.

Плюсы

Прохлада летом без потребности в кондиционере.

Отсутствие бликов на экранах гаджетов.

Равномерное освещение на протяжении всего дня.

Минусы

В помещении может быть прохладно зимой.

Может потребоваться дополнительное искусственное освещение.

Эксперты советуют перед покупкой квартиры прийти на объект в разное время суток и оцените, как меняется освещение. Если вы любите яркий солнечный свет — выбирайте юг или восток. Если же для вас важен комфортный микроклимат без перегрева — обратите внимание на северную или западную сторону.

Также стоит учесть, что на верхних этажах солнечный свет попадает в помещение дольше, а на нижних — влияние солнца может быть меньше из-за затенения соседними домами.

Отметим, цвет стен и декор в спальне существенно влияют на качество сна, поскольку определенные оттенки способствуют расслаблению, а другие могут вызвать бессонницу и тревогу. Согласно исследованиям психологии цвета, неправильный выбор палитры может повысить уровень стресса, изменить сердечный ритм и даже повлиять на энергию утром.

Также мы сообщали, что ремонт — это всегда затратный процесс, как по времени, так и по деньгам. Часто, пытаясь сэкономить, владельцы жилья совершают ошибки, приводящие к дополнительным расходам. Чтобы избежать переделок и сохранить нервы, стоит заранее изучить типичные просчеты во время ремонта.