Як вибрати сторону світу при купівлі квартири: секрети комфортного житла

Вікна на північ чи південь — головна помилка при купівлі житла
Купівля квартири — це складний і відповідальний процес, у якому важливо врахувати безліч факторів. Один із найменш очевидних, але дуже значущих — на яку сторону світу виходять вікна вашого житла. Від цього залежить рівень природного освітлення, температура в кімнатах та навіть ваші витрати на опалення чи кондиціонування.
Як наголошують експерти КН "РІЕЛ", жодна сторона світу не є ідеальною для всіх, кожна має свої плюси та мінуси. Треба врахувати свої звички, потреби та особливості місцевого клімату, щоб зробити правильний вибір. Адже від цього залежить не лише освітлення, але й витрати на опалення та кондиціонування.
Вікна на схід: для ранкових жайворонків
Східна орієнтація вікон ідеальна для тих, хто любить прокидатися з першими променями сонця. Вранці кімната буде залита світлом, що позитивно впливає на настрій та бадьорість. Це чудовий варіант для спалень та дитячих кімнат.
Плюси
- Ранкове природне освітлення сприяє активному початку дня.
- У приміщенні не буде надмірної спеки у другій половині дня.
- Економія електроенергії завдяки природному світлу вранці.
Мінуси
- У похмурі дні та взимку світловий день скорочується.
- У другій половині дня кімната може здаватися темною.
Вікна на захід: затишок і м'яке освітлення
Західна сторона чудово підходить для тих, хто проводить вдома більше часу після обіду або увечері. Таке розташування забезпечує приємне природне освітлення після 15:00.
Плюси
- Мальовничі заходи сонця.
- Візуальне збільшення простору завдяки теплому вечірньому світлу.
- Відсутність різкого сонячного світла вранці, що дозволяє довше спати.
Мінуси
- Влітку кімната може сильно нагріватися.
- Потреба в затемненні або кондиціонуванні у спекотні дні.
Вікна на південь: максимум сонця і тепла
Квартира з вікнами на південь — це вибір для тих, хто любить сонячне світло та тепло. Сонячні промені проникають у приміщення майже цілий день, що робить його світлим і затишним навіть узимку.
Плюси
- Максимальне освітлення протягом дня.
- Економія на опаленні в холодну пору року.
- Ідеальні умови для кімнатних рослин.
Мінуси
- У спекотну пору року кімнати можуть перегріватися.
- Потреба в кондиціонуванні та захисних шторах.
Вікна на північ: прохолода і стабільне освітлення
Північна сторона підходить тим, хто цінує рівномірне м'яке освітлення. Тут ніколи не буває прямих сонячних променів, що може бути перевагою для робочих зон і кабінетів.
Плюси
- Прохолода влітку без потреби в кондиціонері.
- Відсутність відблисків на екранах гаджетів.
- Рівномірне освітлення протягом усього дня.
Мінуси
- У приміщенні може бути прохолодно взимку.
- Може знадобитися додаткове штучне освітлення.
Експерти радять перед купівлею квартири прийти на об’єкт у різний час доби та оцініть, як змінюється освітлення. Якщо ви любите яскраве сонячне світло — обирайте південь або схід. Якщо ж для вас важливий комфортний мікроклімат без перегріву — зверніть увагу на північну чи західну сторону.
Також варто врахувати, що на верхніх поверхах сонячне світло потрапляє в приміщення довше, а на нижніх — вплив сонця може бути меншим через затінення сусідніми будинками.
Зазначимо, колір стін і декор у спальні суттєво впливають на якість сну, оскільки певні відтінки сприяють розслабленню, а інші можуть викликати безсоння та тривогу. Згідно з дослідженнями психології кольору, неправильний вибір палітри може підвищити рівень стресу, змінити серцевий ритм і навіть вплинути на енергію вранці.
Також ми повідомляли, що ремонт — це завжди витратний процес, як за часом, так і за грошима. Часто, намагаючись заощадити, власники житла роблять помилки, що призводять до додаткових витрат. Щоб уникнути переробок і зберегти нерви, варто заздалегідь вивчити типові прорахунки під час ремонту.
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