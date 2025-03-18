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Вікна на північ чи південь — головна помилка при купівлі житла

18 березня 2025 15:10
Катерина Балаєва - редактор
Як вибрати сторону світу при купівлі квартири: секрети комфортного житла
Дівчина з чашкою. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Купівля квартири — це складний і відповідальний процес, у якому важливо врахувати безліч факторів. Один із найменш очевидних, але дуже значущих — на яку сторону світу виходять вікна вашого житла. Від цього залежить рівень природного освітлення, температура в кімнатах та навіть ваші витрати на опалення чи кондиціонування.

Як наголошують експерти КН "РІЕЛ", жодна сторона світу не є ідеальною для всіх, кожна має свої плюси та мінуси. Треба врахувати свої звички, потреби та особливості місцевого клімату, щоб зробити правильний вибір. Адже від цього залежить не лише освітлення, але й витрати на опалення та кондиціонування.

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Вікна на схід: для ранкових жайворонків

Східна орієнтація вікон ідеальна для тих, хто любить прокидатися з першими променями сонця. Вранці кімната буде залита світлом, що позитивно впливає на настрій та бадьорість. Це чудовий варіант для спалень та дитячих кімнат.

Плюси

  • Ранкове природне освітлення сприяє активному початку дня.
  • У приміщенні не буде надмірної спеки у другій половині дня.
  • Економія електроенергії завдяки природному світлу вранці.

Мінуси

  • У похмурі дні та взимку світловий день скорочується.
  • У другій половині дня кімната може здаватися темною.

Вікна на захід: затишок і м'яке освітлення

Західна сторона чудово підходить для тих, хто проводить вдома більше часу після обіду або увечері. Таке розташування забезпечує приємне природне освітлення після 15:00.

Плюси

  • Мальовничі заходи сонця.
  • Візуальне збільшення простору завдяки теплому вечірньому світлу.
  • Відсутність різкого сонячного світла вранці, що дозволяє довше спати.

Мінуси

  • Влітку кімната може сильно нагріватися.
  • Потреба в затемненні або кондиціонуванні у спекотні дні.

Вікна на південь: максимум сонця і тепла

Квартира з вікнами на південь — це вибір для тих, хто любить сонячне світло та тепло. Сонячні промені проникають у приміщення майже цілий день, що робить його світлим і затишним навіть узимку.

Плюси

  • Максимальне освітлення протягом дня.
  • Економія на опаленні в холодну пору року.
  • Ідеальні умови для кімнатних рослин.

Мінуси

  • У спекотну пору року кімнати можуть перегріватися.
  • Потреба в кондиціонуванні та захисних шторах.

Вікна на північ: прохолода і стабільне освітлення

Північна сторона підходить тим, хто цінує рівномірне м'яке освітлення. Тут ніколи не буває прямих сонячних променів, що може бути перевагою для робочих зон і кабінетів.

Плюси

  • Прохолода влітку без потреби в кондиціонері.
  • Відсутність відблисків на екранах гаджетів.
  • Рівномірне освітлення протягом усього дня.

Мінуси

  • У приміщенні може бути прохолодно взимку.
  • Може знадобитися додаткове штучне освітлення.

Експерти радять перед купівлею квартири прийти на об’єкт у різний час доби та оцініть, як змінюється освітлення. Якщо ви любите яскраве сонячне світло — обирайте південь або схід. Якщо ж для вас важливий комфортний мікроклімат без перегріву — зверніть увагу на північну чи західну сторону.

Також варто врахувати, що на верхніх поверхах сонячне світло потрапляє в приміщення довше, а на нижніх — вплив сонця може бути меншим через затінення сусідніми будинками.

Зазначимо, колір стін і декор у спальні суттєво впливають на якість сну, оскільки певні відтінки сприяють розслабленню, а інші можуть викликати безсоння та тривогу. Згідно з дослідженнями психології кольору, неправильний вибір палітри може підвищити рівень стресу, змінити серцевий ритм і навіть вплинути на енергію вранці. 

Також ми повідомляли, що ремонт — це завжди витратний процес, як за часом, так і за грошима. Часто, намагаючись заощадити, власники житла роблять помилки, що призводять до додаткових витрат. Щоб уникнути переробок і зберегти нерви, варто заздалегідь вивчити типові прорахунки під час ремонту.

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