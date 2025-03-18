Як вибрати сторону світу при купівлі квартири: секрети комфортного житла

Дівчина з чашкою. Фото: Freepik

Купівля квартири — це складний і відповідальний процес, у якому важливо врахувати безліч факторів. Один із найменш очевидних, але дуже значущих — на яку сторону світу виходять вікна вашого житла. Від цього залежить рівень природного освітлення, температура в кімнатах та навіть ваші витрати на опалення чи кондиціонування.

Як наголошують експерти КН "РІЕЛ", жодна сторона світу не є ідеальною для всіх, кожна має свої плюси та мінуси. Треба врахувати свої звички, потреби та особливості місцевого клімату, щоб зробити правильний вибір. Адже від цього залежить не лише освітлення, але й витрати на опалення та кондиціонування.

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Вікна на схід: для ранкових жайворонків

Східна орієнтація вікон ідеальна для тих, хто любить прокидатися з першими променями сонця. Вранці кімната буде залита світлом, що позитивно впливає на настрій та бадьорість. Це чудовий варіант для спалень та дитячих кімнат.

Плюси

Ранкове природне освітлення сприяє активному початку дня.

У приміщенні не буде надмірної спеки у другій половині дня.

Економія електроенергії завдяки природному світлу вранці.

Мінуси

У похмурі дні та взимку світловий день скорочується.

У другій половині дня кімната може здаватися темною.

Вікна на захід: затишок і м'яке освітлення

Західна сторона чудово підходить для тих, хто проводить вдома більше часу після обіду або увечері. Таке розташування забезпечує приємне природне освітлення після 15:00.

Плюси

Мальовничі заходи сонця.

Візуальне збільшення простору завдяки теплому вечірньому світлу.

Відсутність різкого сонячного світла вранці, що дозволяє довше спати.

Мінуси

Влітку кімната може сильно нагріватися.

Потреба в затемненні або кондиціонуванні у спекотні дні.

Вікна на південь: максимум сонця і тепла

Квартира з вікнами на південь — це вибір для тих, хто любить сонячне світло та тепло. Сонячні промені проникають у приміщення майже цілий день, що робить його світлим і затишним навіть узимку.

Плюси

Максимальне освітлення протягом дня.

Економія на опаленні в холодну пору року.

Ідеальні умови для кімнатних рослин.

Мінуси

У спекотну пору року кімнати можуть перегріватися.

Потреба в кондиціонуванні та захисних шторах.

Вікна на північ: прохолода і стабільне освітлення

Північна сторона підходить тим, хто цінує рівномірне м'яке освітлення. Тут ніколи не буває прямих сонячних променів, що може бути перевагою для робочих зон і кабінетів.

Плюси

Прохолода влітку без потреби в кондиціонері.

Відсутність відблисків на екранах гаджетів.

Рівномірне освітлення протягом усього дня.

Мінуси

У приміщенні може бути прохолодно взимку.

Може знадобитися додаткове штучне освітлення.

Експерти радять перед купівлею квартири прийти на об’єкт у різний час доби та оцініть, як змінюється освітлення. Якщо ви любите яскраве сонячне світло — обирайте південь або схід. Якщо ж для вас важливий комфортний мікроклімат без перегріву — зверніть увагу на північну чи західну сторону.

Також варто врахувати, що на верхніх поверхах сонячне світло потрапляє в приміщення довше, а на нижніх — вплив сонця може бути меншим через затінення сусідніми будинками.

Зазначимо, колір стін і декор у спальні суттєво впливають на якість сну, оскільки певні відтінки сприяють розслабленню, а інші можуть викликати безсоння та тривогу. Згідно з дослідженнями психології кольору, неправильний вибір палітри може підвищити рівень стресу, змінити серцевий ритм і навіть вплинути на енергію вранці.

Також ми повідомляли, що ремонт — це завжди витратний процес, як за часом, так і за грошима. Часто, намагаючись заощадити, власники житла роблять помилки, що призводять до додаткових витрат. Щоб уникнути переробок і зберегти нерви, варто заздалегідь вивчити типові прорахунки під час ремонту.