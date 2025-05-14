Как добровольно отказаться от права собственности на недвижимость в Украине в 2025 году

Мужчины за столом. Фото: Freepik

В жизни случаются ситуации, когда имущество становится обременением: заброшенная наследственная квартира, аварийный гараж, нежилое помещение без пользы. В таких случаях вполне логично возникает вопрос: можно ли отказаться от права собственности? Ответ — да, но процедура имеет четко определенный правовой алгоритм.

Как отмечают в Центре предоставления административных услуг Нижнесерогозского поселкового совета, Гражданский кодекс Украины дает владельцу полную свободу распоряжаться своим имуществом — в том числе и отказаться от него. Отказ может быть как письменным (через заявление), так и фактическим (совершение действий, свидетельствующих об отказе — например, передача ключей органу власти или публичное волеизъявление).

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Однако, если речь идет об объектах, на которые право собственности подлежит государственной регистрации (жилье, коммерческие помещения, объекты строительства), одного лишь желания мало — нужно официальное внесение изменений в государственный реестр.

Как подать заявление: куда обращаться и что брать с собой

Чтобы отказаться от права собственности на объект, следует подать:

заявление (нотариально заверенное);

документ, подтверждающий право собственности (в случае отсутствия — указывается причина);

дополнительно, если объект принадлежит супругам или совладельцам — подписи всех сторон.

Подать документы можно через государственного регистратора, ЦНАП или нотариуса.

Стандартный срок рассмотрения — 5 рабочих дней, административный сбор — 300 грн. Если необходимо ускорить процесс, плата возрастает.

Если же объект имеет обременения (ипотеку, арест, сервитут и т.д.), регистратор откажет в прекращении права собственности. Так же — если в реестре нет подтверждения права на объект.

Особый порядок: когда собственником является ребенок

Если недвижимость оформлена на ребенка (до 18 лет), отказ от имени несовершеннолетнего возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Без такого разрешения регистратор не внесет изменения в реестр.

Это правило касается и будущих объектов (незавершенное строительство, квартира в новостройке, которая еще не введена в эксплуатацию).

Земля — по отдельным правилам

Отказ от земельного участка имеет другую процедуру. Владелец должен подать заявление в орган местного самоуправления или исполнительной власти, и если такой орган соглашается принять землю — подписывается нотариально удостоверенное соглашение о передаче. Только после этого право собственности прекращается.

Таким образом, отказ через регистратора или ЦПАУ возможен только в отношении недвижимости, размещенной на земле — дома, квартиры, гаражи и тому подобное. А вот земельные участки требуют отдельного нотариального оформления.

На что обратить внимание

Отказ является безвозвратным: вернуть имущество обратно после внесения изменений в реестр невозможно.

Имущество, от которого отказались, не автоматически переходит в собственность другого лица — до передачи или принятия им занимается государство.

Если вы планируете отказаться от имущества, советуем проконсультироваться с нотариусом или юристом, особенно если в объекте есть прописанные лица или несовершеннолетние владельцы.

Отметим, продажа недвижимости, находящейся в общей собственности, часто усложняется, особенно когда речь идет о доле в квартире или доме. В 2025 году эта процедура остается четко регламентированной Гражданским кодексом Украины. Однако она содержит определенные нюансы, которые следует знать, чтобы избежать возможных проблем с законом или совладельцами.

Также мы рассказывали, что общая долевая собственность предполагает, что имущество принадлежит нескольким лицам, каждое из которых имеет четко определенную долю. Она может возникать из-за совместной покупки, наследования или объединения труда, например, при строительстве дома. Нередко совладельцы стремятся прекратить такую форму собственности из-за конфликтов или сложностей в совместном пользовании имуществом.