Як припинити спільну часткову власність в Україні у 2025

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

Спільна часткова власність — це форма власності, коли майно належить кільком особам із чітко визначеними частками. Вона може виникати через спільну купівлю, спадщину чи спільну працю, наприклад, будівництво будинку кількома особами. Проте нерідко співвласники прагнуть припинити таку власність через конфлікти чи неможливість спільного користування.

Як наголошують фахівці адвокатського бюро Романа Сацика, спільна часткова власність передбачає, що кожен співвласник має певну частку в майні, наприклад, 1/3 будинку чи квартири. Така форма власності виникає в різних ситуаціях:

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спільна купівля майна кількома особами;

спадкування майна кількома спадкоємцями;

спільна праця, наприклад, будівництво будинку на земельній ділянці.

Розуміння природи спільної власності є ключовим, адже це визначає, які правові механізми можна застосувати для її припинення.

Законні шляхи припинення часткової власності

В Україні припинення спільної часткової власності можливе трьома основними шляхами.

Виділ частки — один зі співвласників отримує свою частку в натурі, а решта майна залишається у спільній власності інших.

Поділ майна — майно фізично ділиться між усіма співвласниками, і кожен отримує окремий об’єкт.

Припинення права на частку — за рішенням суду право одного зі співвласників на його частку може бути припинено, зазвичай із компенсацією.

Кожен із цих способів має свої умови та обмеження, які залежать від типу майна, розміру часток і можливості їх виділення.

Виділ частки в натурі

Виділ частки передбачає, що співвласник отримує свою частину майна як окремий об’єкт. Наприклад, у будинку можна виділити окрему ізольовану частину з окремим входом і системами життєзабезпечення (водопостачання, опалення тощо). Для цього необхідно:

провести технічну інвентаризацію майна, звернувшись до відповідного суб’єкта господарювання;

отримати висновок про можливість виділу частки в натурі;

укласти нотаріальну угоду між співвласниками або звернутися до суду, якщо згоди немає.

Якщо частка є незначною (наприклад, 1/10 будинку), виділ у натурі може бути неможливим. У таких випадках суд може припинити право на частку з виплатою компенсації.

Поділ майна

Поділ майна — це фізичний розподіл об’єкта між співвласниками, коли кожен отримує окремий об’єкт. Наприклад, земельна ділянка може бути поділена на кілька частин, кожна з яких матиме окремий кадастровий номер. Поділ можливий, якщо майно є подільним, тобто його можна розділити без втрати функціонального призначення. Або якщо усі співвласники погоджуються на поділ, або є рішення суду.

Для неподільного майна, як-от квартира чи автомобіль, поділ у натурі зазвичай неможливий. У таких випадках застосовується припинення права на частку з компенсацією.

Припинення права на частку за рішенням суду

Суд може припинити право співвласника на частку, якщо:

частка є незначною і не може бути виділена в натурі;

майно є неподільним (наприклад, однокімнатна квартира);

спільне володіння та користування майном неможливе через конфлікти чи інші обставини;

припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та його сім’ї.

Для цього необхідно спочатку подати позов до суду, вказавши підстави для припинення права. Також потрібно надати висновок технічної інвентаризації або будівельно-технічної експертизи, яка підтверджує неможливість виділу. І треба довести, що інші співвласники можуть виплатити компенсацію за частку.

Суд оцінює розмір частки, її значущість і можливість компенсації. Наприклад, якщо один співвласник володіє 5% будинку, а решта — 95%, суд може зобов’язати інших виплатити компенсацію за цю частку.

Продаж частки у спільній частковій власності

Якщо співвласник хоче позбутися своєї частки, він може продати її. Однак закон встановлює чіткі правила:

співвласник зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати частку, вказавши ціну та умови;

інші співвласники мають переважне право купівлі протягом одного місяця;

якщо вони відмовляються, частку можна продати третій особі.

Продаж частки часто є альтернативою судовому припиненню права, але потребує згоди або чіткого дотримання процедури.

Коли припинення права неможливе

Припинення права на частку неможливе, якщо воно завдасть істотної шкоди співвласнику чи його сім’ї. Наприклад, якщо частка у квартирі є єдиним житлом співвласника, суд може відмовити у припиненні права, навіть якщо частка незначна. Суд також враховує:

наявність у співвласника іншого житла;

фінансову спроможність інших співвласників виплатити компенсацію;

соціальні обставини, наприклад, наявність дітей чи інших утриманців.

Зазначимо, продаж нерухомості, що перебуває у спільній власності, особливо частки в квартирі чи будинку, є доволі складним процесом. У 2025 році ці операції залишаються чітко регламентованими Цивільним кодексом України. Проте, існують важливі нюанси, знання яких допоможе уникнути конфліктів зі співвласниками та дотриматися всіх правових вимог.

Також ми розповідали, що у межах сім’ї майнові відносини між батьками та дітьми мають особливий характер, оскільки закон чітко розмежовує особисту та спільну власність. Попри спільне проживання, кожен член родини, включаючи дитину, може мати власне майно. Однак, у випадку спору щодо спільно використовуваного майна, воно за замовчуванням вважається власністю батьків, і це припущення може бути спростоване лише через суд.