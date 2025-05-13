Как прекратить общую долевую собственность в Украине в 2025 году

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

Совместная долевая собственность — это форма собственности, когда имущество принадлежит нескольким людям с четко определенными долями. Она может возникать из-за совместной покупки, наследства или совместного труда, например, строительство дома несколькими лицами. Однако нередко совладельцы стремятся прекратить такую собственность из-за конфликтов или невозможности совместного пользования.

Как отмечают специалисты адвокатского бюро Романа Сацика, общая долевая собственность предусматривает, что каждый совладелец имеет определенную долю в имуществе, например, 1/3 дома или квартиры. Такая форма собственности возникает в различных ситуациях:

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совместная покупка имущества несколькими лицами;

наследование имущества несколькими наследниками;

совместный труд, например, строительство дома на земельном участке.

Понимание природы совместной собственности является ключевым, ведь это определяет, какие правовые механизмы можно применить для ее прекращения.

Законные пути прекращения долевой собственности

В Украине прекращение общей долевой собственности возможно тремя основными путями.

Выделение доли — один из совладельцев получает свою долю в натуре, а остальное имущество остается в общей собственности других.

Раздел имущества — имущество физически делится между всеми совладельцами, и каждый получает отдельный объект.

Прекращение права на долю — по решению суда право одного из совладельцев на его долю может быть прекращено, обычно с компенсацией.

Каждый из этих способов имеет свои условия и ограничения, которые зависят от типа имущества, размера долей и возможности их выделения.

Выделение доли в натуре

Выделение доли предполагает, что совладелец получает свою часть имущества как отдельный объект. Например, в доме можно выделить отдельную изолированную часть с отдельным входом и системами жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление и т.д.). Для этого необходимо:

провести техническую инвентаризацию имущества, обратившись к соответствующему субъекту хозяйствования;

получить заключение о возможности выделения доли в натуре;

заключить нотариальное соглашение между совладельцами или обратиться в суд, если согласия нет.

Если доля является незначительной (например, 1/10 дома), выдел в натуре может быть невозможным. В таких случаях суд может прекратить право на долю с выплатой компенсации.

Раздел имущества

Раздел имущества — это физическое распределение объекта между совладельцами, когда каждый получает отдельный объект. Например, земельный участок может быть разделен на несколько частей, каждая из которых будет иметь отдельный кадастровый номер.

Разделение возможно, если имущество является делимым, то есть его можно разделить без потери функционального назначения. Или если все совладельцы соглашаются на разделение, или есть решение суда.

Для неделимого имущества, например квартира или автомобиль, разделение в натуре обычно невозможно. В таких случаях применяется прекращение права на долю с компенсацией.

Прекращение права на долю по решению суда

Суд может прекратить право совладельца на долю, если:

доля является незначительной и не может быть выделена в натуре;

имущество является неделимым (например, однокомнатная квартира);

совместное владение и пользование имуществом невозможно из-за конфликтов или других обстоятельств;

прекращение не нанесет существенного вреда интересам совладельца и его семьи.

Для этого необходимо сначала подать иск в суд, указав основания для прекращения права. Также нужно предоставить заключение технической инвентаризации или строительно-технической экспертизы, которая подтверждает невозможность выделения. И надо доказать, что другие совладельцы могут выплатить компенсацию за долю.

Суд оценивает размер доли, ее значимость и возможность компенсации. Например, если один совладелец владеет 5% дома, а остальные — 95%, суд может обязать остальных выплатить компенсацию за эту долю.

Продажа доли в общей долевой собственности

Если совладелец хочет избавиться от своей доли, он может продать ее. Однако закон устанавливает четкие правила:

совладелец обязан письменно уведомить других совладельцев о намерении продать долю, указав цену и условия;

другие совладельцы имеют преимущественное право покупки в течение одного месяца;

если они отказываются, долю можно продать третьему лицу.

Продажа доли часто является альтернативой судебному прекращению права, но требует согласия или четкого соблюдения процедуры.

Когда прекращение права невозможно

Прекращение права на долю невозможно, если оно нанесет существенный вред совладельцу или его семье. Например, если доля в квартире является единственным жильем совладельца, суд может отказать в прекращении права, даже если доля незначительна. Суд также учитывает:

наличие у совладельца другого жилья;

финансовую способность других совладельцев выплатить компенсацию;

социальные обстоятельства, например, наличие детей или других иждивенцев.

Отметим, продажа недвижимости, находящейся в общей собственности, особенно доли в квартире или доме, является довольно сложным процессом. В 2025 году эти операции остаются четко регламентированными Гражданским кодексом Украины. Однако, существуют важные нюансы, знание которых поможет избежать конфликтов с совладельцами и соблюсти все правовые требования.

Также мы рассказывали, что в рамках семьи имущественные отношения между родителями и детьми имеют особый характер, поскольку закон четко разграничивает личную и совместную собственность. Несмотря на совместное проживание, каждый член семьи, включая ребенка, может иметь собственное имущество. Однако, в случае спора относительно совместно используемого имущества, оно по умолчанию считается собственностью родителей, и это предположение может быть опровергнуто только через суд.