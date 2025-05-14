Як добровільно відмовитися від права власності на нерухомість в Україні у 2025

Чоловіки за столом. Фото: Freepik

У житті трапляються ситуації, коли майно стає обтяженням: занедбана спадкова квартира, аварійний гараж, нежитлове приміщення без користі. У таких випадках цілком логічно виникає запитання: чи можна відмовитися від права власності? Відповідь — так, але процедура має чітко визначений правовий алгоритм.

Як зазначають у Центрі надання адміністративних послуг Нижньосірогозької селищної ради, Цивільний кодекс України дає власникові повну свободу розпоряджатися своїм майном — у тому числі і відмовитися від нього. Відмова може бути як письмовою (через заяву), так і фактичною (вчинення дій, що свідчать про відмову — наприклад, передача ключів органу влади чи публічне волевиявлення).

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Проте, якщо йдеться про об’єкти, на які право власності підлягає державній реєстрації (житло, комерційні приміщення, об’єкти будівництва), одного лише бажання замало — потрібне офіційне внесення змін до державного реєстру.

Як подати заяву: куди звертатися і що брати з собою

Щоб відмовитися від права власності на об’єкт, слід подати:

заяву (нотаріально засвідчену);

документ, що підтверджує право власності (у разі відсутності — зазначається причина);

додатково, якщо об’єкт належить подружжю або співвласникам — підписи всіх сторін.

Подати документи можна через державного реєстратора, ЦНАП або нотаріуса.

Стандартний строк розгляду — 5 робочих днів, адміністративний збір — 300 грн. Якщо необхідно пришвидшити процес, плата зростає.

Якщо ж об’єкт має обтяження (іпотеку, арешт, сервітут тощо), реєстратор відмовить у припиненні права власності. Так само — якщо в реєстрі немає підтвердження права на об’єкт.

Особливий порядок: коли власником є дитина

Якщо нерухомість оформлена на дитину (до 18 років), відмова від імені неповнолітнього можлива лише з дозволу органу опіки та піклування. Без такого дозволу реєстратор не внесе змін до реєстру.

Це правило стосується і майбутніх об’єктів (незавершене будівництво, квартира в новобудові, яка ще не введена в експлуатацію).

Земля — за окремими правилами

Відмова від земельної ділянки має іншу процедуру. Власник має подати заяву до органу місцевого самоврядування або виконавчої влади, і якщо такий орган погоджується прийняти землю — підписується нотаріально посвідчена угода про передачу. Лише після цього право власності припиняється.

Таким чином, відмова через реєстратора або ЦНАП можлива лише щодо нерухомості, що розміщена на землі — будинки, квартири, гаражі тощо. А от земельні ділянки потребують окремого нотаріального оформлення.

На що звернути увагу

Відмова є безповоротною: повернути майно назад після внесення змін у реєстр неможливо.

Майно, від якого відмовилися, не автоматично переходить у власність іншої особи — до передачі або прийняття ним опікується держава.

Якщо ви плануєте відмовитися від майна, радимо проконсультуватися з нотаріусом або юристом, особливо якщо в об’єкті є прописані особи або неповнолітні власники.

Зазначимо, продаж нерухомості, що перебуває у спільній власності, часто ускладнюється, особливо коли йдеться про частку у квартирі чи будинку. У 2025 році ця процедура залишається чітко регламентованою Цивільним кодексом України. Однак вона містить певні нюанси, які варто знати, щоб уникнути можливих проблем із законом або співвласниками.

Також ми розповідали, що спільна часткова власність передбачає, що майно належить декільком особам, кожна з яких має чітко визначену частку. Вона може виникати через спільну купівлю, успадкування або об'єднання праці, наприклад, під час будівництва будинку. Нерідко співвласники прагнуть припинити таку форму власності через конфлікти або складнощі у спільному користуванні майном.