Когда арендатор имеет право выкупить арендованное имущество — есть шесть условий

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Механизм приватизации государственного и коммунального имущества в Украине имеет свои четкие условия. Среди них — и возможность выкупа объекта без проведения аукциона, если имущество уже находится в аренде. Но когда арендатор действительно имеет законное право выкупить помещение, которое использует? Для этого необходимо выполнить определенные условия и правильно подготовиться к процессу.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", выкуп имущества, переданного в аренду, возможен в двух форматах — через аукцион или напрямую — путем выкупа, если выполнен ряд специфических требований. Условия подробно прописаны в законодательстве, и именно они определяют, когда арендатор имеет право воспользоваться этой возможностью.

Реклама

Читайте также:

Условия, при которых выкуп становится реальным

Арендатор не может выкупить имущество только на основании длительной аренды или добросовестного пользования. Закон ставит четкие и многоуровневые барьеры, которые должны быть преодолены одновременно.

Улучшения имущества — не косметические, а капитальные

Первым условием является осуществление арендатором неотъемлемых улучшений арендованного объекта. Важно: это должны быть изменения, которые невозможно отделить без повреждения самого имущества (например, капитальные перестройки, установка коммуникаций, утепление и т. п.).

Сумма таких улучшений должна составлять не менее 25% от рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком для целей аренды.

Согласие арендодателя — еще до начала работ

Любые улучшения должны быть согласованы письменно с арендодателем до их осуществления. Без этого согласия даже значительные инвестиции не предоставляют арендатору права на выкуп.

Ограничение во времени — не более трех лет

Улучшения должны быть реализованы в пределах трехмесячного срока с момента определения рыночной стоимости имущества. Это правило ограничивает маневр во времени и стимулирует арендаторов к быстрым действиям.

Экспертиза — подтверждение неотъемлемости

Арендатор должен предоставить заключение строительной экспертизы, подтверждающее неотъемлемый характер улучшений. Дополнительно должна быть проведена независимая оценка стоимости этих улучшений.

Дисциплинированность — без долгов и с соблюдением условий

Арендатор должен добросовестно выполнять договор аренды: вовремя платить арендную плату, не иметь задолженностей и соблюдать все условия контракта.

Действие договора — актуальный статус

Договор аренды должен быть действительным на момент подачи документов на приватизацию. Просрочка или прекращение действия договора автоматически лишает арендатора права на выкуп.

Процедура выкупа: как это работает

После выполнения всех условий арендатор подает заявление в орган приватизации, добавляя необходимые документы: договор аренды, заключение строительной экспертизы, отчет об оценке стоимости улучшений, письменное согласие арендодателя и тому подобное. Орган приватизации проверяет соответствие условий и, в случае одобрения, определяет цену выкупа на основе независимой оценки.

Важно отметить, что процесс может быть осложнен бюрократическими преградами, поэтому арендатору стоит привлечь юристов и оценщиков для сопровождения. Кроме того, если имущество является привлекательным, могут возникнуть попытки конкурентов обжаловать выкуп или инициировать аукцион.

На что обращать внимание арендаторам

Многие арендаторы надеются выкупить помещение, считая, что длительное пользование уже дает им приоритет. Но без должным образом оформленных документов, согласия арендодателя и подтверждения инвестиций — шансов почти нет.

Рекомендуется:

фиксировать все улучшения на каждом этапе;

заблаговременно получить письменное согласие;

работать с лицензированными экспертами для проведения оценок и экспертиз;

следить за действительностью договора и уплатой аренды.

Подводные камни и риски

Несмотря на четко прописанные условия, арендаторы часто сталкиваются с трудностями:

отсутствие согласия арендодателя. Некоторые арендодатели отказываются предоставлять согласие, чтобы сохранить контроль над имуществом;

споры относительно оценки. Стоимость улучшений может быть оспорена, если оценка кажется заниженной или завышенной;

нарушение сроков. Неправильное определение трехлетнего срока может привести к отказу в выкупе;

бюрократия. Затягивание рассмотрения документов органами приватизации является распространенным явлением.

Чтобы избежать этих проблем, арендатору стоит заранее готовить документы, привлекать независимых экспертов и консультироваться с юристами.

Как сообщалось, аренда квартиры с правом выкупа представляет собой юридическое соглашение, по которому арендатор получает возможность проживать в квартире, осуществляя регулярные платежи, направляемые на будущее приобретение жилья. Такой вариант становится все более актуальным для людей, которые пока не имеют достаточно средств для единовременной покупки. Однако, заключая договор аренды с правом выкупа, важно тщательно изучить все его особенности и возможные риски.

Также отметим, что арендное соглашение является важным юридическим документом, который фиксирует права и обязанности собственника жилья и арендатора. Однако в жизни случаются ситуации, когда арендатору необходимо расторгнуть договор аренды досрочно. Эти обстоятельства могут быть разными и требуют внимательного рассмотрения условий соглашения.