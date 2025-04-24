Цены на 2-комнатные квартиры в Киеве в апреле 2025: анализ по годам застройки

Строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости Киева в 2025 году остается динамичным, отражая экономические реалии, спрос и предложение. Двухкомнатные квартиры, как один из самых популярных сегментов, имеют широкий диапазон цен, что зависит от года застройки дома, района, состояния жилья и инфраструктуры.

По данным портала ЛУН, в апреле 2025 года средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет 100 000 долларов, тогда как средняя цена проданных квартир ниже — 72 500 долларов. Эта разница указывает на расхождение между ожиданиями продавцов и реальными сделками.

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Цены по годам застройки: от дореволюционных домов до ЖК

Год застройки дома является ключевым фактором, определяющим цену двухкомнатной квартиры.

Дореволюционные дома (до 1918 года): 155 000 долларов. Эти квартиры привлекают покупателей исторической ценностью, высокими потолками и расположением в центре города, например, в Печерском или Шевченковском районах. Однако старые коммуникации и потребность в ремонте могут снижать их привлекательность.

Сталинки (1918-1956 гг.): 149 000 долларов. Такие квартиры ценятся за прочность конструкций, просторные планировки и часто престижные локации. Однако затраты на обновление инфраструктуры могут быть значительными.

Новостройки (после 2010 г.): 130 000 долларов. Самый дорогой сегмент вторичного рынка благодаря энергоэффективности, современным планировкам и развитой инфраструктуре жилых комплексов. Спрос на новостройки остается высоким, особенно в Голосеевском и Соломенском районах.

Спецпроекты (1991-2010 гг.): 95 000 долларов. Такие дома предлагают улучшенные планировки и современные коммуникации, что делает их компромиссом между ценой и комфортом.

Панельки (1969-1991 гг.): 62 000 долларов. Эти квартиры немного просторнее хрущевок, но часто имеют схожие проблемы с инфраструктурой. Спрос на них стабилен из-за доступности.

Хрущевки (1956-1969 гг.): 55 000 долларов. Самый бюджетный сегмент, популярный в отдаленных районах, как Деснянский или Дарницкий. Низкая цена компенсируется скромными площадями, устаревшими коммуникациями и необходимостью капитального ремонта.

В то же время цена квадратного метра на вторичном рынке колеблется от 1 190 до 2 400 долларов, в зависимости от типа дома и локации.

Цены на квартиры в Киеве. Графика: Новини.LIVE

Что ожидать от цен на столичные квартиры

Эксперты прогнозируют рост цен на 5-8% для бюджетного сегмента (хрущевки, панельки) из-за стабильного спроса на доступное жилье. Новостройки будут оставаться самыми дорогими, но дефицит новых проектов может сдерживать резкий рост цен. В центральных районах цены стабилизируются, тогда как в отдаленных возможны незначительные снижения.

Ранее мы рассказывали, сколько лет надо работать людям популярных профессий, чтобы купить квартиру в Киеве. Ведь получение собственного жилья в столице в 2025 году для многих украинцев является заветной, но, к сожалению, маловероятной мечтой. И дело не в отсутствии стремления, а в том, что уровень доходов значительно отстает от стремительного роста цен на жилье.

В то же время с началом полномасштабной войны привычный для украинцев способ сохранять средства через инвестиции в недвижимость потерял актуальность. Специалисты финансового сектора отмечают рискованность такого капиталовложения в текущих условиях. Они указывают как на сомнительную доходность, так и на угрозы для сохранности самих активов.