Китайский тренд — почему молодежь выбирает отели вместо квартир

Консьерж передает бумагу гостям. Фото: Freepik

В Китае формируется неожиданный, но все более устойчивый тренд: молодые китайцы отказываются от аренды квартир в пользу долговременного проживания в отелях. Причины такого выбора кроются не только в экономике, но и в изменении ценностей, ритмов жизни и приоритетов нового поколения.

Тренд на гостиничную жизнь в Китае стал заметным после ряда резонансных историй, пишет издание журнал Sixth Tone. Одна из них — о семье из восьми человек из провинции Хэнань, которая поселилась в роскошном гостиничном номере. Глава семьи договорился о существенной скидке и за 140 долларов в день они получили просторный номер с двумя спальнями и гостиной, что оказалось дешевле, чем аренда или покупка жилья.

Реклама

Читайте также:

"Мы счастливы и хотим жить в отеле до конца своих дней", — поделились члены семьи в интервью местным СМИ.

Это не единичный случай. Похожие истории появляются в китайских соцсетях все чаще — гостиничная "аренда" привлекает не только молодежь, но и целые семьи. В крупных городах, таких как Шанхай, Тяньцзинь или Сучжоу, где цены на аренду стремительно растут, гостиницы становятся привлекательной альтернативой.

Что меняет новое поколение: опыт зумеров

Главными сторонниками нового формата стали представители поколения Z. Молодые китайцы, выросшие в условиях высоких цен на недвижимость и жесткой конкуренции, все чаще выбирают мобильность и комфорт вместо стабильности в форме "собственного уголка".

Жизнь в отеле не требует общения с арендодателем, ремонта, уборки или даже подписания договора. Коммунальные услуги уже включены в стоимость, депозита нет, а агентских сборов — тем более.

"Нет депозита, нет агентских сборов, а коммунальные услуги включены", — объясняет 24-летний геймер Ху Вэйвэй, который выбрал отель вместо квартиры.

По словам парня, это еще и психологически комфортнее — меньше социальных контактов, меньше тревожности. Ху подсчитал, что стандартная аренда квартиры в Тяньцзине обошлась бы ему в 2 000-3 000 юаней (280-420 долл.), тогда как отель предлагает все удобства за 2 500 юаней (около 350 долл.).

"Круглосуточно работает кондиционер, на улице — магазины, рестораны, метро рядом. Я не вижу смысла снимать квартиру", — делится Ху, который уже пожил в отелях Шанхая, Сучжоу и родного Тяньцзиня.

Финансы, комфорт и тревожность: три кита тренда

Причин для популярности гостиничного образа жизни несколько:

финансовая целесообразность. Отели охотно предоставляют долгосрочные скидки, поэтому стоимость часто сопоставима с арендой, но включает гораздо больше;

минимум хлопот. Уборка, замена постельного белья, коммуналка — все уже предусмотрено сервисом;

меньше социальной нагрузки. Для многих зумеров это настоящее спасение от стресса.

Не последнюю роль играет и отношение к стабильности: поколение Z все чаще выбирает гибкие решения, которые не привязывают их к одному месту или большим затратам. Гостиничная жизнь позволяет легко переезжать между городами, что особенно актуально для фрилансеров, геймеров или работников IT-сферы.

Тренд с перспективой: что дальше

Этот подход уже повлиял на гостиничный рынок в Китае: некоторые сети адаптируются к спросу, предлагая скидки для долговременных жителей, меблированные комнаты с рабочими зонами и даже небольшие кухни.

Аналитики считают, что тенденция будет только усиливаться — особенно в мегаполисах с высокими ценами на аренду. Это также бросает вызов традиционной модели жилья, ориентированной на владение или долгосрочную аренду.

Отели, в свою очередь, превращаются в гибрид жилья и сервиса: место для жизни, которое не обременяет ответственностью.

Ранее со слов специалиста по безопасности стало известно о пяти самых неопрятных зонах в отелях. Чтобы ваш отпуск прошел без неприятных сюрпризов, стоит принять во внимание его важные рекомендации. Эти знания помогут избежать потенциальных проблем со здоровьем во время пребывания в отеле. Будьте внимательны к этим советам, чтобы ваш отдых был комфортным и безопасным.

Отметим также, система all-inclusive в отелях и на курортах завоевала мировую популярность, делая отдых значительно удобнее. Однако, чтобы избежать пищевых отравлений и не испортить себе отпуск, следует быть осторожными с выбором определенных продуктов.