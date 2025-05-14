Китайський тренд — чому молодь обирає готелі замість квартир

Консьєрж передає папір гості. Фото: Freepik

У Китаї формується несподіваний, але дедалі стійкіший тренд: молоді китайці відмовляються від оренди квартир на користь довготривалого проживання в готелях. Причини такого вибору криються не лише в економіці, а й у зміні цінностей, ритмів життя та пріоритетів нового покоління.

Тренд на готельне життя в Китаї став помітним після низки резонансних історій, пише видання журнал Sixth Tone. Одна з них — про сім’ю з восьми осіб із провінції Хенань, яка оселилася в розкішному готельному номері. Глава сім’ї домовився про суттєву знижку і за 140 доларів на день вони отримали просторий номер із двома спальнями та вітальнею, що виявилося дешевше, ніж оренда чи купівля житла.

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"Ми щасливі й хочемо жити в готелі до кінця своїх днів", — поділилися члени родини в інтерв’ю місцевим ЗМІ.

Це не поодинокий випадок. Схожі історії з’являються у китайських соцмережах дедалі частіше — готельна "оренда" приваблює не лише молодь, а й цілі родини. У великих містах, таких як Шанхай, Тяньцзінь чи Сучжоу, де ціни на оренду стрімко зростають, готелі стають привабливою альтернативою.

Що змінює нове покоління: досвід зумерів

Головними прихильниками нового формату стали представники покоління Z. Молоді китайці, які виросли в умовах високих цін на нерухомість і жорсткої конкуренції, дедалі частіше обирають мобільність і комфорт замість стабільності у формі "власного куточка".

Життя в готелі не вимагає спілкування з орендодавцем, ремонту, прибирання чи навіть підписання договору. Комунальні послуги вже включені у вартість, депозиту немає, а агентських зборів — тим паче.

"Немає депозиту, немає агентських зборів, а комунальні послуги включені", — пояснює 24-річний геймер Ху Вейвей, який обрав готель замість квартири.

За словами хлопця, це ще й психологічно комфортніше — менше соціальних контактів, менше тривожності. Ху підрахував, що стандартна оренда квартири в Тяньцзіні обійшлася б йому у 2 000-3 000 юанів (280-420 дол.), тоді як готель пропонує всі зручності за 2 500 юанів (близько 350 дол.).

"Цілодобово працює кондиціонер, на вулиці — магазини, ресторани, метро поруч. Я не бачу сенсу винаймати квартиру", — ділиться Ху, який вже пожив у готелях Шанхаю, Сучжоу та рідного Тяньцзіня.

Фінанси, комфорт і тривожність: три кити тренду

Причин для популярності готельного способу життя кілька:

фінансова доцільність. Готелі охоче надають довгострокові знижки, тож вартість часто порівнянна з орендою, але включає набагато більше;

мінімум клопотів. Прибирання, заміна постільної білизни, комуналка — усе вже передбачено сервісом;

менше соціального навантаження. Для багатьох зумерів це справжній порятунок від стресу.

Не останню роль відіграє і ставлення до стабільності: покоління Z дедалі частіше обирає гнучкі рішення, які не прив’язують їх до одного місця чи великих витрат. Готельне життя дозволяє легко переїжджати між містами, що особливо актуально для фрілансерів, геймерів чи працівників IT-сфери.

Тренд із перспективою: що далі

Цей підхід уже вплинув на готельний ринок у Китаї: деякі мережі адаптуються до попиту, пропонуючи знижки для довготривалих мешканців, мебльовані кімнати з робочими зонами та навіть невеликі кухні.

Аналітики вважають, що тенденція лише посилюватиметься — особливо в мегаполісах із високими цінами на оренду. Це також кидає виклик традиційній моделі житла, орієнтованій на володіння чи довготривалу оренду.

Готелі, своєю чергою, перетворюються на гібрид житла й сервісу: місце для життя, яке не обтяжує відповідальністю.

Раніше зі слів фахівця з безпеки стало відомо про п'ять найбільш неохайних зон у готелях. Щоб ваша відпустка пройшла без неприємних сюрпризів, варто взяти до уваги його важливі рекомендації. Ці знання допоможуть уникнути потенційних проблем зі здоров'ям під час перебування в готелі. Будьте уважні до цих порад, щоб ваш відпочинок був комфортним і безпечним.

Зазначимо також, система all-inclusive в готелях і на курортах завоювала світову популярність, роблячи відпочинок значно зручнішим. Однак, щоб уникнути харчових отруєнь і не зіпсувати собі відпустку, слід бути обережними з вибором певних продуктів.