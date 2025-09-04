Видео
В Украине украли землю возле популярного курорта — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 20:08
Возле известного украинского курорта разворовали землю — детали
Село Мигово. Фото: Trips

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины объявили подозрение трем лицам в мошенническом завладении земельными участками возле горнолыжного курорта "Мигово". Среди фигурантов дела — жена председателя местного сельского совета.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Читайте также:

Следователи выяснили, что в начале 2022 года жена председателя Миговского сельского совета Вижницкого района Черновицкой области вместе с двумя приближенными к ней лицами организовала схему незаконного завладения земельными участками. Речь идет о территории площадью 6 гектаров в пределах Миговского лесничества ГП "Берегометское лесоохотничье хозяйство", расположенной рядом с известным горнолыжным курортом "Мигово".

В чем заключалась схема

По данным следствия, участники группы использовали поддельные государственные акты на право собственности, на основе которых подготовили техническую документацию, присвоили кадастровые номера и зарегистрировали участки в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. После этого земли были разделены на более мелкие части и проданы по заниженной цене заранее определенному покупателю.

При этом реальная рыночная стоимость участков превышает 3,4 млн гривен.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (действующая до 11.08.2023), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на имущество.

Согласно санкциям этих статей, организаторам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора.

Ранее мы писали, где самые дорогие дома в Карпатах, где можно найти бюджетные варианты, какие факторы влияют на цену и что прогнозируют эксперты.

Также узнавайте, какие места можно посетить этой осенью в Украине.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
