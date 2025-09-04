Біля відомого українського курорту розікрали землю — деталі

Село Мигове. Фото: Trips

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України оголосили підозру трьом особам у шахрайському заволодінні земельними ділянками біля гірськолижного курорту "Мигово". Серед фігурантів справи — дружина голови місцевої сільської ради.

Слідчі з’ясували, що на початку 2022 року дружина голови Мигівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області разом із двома наближеними до неї особами організувала схему незаконного заволодіння земельними ділянками. Йдеться про територію площею 6 гектарів у межах Мигівського лісництва ДП "Берегометське лісомисливське господарство", розташовану поруч із відомим гірськолижним курортом "Мигово".

В чому полягала схема

За даними слідства, учасники групи використали підроблені державні акти на право власності, на основі яких підготували технічну документацію, присвоїли кадастрові номери та зареєстрували ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після цього землі були поділені на дрібніші частини й продані за заниженою ціною заздалегідь визначеному покупцю.

При цьому реальна ринкова вартість ділянок перевищує 3,4 млн гривень.

Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та накладення арешту на майно.

Згідно із санкціями цих статей, організаторам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

